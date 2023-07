Comment investir dans les infrastructures

Sadek Wahba, président et associé directeur d’I Squared Capital Advisors LLC, lors de la conférence CERAWeek by S&P Global 2023 à Houston, Texas, États-Unis, le mercredi 8 mars 2023. L’industrie mondiale de l’énergie est confrontée à une vague d’incertitude et de changement, entraînée par les effets de la pandémie mondiale ; une géopolitique changeante et une guerre lancée par l’une des principales puissances énergétiques mondiales ; les prix élevés de l’énergie ; les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et des infrastructures ; et l’instabilité économique.

Dans l’ensemble, « le secteur dans son ensemble est sur une trajectoire ascendante », a déclaré Sadek Wahba fondateur et président de J’ai quadrillé le capital une société mondiale de gestion d’infrastructures qui gère actuellement environ 40 milliards de dollars d’investissements dans des projets d’infrastructure dans plus de 50 pays.

En outre, les décennies à venir seront cruciales dans l’effort mondial de réponse au changement climatique. L’efficacité énergétique va devenir une plus grande priorité pour les constructeurs, apportant de nouvelles technologies, des défis et des opportunités pour les investisseurs.

La demande d’amélioration des infrastructures va continuer à croître à mesure que de plus en plus de personnes s’installeront dans les villes au cours des prochaines décennies.

La numérisation des infrastructures augmentera également la demande de câbles à fibre optique et de centres de données, mais ces cours boursiers se négocient déjà à des prix relativement élevés en raison de l’intérêt pour l’intelligence artificielle et du passage aux réseaux mobiles 5G, a déclaré Wahba.

« La cybersécurité va donc devenir un gros, gros problème au cours des prochaines années. Parce que plus nous adoptons de technologie dans la gestion de nos infrastructures, nos aéroports, nos ports, nos centrales hydroélectriques, plus ils deviennent vulnérables », a déclaré Wahba.

« Et si je contrôle le système CVC de l’hôpital ? Et personne n’a la capacité de le contrôler à part moi. Pensez à la chirurgie, aux salles d’opération. Et si je contrôle la production d’électricité de secours d’un hôpital ? Et si je prends le contrôle d’une entreprise de traitement des eaux usées et que j’ai la capacité de contrôler la quantité de déchets qui entre dans le système d’eau parce que j’ai physiquement le contrôle de l’équipement ? » dit Wahba.

« La numérisation est inévitable, car nous avons besoin de cette numérisation pour pouvoir améliorer l’efficacité de notre infrastructure et pouvoir croître », a déclaré Wahba à CNBC. « La numérisation signifie plus efficace, plus efficace signifie moins de coûts. Moins de coûts signifie moins d’impact sur le budget, moins de capital nécessaire pour investir dans l’infrastructure. Mais cela signifie aussi beaucoup plus de vulnérabilité aux attaques. »

Un autre dérivé de la tendance à l’efficacité énergétique est la croissance exponentielle de la cybersécurité, a déclaré Wahba. De plus en plus de systèmes d’infrastructure vont être numérisés, ce qui signifie que ces systèmes deviennent de plus en plus vulnérables aux attaques de cybersécurité.

La demande augmentera également pour les produits technologiques qui améliorent l’efficacité des bâtiments et s’adaptent aux conditions changeantes en temps réel, a déclaré Wahba. « Personne ne va au Burger King ou au Chipotle ou autre et la température change en fonction du nombre de personnes dans la pièce, mais la technologie existe pour le faire », a-t-il déclaré à CNBC. « Vous pouvez économiser des millions de dollars de cette façon. »

Par exemple, dans le cas de la tarification de la congestion, les villes auront besoin de systèmes pour mesurer et enregistrer quand les conducteurs sont sur la route et mettre en œuvre les systèmes de traitement et de paiement des cartes de crédit pour percevoir une telle taxe.

Le marché coté en bourse des investissements dans les infrastructures est en fait extrêmement limité aux États-Unis, a déclaré Wahba. La plupart des infrastructures aux États-Unis sont construites par les États, les villes et les municipalités et financées via le marché des obligations municipales.

Ce n’est pas comme ça dans le reste du monde, cependant.

Au Royaume-Uni, les investisseurs individuels peuvent investir dans la compagnie des eaux, a déclaré Wahba. « Vous et moi pouvons acheter l’aéroport Charles de Gaulle à Paris : il est détenu à 50% par le gouvernement et à 50% coté », a déclaré Wahba. « Vous et moi ne pouvons pas acheter d’actions de JFK. Maintenant, nous voulons parce que nous pensons que c’est un investissement intéressant qui vous donne un rendement en espèces à long terme, etc. Mais cela n’existe tout simplement pas aux États-Unis. »

Mais Wahba dit que cela doit changer aux États-Unis.

« C’est le dilemme que nous avons aux États-Unis : nous devons élargir la propriété des actifs d’infrastructure, précisément pour créer un marché et créer des capitaux qui affluent dans ce secteur », a déclaré Wahba.

Faire en sorte qu’un plus grand nombre de nos systèmes d’infrastructure puissent faire l’objet d’investissements publics les rendrait meilleurs. « Une propriété plus large crée plus de concurrence, plus de concurrence crée plus d’efficacité, plus d’efficacité crée des prix plus bas pour les consommateurs », a déclaré Wahba.

Si une plus grande partie de l’infrastructure américaine devait être détenue par le secteur privé et disponible pour l’investissement public, il faudrait alors qu’il y ait un régulateur fort pour empêcher cette entreprise privée d’augmenter trop les prix. Sinon, la privatisation des infrastructures « est une recette pour un désastre », a déclaré Wahba à CNBC.

Un endroit aux États-Unis où l’infrastructure est généralement privée est le secteur de l’énergie.

« Dans l’ensemble, notre secteur de l’énergie est le plus sophistiqué, le plus avancé au monde. Donc, vous ne le croirez peut-être pas, mais c’est vrai », a déclaré Wahba. Maintenant, le système de réseau de transmission ne fonctionne pas bien, mais le « système de production d’électricité, regardez, ce que nous avons fait est incroyable. Nous avons le système d’alimentation intégré le plus sophistiqué. C’est un fait. »