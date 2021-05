Comment investir dans les cartes de sport, les start-ups et la crypto-monnaie

Personne ne connaît le futur.

Et c’est pourquoi les investisseurs spéculatifs ne devraient risquer que l’argent qu’ils sont prêts à perdre, selon le magnat des médias Gary Vaynerchuk, également connu sous le nom de Gary Vee.

Vaynerchuk a été l’un des premiers investisseurs dans des entreprises telles que Uber et Snapchat et a récemment plaidé pour l’investissement dans les cartes de sport et la crypto-monnaie.

Regardez cette vidéo pour découvrir les quatre règles de Vaynerchuk pour investir.

En savoir plus sur Invest in You:

Comment Walmart et d’autres grandes entreprises tentent de recruter plus d’employés adolescents

Les Américains sont plus endettés que jamais et les experts disent que les « troubles de l’argent » peuvent être à blâmer

De combien d’argent avez-vous besoin pour prendre votre retraite? Commencez avec 1,7 million de dollars

S’INSCRIRE: Money 101 est un cours d’apprentissage de 8 semaines sur la liberté financière, livré chaque semaine dans votre boîte de réception.

Divulgation: NBCUniversal et Comcast Ventures investissent dans Glands.