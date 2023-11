Comment investir dans la technologie d’infrastructure des véhicules électriques : guide de l’investisseur

L’ICF estime qu’un total de 93 millions de véhicules électriques supplémentaires seront en circulation d’ici 2050, grâce aux progrès de la technologie des véhicules électriques et aux progrès réalisés dans la construction des infrastructures nécessaires pour répondre à la demande. Il s’agit d’un domaine auquel les investisseurs prêtent une attention particulière, la plupart étant conscients des obstacles liés aux infrastructures, mais peut-être pas aussi conscients des innovations émergentes qui changeront de manière cruciale le paysage de la recharge des véhicules électriques.

Craig Irwin, directeur général et analyste de recherche principal chez Roth Capital Partners et Stacy Noblet, vice-présidente de l’électrification des transports chez ICF, se joignent à Yahoo Finance Live pour discuter des progrès nécessaires pour réorganiser l’industrie des véhicules électriques.

En réponse aux startups qui développent des technologies d’infrastructure telles que la recharge inductive sans fil, Irwin a déclaré : « cela demande beaucoup d’intérêt et beaucoup d’innovation dans un éventail de solutions ».

« Il ne s’agit pas seulement d’enterrer les chargeurs », a déclaré Noblet. “Ils doivent être facilement disponibles et c’est un problème de développement de la main-d’œuvre pour pouvoir non seulement soutenir l’installation des bornes de recharge, mais aussi les faire fonctionner.”

Pour en savoir plus sur cet épisode de NEXT :

Pour voir l’intégralité de l’épisode SUIVANT : Electrifying Roads, cliquez ici.

Lire Akiko FujitaArticle de : Cette entreprise israélienne construit une route qui recharge les véhicules électriques à Détroit, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur la recharge en conduisant : la prochaine étape des véhicules électriques, cliquez ici.

Transcription vidéo

– Craig, vous envisagez évidemment cela du point de vue de l’investissement. Vous regardez le côté EV des choses. Vous examinez également les sociétés de recharge. Pourquoi a-t-il été si difficile de mettre en place cette infrastructure, et qui, selon vous, est le mieux placé actuellement ?

CRAIG IRWIN : Ouah. L’infrastructure dans son ensemble commence donc à fonctionner raisonnablement bien, n’est-ce pas ? Il y a toujours de réelles raisons de s’inquiéter de l’autonomie si vous devez conduire d’un point A à un point B et que vous arrivez à une borne de recharge, elle est en panne, ce n’est jamais amusant. J’ai vécu cette expérience bien trop souvent. La technologie de recharge inductive fonctionne déjà assez bien dans le monde.

L’histoire continue

Le seul opérateur de flotte municipale Antelope Valley, également basé à Los Angeles, dispose d’une flotte de bus municipaux entièrement électrifiés. Ils fonctionnent, vous le savez, en utilisant à la fois la recharge par câble existante et la recharge inductive sur bon nombre de leurs itinéraires les plus longs. Donc ça marche. C’est plus cher. C’est un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais il y a ici un certain nombre de startups qui travaillent.

Et vous savez, cela demande beaucoup d’intérêt et beaucoup d’innovation dans l’ensemble de la gamme de solutions. Vous savez, ne pensez pas que ces grandes entreprises n’y prêtent pas attention. Vous savez, je ne serais pas surpris si certaines de ces entreprises sont déjà assez bien investies ici.

– Ouais. Craig, vous savez, j’ai appris tout au long de cette histoire en rapportant cela qu’il s’agit d’une technologie qui pourrait potentiellement vraiment étendre son adoption, mais en même temps, elle en est encore à ses balbutiements en termes de mise sur le marché. Donc, si vous réfléchissez à la situation actuelle, est-ce vraiment la recharge rapide en courant continu qui pourrait vraiment accélérer cette évolution vers l’électrification ? Et si tel est le cas, quelles sont les sociétés de recharge qui, selon vous, offrent vraiment de la valeur pour tenter d’élargir le marché ?

CRAIG IRWIN : Eh bien, vous savez, la recharge rapide en courant continu ne représente actuellement qu’un élément du marché. La partie du marché qui semble mieux fonctionner est en réalité le niveau 2. La recharge rapide à courant continu bénéficie d’un financement fédéral d’environ 5 milliards de dollars provenant du projet de loi sur les infrastructures qui trouve lentement, très lentement son chemin sur le marché. Et cela a peut-être même un impact légèrement négatif sur les volumes à court terme.

Donc à plus long terme, c’est la solution si vous voulez conduire de Los Angeles à New York, vous devez le faire avec des chargeurs rapides. Les plus grandes sociétés sont évidemment ABB et Tritium, je dirais que ce sont probablement les deux avec lesquelles les investisseurs peuvent jouer. Vous savez, il y en a un certain nombre d’autres privés. Et puis, vous savez, les opérateurs comme Electrify America sont aussi très intéressants car ils apportent une solution pratique. EVgo également, un leader qui se débrouille très bien avec la recharge rapide CC pour les véhicules grand public principalement.

– Stacy, une grande partie des recherches effectuées par l’ICF portent en réalité sur ce à quoi pourrait ressembler ce paysage dans 10 ou 20 ans, en particulier sur la recharge. À quoi ressemble pour vous cette répartition ? Est-ce qu’il s’agira de recharger à domicile ? S’agit-il d’une charge rapide ? S’agit-il d’une technologie comme la recharge dynamique ? Comment voyez-vous cela s’effondrer ?

STACY NOBLET : Toutes les choses. Il s’agit vraiment d’une approche écosystémique pour cela. Pensez à l’endroit où les gens gardent leur véhicule là où ils doivent se rendre. Nous devons disposer de solutions de recharge à chacun de ces endroits, ainsi que tout au long du trajet. Et il ne s’agit pas seulement d’installer les chargeurs dans le sol et de les rendre disponibles, mais comme nous l’avons dit, ils doivent être disponibles de manière fiable. Et c’est un problème de développement de la main-d’œuvre pour pouvoir non seulement soutenir l’installation des bornes de recharge, mais aussi les maintenir en fonctionnement, en gardant les sites sûrs, éclairés et disponibles.