Comment investir dans la crypto-monnaie sans détenir de bitcoin vous-même

Le tour de montagnes russes de la marque Bitcoin est de retour – et ne semble pas lâcher de sitôt. Lundi, le bitcoin a rebondi et s’est échangé d’environ 14% près du niveau de 38000 après avoir chuté à moins de 32000 dollars dimanche. Le mouvement saccadé survient quelques jours seulement après que le bitcoin ait chuté de 30%, près de 30 000 $, le 19 mai. Bitcoin a atteint un sommet historique près de 65 000 $ en avril. « Je pense que la volatilité va continuer », a déclaré lundi Mohamed El-Erian, conseiller économique en chef chez Allianz, sur « Squawk Box » de CNBC. « Les montagnes russes, le haut et le bas. « Nous avons échangé dans la fourchette de prix de 30 000 $ à 44 000 $ en une semaine », a-t-il ajouté. « C’est énorme. » En savoir plus sur Invest in You:

Comment obtenir le crédit d’impôt mensuel pour enfants sans adresse permanente Même si la crypto-monnaie a explosé au cours de la dernière décennie et a gagné le soutien du grand public des grandes banques, cela peut être un investissement compliqué pour la plupart des investisseurs de détail. Il est historiquement coûteux, volatil, ne peut pas être acheté via un compte de courtage traditionnel et n’est pas soutenu par une institution financière. Les gens peuvent investir de plusieurs façons dans la crypto-monnaie et même dans le bitcoin en particulier, ou dans la technologie qui la sous-tend, sans détenir eux-mêmes de pièces de monnaie. Bien que cela ne protège pas complètement les investisseurs de la volatilité des marques de crypto-monnaie, cela peut leur donner une certaine protection contre les pertes. «Il y a des choses que vous pouvez faire pour une exposition indirecte», a déclaré Tyrone Ross, conseiller en placement et PDG d’Onramp Invest, une plate-forme d’investissement numérique. « Si les gens font cela, je pense que c’est mieux et c’est plus sûr avant de commencer à se plonger dans le [bitcoin] trou de lapin. » Investissez dans des entreprises qui détiennent des crypto-monnaies Une façon d’avoir une exposition au bitcoin sans le détenir est d’investir dans les actions d’entreprises qui proposent des services liés à la crypto-monnaie ou détiennent elles-mêmes des pièces, a déclaré Ross. Cela comprend un large groupe d’entreprises cotées en bourse dans différents secteurs qui ont soit ajouté du bitcoin à leur bilan, soit des services de stockage ou de paiement avec la crypto-monnaie. Par exemple, en février, Tesla a acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins et a déclaré qu’il accepterait bientôt la monnaie numérique comme moyen de paiement. Bien sûr, en mai, le PDG Elon Musk a annoncé que le constructeur automobile avait suspendu les achats de véhicules utilisant la crypto-monnaie pour des raisons environnementales, ajoutant à la volatilité du bitcoin.

Regardez les entreprises avec une technologie connexe Les investisseurs peuvent également s’exposer à la crypto-monnaie en investissant dans des sociétés cotées en bourse qui ont une technologie liée au trading de pièces ou qui utilisent la blockchain, la technologie sur laquelle le bitcoin est construit. Les experts ont également appelé des entreprises telles que Square et Paypal qui permettent aux utilisateurs d’échanger de la crypto-monnaie sur leurs plates-formes. En outre, des entreprises telles que Riot Blockchain et Galaxy Digital se concentrent sur la crypto-monnaie et la technologie sous-jacente. Et les grands noms de la technologie tels que Microsoft, IBM, Google, SAP et Amazon utilisent tous la blockchain dans différents domaines de leur entreprise. Il existe également du matériel sous-jacent dans lequel les gens pourraient investir pour s’exposer à la cryptographie sans détenir de pièces. « Quelqu’un pourrait également acheter dans des entreprises qui fabriquent des unités de traitement graphique (GPU), qui sont nécessaires pour que les ordinateurs résolvent les équations mathématiques de la technologie blockchain », a déclaré Anjali Jariwala, planificateur financier certifié, CPA et fondateur de FIT Advisors in Torrance, Californie. Investir dans les actions de l’entreprise est beaucoup plus facile et probablement plus sûr que d’investir dans une crypto-monnaie. D’une part, cela peut être fait via un compte de courtage régulier détenu par une institution financière, offrant à l’utilisateur une sécurité et une facilité d’utilisation accrues. Par exemple, si vous oubliez le mot de passe d’un compte de courtage, vous pouvez le réinitialiser – pas si vous oubliez la clé de votre portefeuille Bitcoin. Pourtant, cela n’élimine peut-être pas la volatilité, a déclaré Jariwala. Découvrez un fonds de crypto-monnaie Il est également possible d’investir dans des fonds contenant du bitcoin et d’autres crypto-monnaies, selon Doug Boneparth, CFP et président de Bone Fide Wealth à New York. À l’heure actuelle, il y a quelques acteurs qui créent des trusts bitcoin, a-t-il déclaré, en désignant des sociétés telles que Grayscale et Osprey qui aident les investisseurs de détail à naviguer dans la crypto-monnaie. « L’achat dans un emballage de fonds est probablement plus familier à l’investisseur de détail qu’autre chose », a-t-il déclaré. En outre, travailler avec un fonds signifie que vous traitez avec la société qui gère le fonds pour toute question ou information sur le compte dont vous avez besoin, comme la définition d’un mot de passe, le suivi des gains et des pertes ou la collecte de documents pour déclarer vos impôts.

La majorité des gens devraient passer plus de temps à apprendre qu’à acheter.