Comment investir dans la crypto-monnaie comme un planificateur financier

Si un groupe de professionnels de la finance avance prudemment autour de la cryptographie, il peut être logique que vous suiviez cet exemple. Voici les risques cryptographiques qui inquiètent le plus les professionnels de la finance et la manière dont ils abordent la cryptographie au nom de leurs clients.

C’est un conseil que tous les investisseurs particuliers feraient bien de suivre. En effet, les CFP fonctionnent selon un code de normes strict, qui comprend une obligation fiduciaire et une obligation de compétence. Fondamentalement, si vous êtes un client, un CFP doit connaître son métier afin de vous conseiller sur la façon d’investir et doit agir dans votre meilleur intérêt financier.

Mais l’avis souligne que les crypto-monnaies et les actifs associés comportent des risques uniques. En voici six à considérer :

À certains égards, le CFP Board a précisé que ses conseillers devraient gérer les investissements cryptographiques comme n’importe quel autre. Un bon conseiller, et par extension un bon investisseur, évalue des facteurs tels que le risque, le potentiel de rendement, le coût et les antécédents avant d’acheter un investissement.

Le CFP Board ne veut pas que ses planificateurs conseillent les clients sur la crypto à moins qu’ils n’aient une connaissance spécialisée du marché de la crypto. Cela vaut peut-être aussi la peine de prendre cette perspective pour vous-même : pensez-vous que vous maîtrisez mieux les forces du marché en cryptographie que votre planificateur financier moyen ?

Avant d’investir dans la cryptographie, demandez-vous dans quelle mesure vous comprenez le marché, ainsi que si vous connaissez les tenants et les aboutissants de la pièce que vous souhaitez acheter.

Il est probablement judicieux d’adopter également le point de vue d’un planificateur lorsqu’il s’agit d’évaluer comment un investissement crypto s’intégrerait dans votre situation financière globale.

Pensez à votre situation financière unique, y compris vos objectifs de placement, votre tolérance au risque et votre statut fiscal. Idéalement, votre raison d’acheter de la crypto ira au-delà de “parce que ça va augmenter”.

