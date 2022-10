Comment investir avant une récession, selon les meilleurs conseillers

Les investisseurs ont récemment été témoins de certains des pires jours de négociation depuis 2020.

Les actions ont plongé en septembre par crainte que le cycle agressif de hausse des taux de la Réserve fédérale ne provoque un ralentissement de l’économie, mais avec d’autres hausses à venir, ainsi qu’un ralentissement de la croissance, des troubles géopolitiques et une pression inflationniste persistante, cela pourrait être une période prolongée d’incertitude et Volatilité du marché.

Et pourtant, il y a des “opportunités”, même maintenant, a déclaré Ronald Albahary, analyste financier agréé et directeur des investissements de Wetherby Asset Management, qui s’est classé n ° 20 sur la liste CNBC FA 100 des meilleurs conseillers financiers pour 2022.

La perspective est la clé, selon Albahary. “Il y a des choses relativement faciles que les investisseurs peuvent faire pour profiter de cet environnement”, a-t-il dit, “si vous pouvez regarder à travers le brouillard du sentiment négatif.”

“La Fed a clairement indiqué que son objectif n ° 1 est d’écraser l’inflation”, a déclaré Mark Mirsberger, expert-comptable et PDG de Dana Investment Advisors, n ° 2 sur la liste CNBC FA 100 de cette année – même s’il signifie “ils nous emmènent dans une récession”, a-t-il ajouté.

“Vrai ou faux, c’est là que nous allons.”

Rick Keller, planificateur financier certifié et président de First Foundation Advisors, classé n ° 33 sur la liste CNBC FA 100, a également déclaré qu’il voyait “l’avantage” du climat actuel. “Il fait généralement plus sombre avant l’aube”, a-t-il déclaré.

Keller s’appuie sur “l’approche barbell” pour se prémunir contre l’incertitude face à la hausse des taux et la possibilité que le marché puisse encore reculer de 10% ou plus.

L’approche barbell est une stratégie d’investissement qui cherche à trouver un équilibre entre le risque et la récompense en investissant dans des actifs à haut risque et à faible risque tout en évitant les options à risque moyen. Les clients de Keller ont la moitié de leur allocation à revenu fixe dans des obligations à long terme et le reste dans des échéances à court terme.

“Si nous voyons le marché baisser encore de 10% à 20%, ce sera une opportunité d’achat extraordinaire”, a déclaré Keller.

Voici trois stratégies que les conseillers les mieux classés utilisent pour guider leurs clients à travers le ralentissement :