Comment investir à l’approche de l’échéance du plafond de la dette fédérale

Preston Cherry, planificateur financier certifié et fondateur et président de Concurrent Financial Planning à Green Bay, Wisconsin, a déclaré que le plafond de la dette avait conduit à une « accumulation d’anxiété » parmi les investisseurs ayant des problèmes financiers existants.

Ce malaise peut être plus grand chez les retraités, ceux qui approchent de la retraite et même les membres de la génération X, qui peuvent être confrontés à un déficit d’épargne-retraite, a déclaré Cherry, qui est également membre du Financial Advisor Council de CNBC.

Bien qu’il soit difficile de prédire comment le marché boursier pourrait réagir aux prochaines négociations sur le plafond de la dette, les experts ont des conseils pour les investisseurs.