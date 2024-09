Comment interroger les parents sur la présence d’armes à feu dans la maison

« Avez-vous une arme à feu chez vous ? »

Ce n’est pas une question facile à poser, et certains parents peuvent avoir du mal à aborder le sujet avant une soirée pyjama ou un rendez-vous de jeu, mais c’est quelque chose que chaque parent a le droit de savoir – et la réponse peut sauver la vie d’un enfant.

Maman de Pennsylvanie Kate Baer dit à TODAY.com que la violence armée est un sujet qu’elle ne peut pas laisser de côté. auteur à succès a déclaré le fusillade à l’école primaire de Sandy Hook n’est jamais loin de son esprit, mais c’est quelque chose dont elle parle rarement.

« D’abord parce que cela peut déclencher ma propre spirale d’anxiété, et ensuite parce que je n’étais pas là », a déclaré Baer, ​​ajoutant qu’elle n’avait aucun lien avec ce qui s’est passé en dehors du sentiment d’horreur collective de la nation. « Et pourtant, cela me hante. »

Depuis la fusillade dans une école primaire de 2012 qui a fait 26 morts, dont 20 enfants âgés de 6 à 7 ans, trois enfants de Baer ont commencé la maternelle.

« Comment puis-je les séparer de ce qui s’est passé ce jour-là ? », a demandé Baer. « Comment puis-je être sûr qu’ils iront bien à l’école, aux jeux ou à l’épicerie alors qu’il existe encore si peu de mesures pour empêcher les armes de tomber entre de mauvaises mains ? »

Baer, ​​une mère de quatre enfants, dit à TODAY.com que Les mamans demandent des mesuresfondée par Shannon Watts après Sandy Hook, a été d’une aide précieuse pour les personnes comme elle qui ont besoin de faire face à leur deuil.

« L’une des choses dont ils parlent est de discuter avant les rendez-vous de jeu pour savoir s’il y a des armes à feu dans la maison et, si c’est le cas, de s’assurer qu’elles sont rangées en toute sécurité », a déclaré Baer. « Oui, c’est un peu gênant, mais c’est aussi une mesure assez facile à prendre. »

L’experte parentale Jo Frost, anciennement de la série télévisée « Supernanny », est du même avis.

« Les Américains ont le droit de porter des armes en vertu du deuxième amendement. Et les parents ont le droit de poser des questions », a déclaré Frost à TODAY.com, ajoutant que le problème n’est pas un débat sur les opinions personnelles concernant la possession d’armes à feu.

Comment poser des questions sur la présence d’armes à feu dans la maison

Nous avons tous entendu des histoires à ce sujet accidents d’armes à feu à la maisonet nous voulons que nos enfants soient en sécurité. Alors, quelle est la meilleure façon d’aborder le sujet ?

Frost recommande aux parents d’être directs et honnêtes.

Par exemple, ils pourraient dire : « Je veux juste savoir si vous avez des armes à feu ; j’aimerais juste connaître la réponse à cette question. »

Si la réponse est oui, une bonne question complémentaire pourrait être : « L’arme est-elle bien rangée ? » Il revient alors au parent de décider quoi faire de cette information et d’autoriser ou non son enfant à rendre visite à cet ami.

En 2022, Baer a partagé une capture d’écran sur Instagram qui montrait un échange de SMS avec un autre parent au sujet de la présence d’armes à feu à la maison.

« Petite question, je sais que c’est gênant, avez-vous des armes à feu chez vous ? Si oui, comment sont-elles stockées ? Merci », a-t-elle écrit à côté d’un émoji en forme de cœur.

L’autre parent a répondu qu’ils avaient des armes de chasse à la maison et qu’elles étaient conservées dans des étuis verrouillés.

Kate Baer, ​​mère de quatre enfants, a proposé un langage facile à suivre pour poser des questions sur la présence d’armes à feu à la maison.

« J’ai partagé cette capture d’écran dans l’espoir qu’elle inspirerait d’autres personnes à avoir des conversations similaires et à montrer un exemple de scénario à suivre », explique Baer. « Parfois, il est vraiment utile d’avoir le langage. »

Comment parlez-vous des armes à vos enfants ?

Baer a déclaré qu’elle était franche avec ses enfants lorsqu’elle discutait des armes à feu, soulignant que les armes à feu sont des armes qui peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.

« Si un ami plaisante sur le fait d’avoir reçu une arme de ses parents ou de leur montrer une arme ou de la manipuler, dites-le-nous tout de suite », a-t-elle déclaré. « Nous avons également des chasseurs des deux côtés de nos familles, nous parlons donc aussi des nuances que les adultes doivent avoir dans la manipulation des armes. »

Pour les survivants de fusillades de masse, le problème est personnel.

Salli Garrigan était en première année de lycée le 20 avril 1999 lorsqu’elle a entendu des coups de feu dans sa classe de chorale au lycée Columbine à Littleton, dans le Colorado.

« À 16 ans, j’ai entendu des coups de feu qui allaient changer ma vie », raconte Garrigan à TODAY.com. « J’ai traversé l’auditorium en courant jusqu’aux portes d’entrée où des éclats de verre se sont brisés à quelques mètres devant moi. C’est à ce moment-là que je me suis caché derrière une colonne avec un ami et qu’un professeur nous a fait signe de nous mettre en sécurité. »

Garrigan a survécu à la fusillade de masse de Columbine qui a fait 12 morts parmi ses camarades de classe et un enseignant. La mère de deux enfants a déclaré que Fusillade au lycée Marjory Stoneman Douglas en 2018 à Parkland, en Floride, l’a incitée à agir.

« Tout ce qui s’est passé là-bas était si étrangement similaire et c’était si étrange de voir cela se produire deux décennies plus tard », dit Garrigan à propos de la tragédie qui a fait 17 morts. Les enfants de Parkland ont pris la parole« La plupart d’entre nous à Columbine avons laissé les adultes s’en occuper. Nous pensions que les adultes régleraient le problème et nous avions tort. »

Depuis Columbine, il y a eu il y a plus de 400 ans fatal fusillades dans les écolesCe détail horrifie Garrigan, dont les enfants ont 3 et 7 ans.

« Il n’y a rien de mal à demander s’il y a des armes à feu dans la maison et si elles sont entreposées en toute sécurité, pour normaliser cela », dit-elle. « Je ne veux pas que mes enfants vivent dans une bulle, mais je veux aussi qu’ils sachent que ce problème existe probablement et qu’il faut s’en occuper. »

Pour Garrigan, l’important est de normaliser les conversations autour des armes à feu et de la violence armée.

« Que vous soyez propriétaire d’armes à feu ou défenseur de la cause des enfants, nous devons nous rassembler et discuter de la manière de protéger nos enfants et d’aider nos enfants », dit-elle. « Nous devons être proactifs. »

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com