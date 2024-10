Comment Internet a tué le design

On dit que la communication moderne a commencé avec Gutenberg et sa presse au XVe siècle. À titre de comparaison, la publication assistée par ordinateur n’a commencé qu’avec Pagemaker en 1985. Le temps écoulé entre ces deux étapes nous a fait passer de la typographie manuscrite à la typographie numérique avec des contrôles époustouflants et une superbe impression couleur. Et cela n’a pris que 545 ans !

La révolution numérique a commencé à la fin du XXe siècle. Avant cela, la majeure partie de ce siècle était assemblée avec des élastiques, des ficelles et des broches. La technologie analogique, comme la chimie simple et les tubes à vide des années 1800, a été combinée de manière astucieuse pour créer de toutes nouvelles formes de communication. Comme la photographie, la radio et la télévision.

Très Rube Goldberg, mais bon, ça a marché. Et a marqué le début du premier siècle de communication de masse, qui a fini par tuer le design. Découvrez comment les tendances en matière de conception Web ont évolué, puis changez d’avis.

Le 20e siècle : le design roi

Le design était tellement vénéré que des designers comme Milton Glaser étaient interviewés à la télévision. (Crédit image : Milton Glaser)

Oui, une grande partie des 20ème siècle était une époque primitive. Mais oh, l’ART & DESIGN étaient spectaculaires ! Des jours glorieux de l’ère victorienne, en passant par les périodes allemandes du Bauhaus et de l’Art Déco. Combiné à l’esthétique contemporaine et au minimalisme asiatique, le design de haut niveau a été au centre de la majeure partie du siècle.

« Les joies de vivre à une époque où l’art et le design sont rois », lit-on dans un éditorial des années 1930. À l’époque où les créatifs de l’époque étaient connus de tous et pouvaient être vus sur les couvertures de magazines comme Life, Look, Time et l’omniprésent Saturday Evening Post. Des icônes du design visuel comme Milton Glaser et Paul Rand pouvaient même être interviewées à la télévision.

Dans les années 1980, des chaînes comme Barnes & Noble ouvraient des librairies dans presque toutes les villes. Et leurs étagères étaient remplies de collections « Le meilleur du design graphique » et de superbes magazines de design (dont beaucoup proviennent de notre société mère, Future Publishing !). L’enthousiasme du monde pour le design semblait sans fin.

Puis le tsunami de la conception et de l’édition numériques a frappé. Sa promesse de mettre un studio haut de gamme et des millions d’outils de composition/graphiques à la portée de tous était enivrante.

Actualités quotidiennes en matière de design, critiques, procédures et bien plus encore, sélectionnées par les éditeurs.

Publicité des années 1980. Dans les années 1990, les concepteurs n’étaient plus aussi confus et les ordinateurs Macintosh étaient partout. (Crédit image : Apple)

Et dans les années 1990, le design numérique explosait. De nouveaux ordinateurs Macintosh étaient installés sur le bureau de chaque designer. Les tables à dessin et les équerres commençaient à prendre la poussière. Et les maisons de type traditionnel et les ateliers de reprographie ont commencé à en ressentir les effets. Leurs jours seraient bientôt comptés.

Mais pour les concepteurs visuels, imprimés et graphistes, c’était une époque glorieuse. La technologie nous permettait de créer des choses étonnantes. Soit avec une grande précision, soit avec un grand abandon ; quel que soit votre style. Et des stars du design visuel naissaient, comme le designer progressiste Rudy Vanderlans et son magazine Emigre, qui a influencé tout le monde.

Mais tout ce bien ne s’est pas fait sans problèmes.

Le design n’est pas omniprésent | Le déclin du numérique

(Crédit image : Gorodenkoff via Getty Images)

Les ordinateurs prêts pour les graphiques tombaient également entre les mains de personnes qui n’avaient jamais conçu de page ni défini de type. Alors que quelques talents créaient du génie, une grande partie de la PAO des années 90 était épouvantable. En peu de temps, des idiots du monde entier ont produit leurs propres magazines, journaux et livres, avec des choix de conception tragiques et une typographie illisible. Tout cela a convergé en masse pour faire baisser la qualité du design.

Mais juste après la PAO, il y a eu l’impression à la demande (POD). Une technologie brillante qui a permis de mettre notre contenu – bon et mauvais – sur la page imprimée encore plus rapidement et à moindre coût. Permettre des productions à court terme et la poursuite de l’essor de l’édition de niche. Malgré les Dullards, en tant que designers, nous n’aurions pas pu être plus heureux.

Et puis tout d’un coup, tout a encore changé en un clin d’œil.

Aide recherchée : concepteur Web

(Crédit image : Max Meidinger, (Linotype, puis Monotype))

Au milieu des années 90, une nouvelle annonce de recherche d’aide a commencé à apparaître dans les petites annonces du monde entier : « Web Designer Wanted », dirait-on. Et plus nous voyions ces nouvelles publicités, moins nous voyions d’emplois dans le domaine de la conception imprimée.

En tant que designers, nous étions excités ! Et nous pensions simplement que nous aurions des outils comme QuarkXpress pour travailler. Mais ils ne sont jamais arrivés.

Les questions ont commencé à jaillir des studios. Les outils fournis pour nos conceptions Web n’étaient pas ceux auxquels nous étions habitués. Pas du tout. Nous ne pouvions plus choisir dans notre bibliothèque de polices. Nous ne pouvions plus laisser tomber des images avec un abandon inconsidéré. Il devait être petit et compressé à cause de ce qu’on appelle la « bande passante ». Et nous avons continué à devoir nous occuper de ce truc appelé HTML.

Kerning, parti. Suivi, disparu. Même les tailles de page définies, c’est fini. Comment une taille de page pourrait-elle disparaître, notre 20ème Les esprits des designers du siècle ne pouvaient pas comprendre cela. C’était comme concevoir dans des sables mouvants ! Et mec, nous en avions marre de Times New Roman, Helvetica et Courier (voir de meilleures polices Web ici) !

De toute évidence, HTML n’a jamais été créé pour fournir le type de contrôle créatif que Postrscript avait donné à la PAO. Mais aussi différent de l’imprimé, et aussi complexe et ennuyeux que soit la conception Web, les concepteurs s’adaptaient. Jusqu’à ce que le dernier clou du cercueil commence à apparaître.

Aide recherchée : concepteur/développeur

Site flash du Fight Club en 1999 – YouTube



Regarder dessus

Presque du jour au lendemain, toutes ces publicités pour les designers ont commencé à être destinées aux designers qui savaient coder. Les entreprises recherchaient des concepteurs capables de coder du HTML. Ensuite, nous avons vu des publicités pour des concepteurs capables de coder du HTML et du CSS et qui savaient comment administrer un serveur Apache. Et exécutez C-Panel.

Par nature, les créatifs ont tendance à être esthétiques et non techniques. De plus, à cette époque, aucun artiste n’avait suivi des cours de programmation.

De nombreux designers se sont précipités vers ce bassin de travaux d’impression en diminution, s’ils le pouvaient. Et beaucoup ont tout simplement quitté le monde du design.

Le pic créatif du Web

Harry Potter sur le site flash d’EA Games en 2002 – YouTube



Regarder dessus

Le Web est à son meilleur lorsque les concepteurs sont autorisés à faire ce qu’ils font le mieux. Libéré de la technologie ou de la bande passante. Puis est arrivé Macromedia Flash, qui a permis à lui seul aux concepteurs de personnaliser n’importe quelle page presque comme s’il s’agissait d’une page imprimée.

Des tailles de page plus statiques, une interface glisser-déposer et des objets sont restés là où ils étaient placés. Et même s’il y avait ce puissant langage de codage appelé Actionscript, nous, les concepteurs, n’avions pas besoin d’y toucher pour aucun de nos travaux.

Flash a ouvert les portes de ces sites magnifiques que nous avons commencé à visiter au milieu des années 2000. Les sites de films à succès, notamment ceux d’Harry Potter. Des musées sur le web, et autres sites Flash que nous avons visités avec étonnement.

Finalement, le Web commençait à ressembler à une combinaison du meilleur de la télévision et des magazines sur papier glacé. Peut-être, juste peut-être que ce truc du Web fonctionnerait pour nous, les concepteurs. Peut être.

Et tout comme les années 1990 l’ont fait pour applaudir le design imprimé, nous avons commencé à voir des articles portant des noms comme « Le meilleur du design Web », nous montrant des créations vraiment étonnantes. Jusqu’à…

Frappez avec un double coup dur !

Site flash de Rockstar Games en 2000 – YouTube



Regarder dessus

Au moment où 2010 s’est produite, une véritable tempête s’est produite également. Un match pisseux entre Adobe et Steve Jobs s’est terminé avec Adobe reculant de manière absurde et tuant Flash. La réponse d’Adobe aux designers ? Utilisez Dreamweaver et apprenez à coder. Parce que nous savons tous à quel point cela s’est bien passé la dernière fois, n’est-ce pas ?

Mais quels que soient nos outils, à mesure que les 20 adolescents arrivaient, les tablettes et les appareils mobiles aussi ! Merveilleux et amusant pour tout le monde, sauf les concepteurs de sites Web. Car nous devions désormais concevoir des sites pouvant être affichés sur plus de 50 écrans de tailles différentes !

Comment pourrions-nous concevoir une page ou un site pour les écrans d’ordinateurs de bureau, de tablettes et de téléphones mobiles ? La seule solution à l’époque était de concevoir 3 sites Web au lieu d’un seul. Les concepteurs ont donc travaillé tard dans la nuit pour concevoir un site de bureau. Et puis l’adapter à une tablette, puis à un mobile.

Le temps nécessaire pour créer le site d’un client a explosé. Et bien sûr, personne ne voulait payer pour cela.

Le dernier clou

Ce que l’on pourrait dire, c’est que les deux derniers clous dans la création d’une conception Web de qualité sont arrivés peu de temps après. Ni l’une ni l’autre ne signifiaient de mal, et toutes deux constituaient des solutions à de réels problèmes. Mais comme cela arrive souvent, les solutions ont créé de nouveaux problèmes.

La solution au besoin de concevoir trois tailles pour chaque site Web était de concevoir un site « responsive ». Une technologie réactive était en cours de déploiement. Clairement mieux dans certaines implémentations que dans d’autres.

Mais de manière réaliste, comment pourrions-nous espérer concevoir un seul site pour ordinateur et laisser l’ordinateur créer de manière réactive les deux autres formats, tablette et mobile ? Sans parler de toutes les différentes tailles nécessaires pour chacun ? La réponse est que nous ne le pourrions pas. Mais nous l’avons fait.

Et la qualité des sites Web a baissé d’un cran.

Et à mesure qu’Internet et notre société évoluaient, les gens ont commencé à passer plus de temps sur leur téléphone que sur leur ordinateur. « Mobile First » est alors devenu le cri de ralliement de la nouvelle génération !

Ajoutez deux choses, comme 2+2, et vous obtenez quelque chose de plus grand. Mais ajoutez d’abord le design réactif et le mobile et vous obtenez beaucoup moins.

Sans beaucoup d’ajustements, qui peuvent également impliquer du code, nos conceptions Web mobiles se sont transformées en blocs largement empilés d’informations essentielles d’un site. En d’autres termes, moche.

Pire encore, comme de moins en moins de personnes visitent les sites de bureau, elles reçoivent également moins d’amour. Et chaque petit compromis fait au cours de ce processus était une autre flèche dans le dos du designer.

L’écriture était sur le mur. Alors que nous observions la qualité des classements annuels « Best of Web » se dégrader d’année en année.

Je ne peux m’empêcher de me demander si les designers des années 1990 savaient ce qui allait arriver, qu’auraient-ils dit ?

La prochaine génération

Si vous êtes un jeune concepteur de sites Web qui a grandi entouré de concepteurs de pages Wordpress comme Elementor et de la récente explosion d’offres propriétaires comme Webflow, vous pouvez lire ceci et penser que je suis fou. Et ce serait assez juste. Les choses se sont un peu améliorées ces derniers temps (voir les meilleures et les pires tendances en matière de conception de sites Web de cette année).

Mais sautez sur une copie de Quark ou d’InDesign et voyez à quoi ressemblait le design. Découvrez également ce que le Web aurait dû être si Tim Berners-Lee, qui a inventé le HTML, avait eu la même clairvoyance que John Warnock, qui a créé le langage Postscript d’Adobe.

Le Web aurait été un meilleur endroit pour tout le monde. Surtout ses créateurs.