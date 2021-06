Comment Internet a réagi et où il se classe

L’incroyable de Patrik Schick but à mi-parcours lors de la victoire de la République tchèque contre l’Ecosse a fait parler Internet, avec de nombreux hommages à une frappe qui a été officiellement mesurée à 54 yards (50 mètres).

Le joueur de 25 ans avait déjà marqué une fois pour ouvrir le score à Hampden Park lorsque, sept minutes après le début de la seconde mi-temps, il a obtenu un dégagement de son coéquipier Tomas Soucek. Quelques secondes plus tard – et avec le gardien de but écossais David Marshall griffant l’air – le ballon était dans le filet.

Sans surprise, le belter de Schick a immédiatement fait parler les gens sur les réseaux sociaux, et heureusement, le nom de famille du buteur tchèque se prêtait bien à un jeu de mots astucieux.

Ce but était Schick. – Gary Lineker (@GaryLineker) 14 juin 2021

Le monstre, c’est Schick – FourFourTwo (@FourFourTwo) 14 juin 2021

Nous ne saurions pas comment commencer à calculer les données xG, mais nous ne pouvons que supposer que l’ensachage d’un premier coup de pot presque à l’intérieur de votre propre moitié est assez élevé (ou bas, selon la façon dont cela fonctionne réellement).

En plus de la distance totale impliquée, il a également été noté que Shick mettait tellement de courbe sur son tir qu’il semblait d’abord sortir du stade par la porte latérale.

Regardez combien de virage Patrik Schick a mis sur ce but 🤯 pic.twitter.com/qs047SbzEn – ESPN FC (@ESPNFC) 14 juin 2021

Marshall a fait les frais après s’être retrouvé empêtré dans son propre filet avant même d’avoir eu la chance de comprendre ce qui s’était passé.

Oui c’est moi… 🤣 Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé dans cette situation…#EURO2020 #SCO #CZE pic.twitter.com/d1yyeCmSK6 – SPORF (@Sporf) 14 juin 2021

L’objectif de Schick a attiré les applaudissements des comptes de médias sociaux officiels de l’Euro 2020, bien qu’ils aient malheureusement également choisi de concentrer leur attention sur le saut désespéré de Marshall.

𝗔 𝗚𝗢𝗔𝗟 ! 🇨🇿 Patrik Schick avec un effort qui restera dans l’histoire de l’EURO#EURO2020 pic.twitter.com/BqINLIPSMH – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 14 juin 2021

La Bundesliga a porté un toast à l’un des siens pour avoir illuminé le Championnat d’Europe avec un objectif vraiment exceptionnel, même si celui-ci a laissé la première division allemande avec une décision difficile à prendre.

Il est temps de choisir notre nouvelle photo de couverture… 😉👀 pic.twitter.com/rc4VWKo3Og – Bundesliga anglaise (@Bundesliga_EN) 14 juin 2021

Schick rejoint une entreprise d’élite pour les buts marqués de la plus grande distance lors des tournois internationaux masculins, avec sa frappe en tête de liste devant Villa David à 47 mètres (Espagne vs Chili, Coupe du monde 2010), Gheorghe Hagi de 41 (Roumanie contre Colombie, Coupe du monde 1994) et Sulley Muntari à partir de 40 ans (Ghana contre Uruguay, Coupe du monde 2010).

Mais l’effort incroyable de la star tchèque n’est pas tout à fait le plus loin jamais marqué lors d’une finale majeure. Pour cet honneur, avancez la capitaine de l’USWNT Carli Lloyd, qui a réalisé l’exploit avec ce tir de 56 mètres dans une finale de Coupe du monde rien de moins, en 2015 :

Jusqu’au troisième match de dimanche, il n’y avait pas eu un seul but marqué hors de la surface de réparation à l’Euro 2020. L’Ukrainien Andriy Yarmolenko a établi ce record, puis Schick l’a fait passer à un autre niveau le lendemain !