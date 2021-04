Les médias sociaux sont devenus un moyen important pour de nombreuses personnes de trouver, de consommer et de partager des nouvelles. Ces communautés en ligne nous exposent à des informations que nous n’aurions peut-être pas rencontrées autrement et offrent un espace de discussion et d’échange.

Nous sommes donc en train de faire un petit projet pour explorer comment les gens pensent des nouvelles qu’ils rencontrent sur les réseaux sociaux. Nous aimerions connaître vos réponses à quelques gros titres et poser quelques brèves questions complémentaires.

David Rand, professeur au Massachusetts Institute of Technology qui étudie les sciences cognitives et les médias sociaux, et son équipe examineront les réponses (avec les identifiants supprimés), puis partageront leurs découvertes sur vous et les autres abonnés du New York Times participant à notre événement en direct en mai.