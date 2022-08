Comment installer une caméra de tableau de bord

Si vous n’en avez pas déjà dans votre voiture, une caméra de tableau de bord est le meilleur gadget que vous puissiez acheter. C’est parce qu’il fournira une preuve vidéo – un témoin impartial – qui peut aider à prouver ce qui s’est passé si vous ou quelqu’un d’autre êtes impliqué dans une collision, ou une autre mauvaise conduite.

Il existe de nombreuses options abordables, et c’est une bonne idée d’en choisir une qui comprend une caméra arrière ainsi qu’une face avant pour couvrir l’action qui se passe derrière vous.

L’installation d’une caméra de tableau de bord n’est pas compliquée car elle est conçue pour être universelle et s’adapter à n’importe quelle voiture. Même si vous voulez le câbler (ce qui signifie le connecter en permanence au système électrique de votre voiture plutôt que de le brancher sur une prise accessoire 12 V), cela peut toujours être un travail de bricolage, et tout ce câblage est entièrement réversible si jamais vous en avez besoin. retirez-le de la voiture : il n’y a pas de coupe ou de soudure.

Voici donc tout ce que vous devez savoir. J’utilise un Viofo A229 Duo comme exemple ici, qui comprend des caméras avant + arrière, mais le processus de base est le même pour toutes les caméras de tableau de bord.

1. Trouvez votre prise accessoire 12V

Pour la plupart des gens, le moyen le plus simple d’alimenter une caméra de tableau de bord consiste à utiliser la prise d’alimentation accessoire – que vous connaissez peut-être au niveau de la prise allume-cigare. C’est généralement dans la console centrale ou près des commandes de chauffage / climatisation.

Jim Martin / Fonderie

Dans la plupart des voitures, cette prise n’est alimentée que lorsque le contact est mis, ce qui signifie qu’elle n’enregistrera rien pendant que la voiture est garée. Une petite minorité de caméras de tableau de bord ont des batteries intégrées pour enregistrer lorsqu’elles sont garées, mais la plupart nécessitent un câblage dur pour permettre l’utilisation du mode de stationnement.

2. Planifiez l’emplacement et l’itinéraire de câblage

Avant de faire quoi que ce soit, planifiez où vous monterez la caméra de tableau de bord. Il ne doit pas masquer la vue du conducteur (ce qui peut être illégal dans certains états ou pays) et il est généralement préférable de le placer derrière le rétroviseur du côté passager du véhicule.

A partir de cet endroit, prévoyez où passera le câble d’alimentation afin d’atteindre la prise 12V. En règle générale, ce sera le long du haut du pare-brise, autour du bord de la porte, au-delà du tableau de bord, sous la boîte à gants et jusqu’à la prise de courant.

Si vous envisagez de câbler votre caméra de tableau de bord, assurez-vous d’acheter le kit de câblage en option et de savoir où se trouve la boîte à fusibles intérieure de votre voiture : cette information se trouve dans le manuel d’utilisation de la voiture.

3. Montez la caméra de tableau de bord

Parfois, il y a un choix de supports à ventouse ou adhésifs. Choisissez toujours le support adhésif, car il ne tombera pas comme le font parfois les ventouses.

Jim Martin / Fonderie

Avant de coller réellement la monture sur le pare-brise, vérifiez que l’objectif ne sera pas obscurci par quoi que ce soit, y compris un ombrage ou une bande solaire sur le pare-brise.

Assurez-vous également qu’il y a suffisamment d’espace pour brancher le câble d’alimentation (et le câble de la caméra arrière, si vous installez un modèle à double caméra). Pour ce faire, connectez d’abord les fils à la caméra de tableau de bord, puis offrez-la à l’emplacement de votre choix.

Si tout va bien, retirez le papier protecteur et appuyez fermement sur le support pour le mettre en place.

4. Acheminez le câblage

En suivant votre plan précédent, acheminez le câble d’alimentation en partant de la caméra de tableau de bord et en terminant par la prise de courant.

Certaines caméras de tableau de bord sont fournies avec des clips de câble adhésifs pour coller au pare-brise ou à la garniture, mais il est beaucoup plus pratique de placer le câble au-dessus de la garniture de toit et derrière la garniture en plastique sur le côté du pare-brise. Vous pouvez soit l’enfoncer, soit, si cela ne fonctionne pas, utiliser un outil de garniture en plastique pour ouvrir soigneusement un espace suffisamment grand pour y enfoncer le câble.

POINTE: Au lieu de faire passer le câble le long du montant « A » jusqu’au bas du pare-brise, faites-le passer jusqu’au joint en caoutchouc qui fait le tour de la porte, puis vers le tableau de bord : de préférence suffisamment bas pour qu’il puisse ensuite passer sous la boîte à gants.

Jim Martin / Fonderie

Vous voudrez peut-être utiliser une attache ou deux pour maintenir le câble en place afin qu’il ne pende pas dans le plancher.

Il peut être difficile de cacher complètement le fil à partir de ce point jusqu’à la prise de courant : cela dépendra entièrement de la conception du tableau de bord de votre voiture et de l’emplacement de la prise.

5. Installez la caméra arrière

Si vous avez opté pour une caméra de tableau de bord avec caméras avant et arrière, il est maintenant temps d’installer la caméra arrière. Le processus est exactement le même que pour la caméra frontale.

Encore une fois, choisissez un emplacement où il n’obscurcira pas la vue du conducteur par la lunette arrière, mais rappelez-vous également que si vous placez la caméra en dehors du balayage de l’essuie-glace arrière, la vue pourrait être très mauvaise, surtout en hiver.

Jim Martin / Fonderie

Acheminez le câble de la manière la plus directe possible. La caméra arrière se connecte généralement à l’avant, ce qui signifie que le chemin de câble évident se trouve le long du haut du pare-brise, le long du haut des portes, puis à travers la lunette arrière.

Si votre voiture est à hayon, vous devrez peut-être laisser une boucle de fil afin qu’il y ait assez pour atteindre la caméra lorsque le hayon est relevé, comme illustré ici.

Jim Martin / Fonderie

Il peut être utile de connecter temporairement la caméra arrière à la caméra avant, d’allumer le contact et de le maintenir en position pendant qu’il enregistre quelques secondes de vidéo (ou d’utiliser la vue en direct dans une application compagnon) afin que vous puissiez être sûr que la vue est bien avant de le monter.

Idéalement, vous souhaitez éviter que l’un des fils chauffants du pare-brise arrière ne traverse le centre de l’image et montez la caméra de sorte que l’objectif soit placé entre deux des fils.

6. Mettez sous tension

Jim Martin / Fonderie

Insérez une carte microSD dans la caméra de tableau de bord. Vous devrez peut-être fournir le vôtre – si c’est le cas, voici quelques recommandations.

Maintenant, allumez le contact et l’écran de la caméra de tableau de bord devrait s’allumer, ou les LED s’allument s’il n’y a pas d’écran. Il y a généralement aussi un son de démarrage, pour vous dire que la caméra de tableau de bord enregistre sans la regarder.

Jim Martin / Fonderie

7. Personnalisez les paramètres

Si votre dashcam est équipée d’un GPS intégré, il n’est pas nécessaire de régler l’heure ou la date : cela se fera automatiquement. Si ce n’est pas le cas, vous devrez le configurer pour que toute preuve vidéo affiche l’heure et la date correctes. Et si vous vivez dans un pays où l’heure d’été est appliquée, n’oubliez pas de changer l’horloge tous les six mois pour qu’elle soit toujours correcte.

D’autres paramètres à vérifier incluent la durée de chaque clip vidéo : une minute est raisonnable.

Si la caméra de tableau de bord dispose du Wi-Fi et d’une application compagnon, comme le fait le Viofo A229 Duo, il est plus facile de modifier ces paramètres dans l’application.

Jim Martin / Fonderie

Vous pouvez également choisir les informations à apposer (ou non) sur la vidéo, telles que l’heure, la date, l’immatriculation de la voiture, la vitesse et l’emplacement. Les deux derniers ne seront disponibles que si la caméra de tableau de bord est équipée d’un GPS.

8. Câblage d’une caméra de tableau de bord

Vous pouvez décider de payer un professionnel pour installer un kit de câblage, mais ce n’est vraiment pas trop difficile.

Lorsque vous achetez un kit de câblage dur, il y a de fortes chances qu’il ait deux ou trois fils nus : rouge, noir et potentiellement jaune, comme le kit HK4 de Viofo ici.

Jim Martin / Fonderie

Il aura une sorte de boîte, qui sert à convertir le 12V fourni par la voiture en 5V requis par les caméras de tableau de bord. Il peut également y avoir un interrupteur coulissant qui vous permet de régler la tension minimale que la batterie peut atteindre avant que la caméra de tableau de bord ne s’éteigne. Cela évite que la batterie ne se décharge complètement lorsque vous laissez la voiture garée pendant une longue période.

Afin de connecter ces fils à la boîte à fusibles de votre voiture, vous devrez acheter des “porte-fusibles superposés”.

Il existe trois tailles différentes, alors vérifiez quel type votre voiture utilise avant de commander. Les supports ont un petit morceau de fil conçu pour être serti sur le fil du kit de fil dur. Si vous n’avez pas d’outil de sertissage, vous pouvez utiliser des pinces à bec long ou même une paire de ciseaux émoussés.

Jim Martin / Fonderie

Le fil rouge devra être connecté à un fusible avec une alimentation constante – même lorsque le contact est coupé. Vous pouvez trouver une liste des fusibles dans le manuel de votre voiture. Cherchez-en un qui fournit de l’énergie même lorsque le contact est coupé.

Cela peut être le système d’alarme, les lumières intérieures ou quelque chose qui doit évidemment fonctionner lorsque la voiture est garée.

(Vous pouvez utiliser un multimètre, si vous en avez un, et toucher les sondes aux deux bornes de chaque fusible pour voir lesquelles lisent 12V lorsque le contact est coupé.)

Pour le fil jaune, s’il est présent, il doit être connecté à un fusible qui n’est alimenté que lorsque le contact est mis. Cela peut être la radio, la prise accessoire 12V ou autre chose. Encore une fois, l’utilisation d’un multimètre confirmera quels fusibles ne sont pas sous tension lorsque le contact est coupé.

Ce fil est nécessaire car il indique à la caméra de tableau de bord quand passer en mode parking.

Une fois que vous avez identifié les fusibles à utiliser, localisez-les dans la boîte à fusibles et retirez-les à l’aide d’un outil de suppression de fusibles – généralement clipsé dans le couvercle de la boîte à fusibles principale dans le compartiment moteur.

Maintenant, poussez vos porte-fusibles superposés là où se trouvaient les fusibles et poussez les fusibles dans la fente la plus proche des broches qui se branchent dans la boîte à fusibles.

Jim Martin / Fonderie

Dans l’autre fente (celle la plus éloignée des broches) peut se trouver un fusible préinstallé, selon les câbles que vous avez achetés. S’il n’y en a pas, vous devrez en installer un sur chaque câble superposé avec une cote relativement faible adaptée à une caméra de tableau de bord, telle que 5A.

Le fil noir a généralement un connecteur à cosse à l’extrémité et est conçu pour être serré sous un écrou qui est connecté à la carrosserie de la voiture pour donner une connexion à la terre. Il y en a généralement un qui convient dans le plancher du passager, bien que vous deviez peut-être retirer un peu le tapis si vous n’en trouvez pas.

Jim Martin / Fonderie

Vous aurez besoin d’une clé ou d’une douille pour desserrer suffisamment l’écrou pour insérer la bêche en dessous, puis resserrez-le.

Vous pouvez installer un kit de câblage même si votre caméra de tableau de bord n’a pas de mode de stationnement, mais si vous le faites, assurez-vous de choisir un fusible pour le fil rouge qui le fait. ne pas être alimenté lorsque le contact est coupé, sinon il continuera d’enregistrer jusqu’à ce que la batterie de la voiture soit déchargée.