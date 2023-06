Comment installer et mettre à jour les pilotes sur Windows 11

Sans pilotes de périphériques, ou simplement pilotes comme on les appelle plus communément, Windows 11 ne fonctionnerait pas.

Ils contiennent tout le code nécessaire au système d’exploitation pour communiquer et contrôler à la fois le matériel de l’appareil et tous les accessoires externes que vous connectez.

Mais avec tant de choses effectuées automatiquement en arrière-plan, ce n’est peut-être pas quelque chose auquel vous avez pensé. Bien que Windows 11 installe et mette à jour les pilotes pour vous, ce n’est pas parfait.

Les pilotes peuvent facilement disparaître ou devenir obsolètes, il est donc important de savoir comment les installer par vous-même. Dans cet article, nous allons parcourir les méthodes automatiques et manuelles.

Comment installer automatiquement les pilotes Windows 11

Par défaut, Windows 11 téléchargera et mettra automatiquement à jour les pilotes nécessaires. Mais cela vaut la peine de s’assurer que cela se produit toujours, ou de le désactiver si vous préférez :

Dirigez-vous vers Paramètres> Système> À propos

Dans la section « Liens associés », cliquez sur « Paramètres système avancés »

Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez l’onglet ‘Matériel’

Cliquez sur « Paramètres d’installation de l’appareil »

S’il n’est pas déjà sélectionné, cliquez sur « Oui » pour garantir les téléchargements et les mises à jour automatiques. Pour passer en manuel, cliquez sur ‘Non’ suivi de ‘Enregistrer les modifications’ et ‘OK’

Lorsque le mode manuel est activé, votre appareil cessera immédiatement d’installer et de mettre à jour les pilotes : il n’est pas nécessaire de redémarrer votre appareil.

Cela vous permet d’être plus sélectif concernant les pilotes que vous installez, mais vous devrez vous tenir au courant des mises à jour pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Comment installer manuellement les pilotes Windows 11

Il existe plusieurs façons d’installer manuellement les pilotes dans Windows 11. La première est via Paramètres, qui est le seul dont vous aurez besoin pour vérifier si les mises à jour automatiques sont toujours activées, sauf si vous remarquez que quelque chose ne fonctionne pas correctement :

Dirigez-vous vers Paramètres> Windows Update> Options avancées

Sous « Options supplémentaires », cliquez sur « Mises à jour facultatives »

Si des mises à jour de pilotes sont disponibles, une section doit être affichée ici. Cliquez dessus pour développer

Cochez la case à côté des mises à jour que vous souhaitez, puis cliquez sur « Télécharger et installer »

Ces mises à jour seront désormais installées comme toute nouvelle version de Windows 11. Si vous n’êtes pas invité à le faire, cela vaut la peine de redémarrer votre appareil à ce stade.

Mais toutes les mises à jour de pilotes qui seraient généralement installées automatiquement n’apparaîtront pas dans les paramètres. Si vous avez désactivé les mises à jour automatiques, vous devrez les télécharger manuellement à partir des sites Web des entreprises concernées.

Pour la plupart des appareils, vous aurez besoin des pilotes du fabricant de l’appareil et du processeur qu’il utilise. Pour chacun des plus populaires ci-dessous, effectuez une recherche en utilisant le modèle et le numéro de série de votre matériel :

Une fois téléchargé, vous devrez installer les pilotes via le Gestionnaire de périphériques :

Dans la barre de recherche à côté du menu Démarrer, recherchez « gestionnaire de périphériques » et ouvrez l’option correspondante

Pour chaque pilote, développez la catégorie appropriée et recherchez le pilote que vous souhaitez remplacer

Faites un clic droit dessus et choisissez « Mettre à jour le pilote »

Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur « Parcourir mon ordinateur pour les pilotes »

Dans l’écran suivant, cliquez sur « Parcourir… »

Sélectionnez le dossier où se trouvent les fichiers d’installation du pilote

Assurez-vous que la case à côté de « Inclure les sous-dossiers » est cochée, puis cliquez sur « Suivant »

Cliquez sur ‘Fermer’

Répétez ce processus pour tout autre pilote que vous souhaitez installer.

Mais pour les cartes graphiques, les liens ci-dessus ne fonctionneront pas nécessairement. Votre meilleur pari pour ceux-ci est d’obtenir l’application du panneau de configuration pour le fabricant du GPU, qui peut servir de hub pour le téléchargement et l’installation des mises à jour du pilote.

Voici les trois plus courants :

Une fois installé, suivez simplement les instructions à l’écran et recherchez les mises à jour. Vous pouvez également les télécharger individuellement, mais le logiciel dédié est beaucoup plus simple.

Comment vérifier si les pilotes Windows 11 ont été installés

Il n’y a généralement pas de message de confirmation, alors comment savez-vous que les pilotes ont été installés avec succès ? Heureusement, il est facile de vérifier :

Dans la barre de recherche à côté du menu Démarrer, recherchez « gestionnaire de périphériques » et ouvrez l’option correspondante

Assurez-vous qu’il n’y a pas de panneaux d’avertissement jaunes, ce qui indiquerait que quelque chose ne va pas. Si c’est le cas, double-cliquez sur cette option et vérifiez son état

Faites un clic droit sur le pilote que vous souhaitez vérifier et choisissez « Propriétés »

Sélectionnez l’onglet ‘Pilote’

Vérifiez si la ‘Date du pilote’ et la ‘Version du pilote’ correspondent à celle que vous avez essayé d’installer

