2020 a été une année définie par le besoin d ‘«éléments essentiels» – services médicaux, denrées alimentaires, emplois et paiements de loyer. Pourtant, l’ironie de 2020 était que coronavirus répandant ses tentacules à travers le monde, étouffant les économies, faisant des victimes et enfermant des millions de personnes dans leurs foyers, l’une des composantes les plus «essentielles» de l’existence humaine, la musique était considérée comme «non essentielle».

De nombreux musiciens, chanteurs, ingénieurs du son et techniciens du monde entier se sont retrouvés sans emploi en 2020. Certains ont même eu du mal à payer leur loyer et à se nourrir. Cependant, 2020 a également été une année qui a prouvé que la musique pouvait trouver son chemin dans l’obscurité.

2020 témoigne de la force et de la résilience de ces musiciens qui, malgré leurs luttes, se sont manifestés pour soutenir les moins privilégiés de leur industrie. Il a montré que la pandémie aurait pu pousser de nombreux musiciens à prendre d’autres emplois, à quitter les villes et à changer de mode de vie, mais elle n’a pas été en mesure d’infecter leurs espoirs ou leur volonté de créer de la musique. Au cours des premiers mois de l’année dernière, lorsque l’Italie a perdu de nombreux citoyens à cause du virus, ses musiciens ont organisé des concerts sur le balcon pour garder le moral au plus haut. Wuhan, le point zéro de COVID-19[feminine évasion, résonné avec les chants forts, et les chansons chantées par ses résidents pendant les phases initiales de leur verrouillage.

Pour la communauté « indépendante »

En Inde également, cette crise a rapproché l’industrie de la musique indépendante, vaguement liée, les musiciens «privilégiés» se sont manifestés pour aider ceux qui en avaient désespérément besoin.

Rahul Ram, le bassiste et chanteur de l’Océan Indien, a déclaré à News18: « Les membres de groupes comme le nôtre, ou Parikrama et Euphoria ont une maison et des soldes bancaires. Ils pourraient rester à flot pendant cette crise. Nous avons également pris un coup. ; nous n’avons pas perçu 90% de nos revenus l’année dernière. Mais cela ne nous a pas poussés à vendre des voitures, ni à réduire considérablement nos modes de vie. »

Cependant, nombreux sont ceux qui ont été poussés vers la pauvreté, a souligné Ram. Au Rajasthan, par exemple, les artistes folkloriques ont pris des emplois de journaliers ou de chauffeurs de taxi pour nourrir leur famille. « Les musiciens plus petits et relativement plus jeunes qui ont tout mis en jeu pour faire carrière dans la musique, qui s’étaient battus avec leurs parents pour garder leurs rêves vivants, ont également été gravement affectés », a-t-il déclaré.

Ram a déclaré que les ingénieurs du son et les techniciens se sont également trouvés dans des situations difficiles l’année dernière. « Ils investissent généralement des crores dans des systèmes solides et dépendent d’un revenu régulier pour rembourser les prêts, mais cette pandémie a aggravé leurs problèmes. » Il ajouta.

Il a souligné qu’en Australie, en France, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et dans plusieurs autres pays, des artistes et des musiciens ont reçu une aide directe ou indirecte du gouvernement mais qu’en l’absence d’une telle assistance en Inde, les musiciens ont essayé à leur niveau individuel. pour s’entraider.

« J’ai des amis qui ont invité des artistes folk à jouer en ligne pour gagner de l’argent. Ce ne sont pas les seuls. D’après mon expérience, l’entreprise individuelle a été la plus grande force motrice, et nous avons tous essayé d’aider d’autres musiciens de notre Nous avons également joué pour beaucoup moins que nous le faisons généralement parce que nous comprenons que la personne qui paie traverse également une période difficile. » il ajouta.

Laisser la musique couler

En 2020, une autre chose qui a jeté une ombre d’inquiétude sur les artistes indépendants était les accords de licence signés par The Indian Performing Right Society Limited (IPRS) avec Facebook (et Instagram) et d’autres plateformes OTT. Les accords visent à promouvoir le «commerce équitable» et à aider les créateurs originaux à gagner des redevances lorsque leurs œuvres sont utilisées par d’autres artistes.

Bien que l’intention derrière ces accords de licence soit excellente, le moment choisi pour ces accords ne montre aucune empathie envers les artistes nouveaux et en difficulté, qui se sont tournés vers des reprises pour gagner de l’argent pendant la pandémie.

Sharif D Rangnekar, chanteur / auteur-compositeur de Friends of Linger et conservateur de Embrace: Music Justice Arts a déclaré à News18 que dans la situation actuelle, il existe déjà des moyens limités pour tout artiste d’atteindre un public et le type de restrictions que ces accords imposent. affectent ces jeunes artistes qui n’ont ni l’argent ni le pouvoir de toucher le public avec leurs compositions originales et qui se sont donc tournés vers des reprises pour gagner pendant cette crise.

Cependant, Rangnekar a souligné que 2020 a été une année marquée par des collaborations plutôt que par des compétitions malgré les accords de licence. «Une nouveauté que nous avons constatée en 2020 est que les artistes se sont réunis pour créer de la musique et collaborer», a-t-il déclaré.

Garder l’espoir et trouver la positivité

«J’espère que le public qui suit les artistes sur Instagram et sur d’autres plateformes en ligne viendra également sur les lieux lorsque tout cela sera fait», a déclaré Rangnekar.

« Je crois qu’il y a des gens qui ont développé un lien émotionnel avec des artistes indépendants pendant cette période, qui viendront les encourager dans le monde analogique de la réalité », at-il ajouté.

Le Dr Palash Sen, d’Euphoria, a déclaré que c’était le moment où l’industrie de la musique indépendante devrait assiéger si elle veut un jour prospérer. Pendant des années, Sen a travaillé à la construction d’un mouvement – India for Indie – pour aider les musiciens indépendants à avoir leur industrie. Cependant, il a eu peu de succès avec cela. Mais il espère que la pandémie pourrait changer cela.

« Avec les fermetures de l’année dernière, moins de films et de musique de Bollywood sont arrivés, c’est pourquoi beaucoup de gens écoutent différents genres de musique, les gens veulent un type de divertissement différent, et je pense que pour l’industrie indépendante, c’est le meilleur moment. de frapper, et j’espère que tous les musiciens indépendants feront cet effort », a-t-il déclaré.

Sen a déclaré que la seule façon de surmonter cette crise était de faire preuve de pure positivité. « La première chose que j’ai faite pendant cette pandémie a été de changer mon état d’esprit. J’ai dû accepter de ne pas être sur le terrain ou sur scène, j’ai donc fait autant de concerts virtuels et d’Instagram en direct que possible », a ajouté Sen.

Sen n’a pas été le seul à voir la lueur d’espoir des «positifs» parmi les nuages ​​sombres de la pandémie. Sentirenla Lucia, diplômée du Berkeley College of Music, chanteuse et professeur de musique de Delhi a déclaré à News18 que sa situation était paradoxale au cours des derniers mois, car en tant qu’artiste, elle était sans emploi, alors qu’en tant que professeur, elle avait beaucoup de nouveaux étudiants viennent à elle pour apprendre.

« De nombreux étudiants et enfants qui voulaient étudier la musique sont venus me voir et je les ai préparés pour leurs examens d’entrée pendant cette période », a-t-elle déclaré.

Lucia a déclaré que malgré la pandémie, l’enthousiasme de ses élèves est intact, certains postulant dans jusqu’à dix écoles à l’étranger pour apprendre la musique. «La plupart de ces étudiants veulent vraiment faire carrière dans la musique. Ils se préparent à étudier la musique en Australie, en Europe ou en Amérique. Par conséquent, mon travail consistait à les préparer aux examens ABRSM et Trinity. En tant que professeur, je travaillais toute la journée , alors qu’en tant qu’interprète, j’étais vraiment bouleversée parce que je n’avais pas de concerts à jouer dans les premiers mois », a-t-elle ajouté.

Les luttes de la santé mentale

Pour la plupart des artistes, qui n’avaient pas d’autre profession que la musique pour payer leurs factures, 2020 était truffée d’anxiété et de problèmes de santé mentale.

« J’ai traversé beaucoup de stress et d’anxiété. J’étais tellement incertain de l’avenir, et je le suis toujours », a déclaré John Oinam, le chanteur principal du groupe indépendant, Blue Meadow. Pour Oinam et ses camarades de groupe, 2020 était censé être l’année où leur avenir a changé car leur premier EP, Weeds Are Flowers, sortait.

«Nous avions tellement de projets de tournées, de promotion de notre EP et de concerts différents, mais tous se sont arrêtés brutalement pendant cette pandémie. Mes camarades ont dû retourner dans leur ville natale, et ils sont toujours là … à la maison de mes parents », a déclaré Oinam.

Oinam n’était pas le seul. Arati Rao Shetty, un chanteur et promoteur de musique basé à Bangalore a déclaré à News18: «J’ai passé 10 à 11 ans à promouvoir des musiciens indépendants, et je me sens écrasé de penser à ce qu’ils vivent … l’avenir est très inquiétant, et j’ai j’ai vu certains de mes amis musiciens faire face à des problèmes de santé mentale. Leur dos est contre le mur car ils n’ont pas d’autre choix. La musique n’était pas quelque chose qu’ils recherchaient en parallèle. Pour ces musiciens et techniciens, cela a été incroyablement difficile . » Elle a ajouté.

Rao Shetty a souligné qu’elle s’était tournée vers des « activités créatives » pour « garder la raison » et a recommandé que pour faire face aux difficultés de l’époque actuelle, les artistes devraient se plonger complètement dans d’autres choses créatives.

« J’ai vu que tant de musiciens peignaient pendant cette période. Certains cuisinaient dans leur cuisine à domicile et vendaient la nourriture sur commande. C’était encourageant de voir que beaucoup d’entre eux ont emprunté de nouvelles voies créatives cette année », a-t-elle ajouté.

En attendant que la tempête passe

Le fondateur du Piano Man Jazz Club, Arjun Sagar Gupta, a déclaré que même si les foules reviennent et que les choses s’améliorent, les affaires ont été lentes.

<< Jusqu'en novembre, la fréquentation était de 25%, maintenant elle est passée à 30%. La plupart des couples que nous voyons aujourd'hui sont des couples nucléaires. Les personnes vivant avec des parents ou des membres plus âgés de la famille ne sortent pas, et c'est compréhensible. la distribution de vaccins dans les métros devient importante et facilement disponible, c'est quand les choses vont se normaliser. Dit Gupta.

Gupta sait que la voie à suivre est incertaine, mais le meilleur plan d’action est d’attendre que la tempête passe. «J’ai passé une bonne dizaine d’années de ma vie à bâtir cette entreprise et je refuse de la laisser s’effondrer. Je ne veux certainement pas qu’elle s’effondre parce que nous ne nous sommes pas battus assez durement. Mais, bien sûr, je ne peux pas le nier. l’entreprise souffre. Maintenant, la question principale est: d’où vient l’argent? Il doit être financé par la dette. Mais ce qui me donne de l’espoir, c’est la positivité de tous les artistes avec qui j’ai parlé pendant cette période, le fait que les gens se manifestent dans une certaine mesure et au-delà, il y a aussi beaucoup de soutien du marché. Les gens disent: « accrochez-vous, nous serons là quand nous le pourrons » « , at-il ajouté.