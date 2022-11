Comment infecter délibérément des volontaires peut accélérer un vaccin contre la tuberculose

Vous ne pensez probablement pas beaucoup à la tuberculose. En grandissant, je n’en lisais que dans les livres d’histoire, où elle était souvent qualifiée de consommation et où elle raccourcissait la vie de personnes aussi célèbres que le poète John Keats, le dramaturge Anton Tchekhov et tous les frères et sœurs Brontë. C’est une maladie bactérienne qui vit principalement dans les poumons, mais si elle n’est pas traitée, elle peut se propager dans tout le corps.

Pas plus tard qu’au tournant du 19e siècle, environ 7 millions de personnes mouraient chaque année de la tuberculose. Même aujourd’hui, sans la médecine moderne comme les antibiotiques, il tue environ la moitié des personnes touchées.

Avec l’accès à la médecine moderne, cependant, la tuberculose est entièrement traitable. Mais nous n’avons pas encore réussi à le consigner dans les livres d’histoire. Il tue encore plus d’un million de personnes par an, principalement en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans le Pacifique occidental. En 2020, il a fallu 1,5 million de vies en tant que deuxième maladie infectieuse la plus meurtrière derrière Covid-19 et, après des années de déclin général, au cours de l’année écoulée, les décès par tuberculose ont commencé à augmenter.

Que pourrions-nous faire pour changer cela ? Il existe un vaccin contre la tuberculose, qui réduit la sensibilité à un cas actif de la maladie d’environ 60 %. Des campagnes incessantes ont fait en sorte qu’il s’agit de l’un des vaccins les plus administrés au monde, tandis que le protocole de thérapie sous observation directe (DOT) pour les médicaments est un traitement très efficace pour les malades.

Mais cela ne signifie pas que notre travail est terminé; 1,5 million de décès, c’est encore beaucoup trop, et tant que la tuberculose circule, elle augmente le risque que la maladie développe des résistances multiples aux médicaments qui la rendent plus difficile à traiter avec des médicaments.

Un meilleur vaccin

Une chose qui ferait une énorme différence pour la lutte contre la tuberculose serait un meilleur vaccin pour nourrissons – et il y a des candidats en préparation. Récemment, j’ai entendu parler de 1Day Africa, la division africaine de l’organisation à but non lucratif 1DaySooner, qui travaille à développer des vaccins plus rapidement et à garantir que tout le monde puisse y accéder, parler des efforts déployés au Malawi pour obtenir un essai de provocation humaine d’un nouveau vaccin prometteur contre la tuberculose en cours.



marque-vox

Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Futur parfait

Chaque semaine, nous explorons des solutions uniques à certains des plus grands problèmes du monde.

La logique des essais de provocation humaine est la suivante : normalement, les vaccins sont testés en vaccinant de nombreuses personnes, puis en attendant que certaines d’entre elles soient naturellement exposées à la maladie. Mais cela peut signifier que les procès durent des années et que des millions de personnes meurent entre-temps. Pour certains vaccins, il est donc plus logique de tester directement : quelques semaines après la vaccination des volontaires, ils sont exposés à la maladie infectieuse et surveillés pour voir s’ils tombent malades (et s’assurer qu’ils reçoivent les traitements médicaux nécessaires pour récupérer si ils font).

Des essais de provocation ont été utilisés pour des maladies comme le paludisme et le choléra. Mais ils ne sont généralement pas menés pour la tuberculose, en partie parce que la longue latence et le long traitement requis pour la maladie rendent ces essais délicats. En particulier, il est difficile de savoir avec certitude qu’un cas de tuberculose a disparu et donc difficile de savoir qu’il n’y a aucun risque que des personnes innocentes soient infectées.

Pendant des années, cependant, les chercheurs sur la tuberculose ont fait valoir que le modèle de provocation humaine pourrait accélérer considérablement la recherche et le développement d’un meilleur vaccin contre la tuberculose. “Les alternatives à un essai de provocation humaine sont très très chères”, m’a dit Josh Morrison, président de 1Day Sooner. Et puisque les personnes touchées par la tuberculose sont pour la plupart pauvres, les sommes d’argent insondables nécessaires ne seront probablement pas versées par les sociétés pharmaceutiques ou les gouvernements des pays riches.

Les essais de provocation humaine sont plus rapides, dans de nombreux cas plus informatifs et plus abordables. C’est pourquoi de nombreux chercheurs ont soutenu que les avantages l’emportent sur les risques.

“Le modèle de provocation humaine pourrait changer le domaine du développement de vaccins contre la tuberculose comme le modèle de provocation humaine contre le paludisme l’a fait pour les vaccins antipaludiques”, a soutenu un article de 2014. Une préimpression de 2022 a tenté d’estimer l’ampleur de ces avantages et a constaté qu’ils étaient énormes : “[C]les modèles de hallenge avec même de faibles probabilités d’accélérer l’autorisation du vaccin contre la tuberculose ont une énorme valeur humanitaire attendue, sauvant entre 33 000 et 1 375 000 vies au cours des dix prochaines années.

Une collaboration Malawi-Liverpool

Il n’y a pas encore eu d’essai de provocation humaine contre la tuberculose, avec de nombreuses approbations institutionnelles nécessaires avant qu’il puisse aller de l’avant. Mais Zacharia Kafuko, le directeur de 1Day Africa, m’a dit qu’il y avait enfin des progrès pour changer cela. Il provient du programme de recherche clinique Malawi-Liverpool Wellcome Trust (MLW), basé à Blantyre, au Malawi.

MLW est un hôpital de recherche de classe mondiale qui héberge beaucoup de travaux qui me passionnent, des vaccins contre le paludisme aux traitements de la schistosomiase en passant par la recherche sur la résistance aux antibiotiques et les maladies résistantes aux médicaments. Toutes les quelques années, le Royal College de Londres distribue un prix – doté en 1895 – à un chercheur de premier plan sur la tuberculose. Le lauréat 2022 était le Dr Henry Mwandumba, directeur par intérim de MLW.

MLW a déjà effectué des essais de provocation pour d’autres vaccins à Blantyre, et Kafuko a déclaré que la communauté locale de Blantyre est enthousiaste à l’idée de participer – et, au contraire, ennuyée que les approbations pour cette recherche prennent si longtemps.

“Ils se demandent en fait pourquoi cela prend autant de temps, pourquoi cela doit être approuvé par des chercheurs au Royaume-Uni”, m’a dit Kafuko. « Ils estiment que cette recherche devrait être pionnière en Afrique. Les personnes qui doivent bénéficier des vaccins sont ici.

Dans un article de 2020, des chercheurs de MLW travaillant sur un essai de provocation humaine pour un vaccin contre le pneumocoque ont organisé des groupes de discussion avec des chercheurs et des résidents locaux à Blantyre, et ont constaté que les résidents locaux étaient largement favorables et enthousiasmés par la recherche qui se déroulait près d’eux plutôt que loin dans L’Europe . “Il est en effet juste de mener des recherches […] les médicaments que nous avons ici ont été développés en Europe et peut-être à cause des différences de climat et de nos corps ; ces médicaments ne fonctionnent pas ici », a déclaré un chef de village.

Malheureusement, bon nombre des dispositifs médicaux utilisés pour l’étude proviennent du Royaume-Uni, où l’autorisation a été plus difficile à obtenir et les examens éthiques risquent de prendre beaucoup de temps. Les chercheurs britanniques ont également une expertise dans la conduite d’essais de provocation humaine qui est essentielle pour aller de l’avant, et l’accès à des souches atténuées de tuberculose qui pourraient être préférées pour un essai de provocation humaine. De plus, m’a dit Kafuko, de nombreux comités d’éthique médicale africains estiment qu’il est de leur devoir de n’approuver la recherche que si elle a également été approuvée dans les pays riches : « Ils ont été conditionnés à penser qu’ils ne peuvent approuver que des choses qui ont été approuvées ailleurs. » Par conséquent, il ne peut pas se passer grand-chose tant que les évaluations éthiques occidentales ne sont pas terminées.

Les représentants de 1DayAfrica et de MLW à qui j’ai parlé semblaient plus qu’un peu frustrés à ce sujet – comme je pense qu’ils devraient le faire. C’est au Malawi que les gens voient leurs proches mourir de la tuberculose. C’est au Malawi que les gens se sont portés volontaires pour aider à tester un vaccin qui pourrait changer cela. C’est au Malawi que médecins et infirmières sont prêts à mener cet essai.

Il reste encore beaucoup à comprendre. Quelle souche de tuberculose faut-il utiliser ? Nous pourrions apprendre moins des souches atténuées, mais elles sont plus sûres pour les participants et potentiellement pour les passants. L’étude devrait-elle avoir lieu à Liverpool ou au Malawi ? “Ces options sont délicates et compliquées, mais les décisions occidentales concernant ces options ont rendu très difficile la poursuite d’un procès et les personnes concernées semblent vouloir aller de l’avant”, m’a dit Morrison.

Il devrait être possible de mieux équilibrer ces préoccupations et de traiter la recherche sur la tuberculose avec l’urgence qu’elle mérite. Pour commencer, l’examen éthique au Royaume-Uni devrait être accéléré à la lumière des coûts éthiques énormes – 1,5 million de morts chaque année ! – de échouer pour lutter contre la tuberculose. Si l’équipe de Blantyre est prête à partir, je pense que le Royaume-Uni devrait s’assurer de mener son propre processus d’examen d’une manière qui ne retarde pas les recherches critiques que ses collègues de MLW sont prêts à mener.

Et d’une manière plus générale, je pense que les pays riches devraient réfléchir aux implications de l’établissement des normes (en n’approuvant pas le financement, en ne partageant pas l’expertise et en envoyant l’équipement médical nécessaire à la recherche jusqu’à ce que nos propres évaluations éthiques soient terminées) par lesquelles les gens dans d’autres pays qui sont directement confrontés à des maladies infectieuses peuvent s’organiser pour mener des recherches scientifiques essentielles pour les combattre.

Je ne sais pas ce que c’est que de voir les gens que j’aime mourir de la tuberculose. Alors si les gens qui fais savent dire qu’ils sont prêts à accélérer le développement de vaccins avec des essais de provocation humaine, je pense que notre travail consiste à leur demander comment nous pouvons mieux les aider.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect. Inscrivez-vous ici pour vous abonner!