Comment inclure vos soft skills sur votre CV

“Même sans regarder une offre d’emploi spécifique, nous pouvons probablement imaginer que chaque emploi va nécessiter le même ensemble de compétences non techniques : compétences en travail d’équipe, compétences en communication, compétences en résolution de problèmes, compétences en gestion du temps”, déclare Gorick Ng, conseiller de carrière à Harvard. et auteur de “ Les règles tacites .”

Les employeurs recherchent des soft skills. En fait, de plus en plus les énumèrent dans le cadre des exigences du poste pour les postes vacants. Plus de 6 millions d’offres d’emploi incluaient des “compétences en communication”, 5,5 millions incluaient le “service client” et 5 millions incluaient la “planification” comme exigence sur le chantier ZipRecruiter en mai .

L’anatomie d’un CV comporte de multiples facettes. L’un d’eux est les différents titres d’emploi sous votre section “expérience”. Ceux-ci présentent une opportunité de transmettre certaines de vos compétences générales.

“La clé ici est d’être véridique mais aussi descriptif”, explique Ng.

“Il y a une grande différence entre me qualifier de stagiaire et de stagiaire sur les réseaux sociaux”, dit-il à titre d’exemple. “Il y a une grande différence entre me qualifier d’analyste et de chef de projet, si je le faisais en fait. Il y a une différence entre moi de me qualifier de manager et de responsable des communications.”

Chacun de ces titres illustre une autre facette du métier qui prouve que vous avez une certaine expérience. “Même un seul mot comme ‘communications’ ou ‘médias sociaux’ ou ‘projet’ ou ‘produit’ ou ‘département’ peut contribuer grandement à donner aux gens une image mentale de ce dont vous êtes réellement responsable”, il dit.

Repensez à votre expérience de travail pour chaque rôle que vous décrivez et considérez un ou deux mots supplémentaires et précis qui décrivent ce que vous avez fait et ce que vous pouvez faire.