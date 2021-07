comment ils y sont entrés, à quoi ressemble leur vie

Le mineur de Bitcoin Zack Pettit patinant pendant sa pause de travail à l’installation minière SCATE Ventures à Dallesport, Washington. SCATE Ventures Inc.

Nick Sears avait 17 ans lorsqu’il a aidé à construire une ferme minière de bitcoins à Dallesport, dans l’État de Washington. Il avait 18 ans quand il avait légalement autorisé à acheter des bitcoins pour la première fois. Et maintenant, à 19 ans, Sears a doublé sa vie en tant que mineur de bitcoins, disant « non » à l’université et « oui » à vivre dans une pièce à l’intérieur d’un centre de données qui abrite 4 500 ASIC tourbillonnants. « Ma chambre est insonorisée », a déclaré Sears à propos de la modernisation acoustique de ses quartiers d’habitation. « Donc, je ne peux pas entendre les machines lorsque je ferme ma porte, mais elles sont définitivement bruyantes si ma porte est ouverte. » Les machines génèrent environ 80 décibels de bruit chacune, mais Sears dit qu’il aime être aussi près que possible de l’action. C’est aussi mieux que de faire le trajet d’une demi-heure dans chaque sens depuis la maison de ses parents à White Salmon. Le jeune de 19 ans a passé à peu près chaque jour au cours des deux dernières années à s’enseigner les nuances du fonctionnement des machines minières – et surtout, comment les réparer. Il pense que sa formation en soudure et en électronique vaut bien plus pour lui qu’un diplôme universitaire. « Je ne pense pas du tout à aller à l’université, juste à approfondir mes connaissances dans les réparations des mineurs », a poursuivi Sears. CNBC s’est entretenu avec plusieurs mineurs pour cette histoire. Beaucoup ont expliqué que l’attrait de l’exploitation minière vient de la capacité à saisir de manière tangible le pouvoir du bitcoin. « Si vous avez visité l’un de ces centres de données, la première chose que vous remarquerez est à quel point ils sont vastes et impressionnants. Ils sont énormes », a expliqué Thomas Heller, directeur commercial de Compass Mining, qui travaille avec l’employeur de Sears, SCATE Ventures. « Il y a tellement de bruit et il y a tellement de chaleur. Il y a tellement d’action en cours. monnaie, avec la nature physique de ces machines qui consomment de l’énergie et font ces calculs. »

Le mineur de Bitcoin Nick Sears vit sur place dans la ferme minière SCATE Ventures à Dallesport, Washington. SCATE Ventures Inc.

Une journée dans la vie d’un mineur

L’extraction de bitcoin n’est pas un travail glamour. « Lorsque nous sommes arrivés ici pour la première fois, nous installions des racks, créions l’infrastructure réseau pour Internet, et nous devions essentiellement tout câbler », a-t-il déclaré. Une fois l’infrastructure physique opérationnelle, Sears est entré dans un rythme plus soutenu. Il est maintenant debout à 7 heures du matin tous les jours et travaille de huit à quatre. Il reste sur place par la suite, juste en cas d’urgence, et il y a un technicien qui travaille de nuit pour que Sears puisse dormir un peu. Mais au-delà des heures, il n’y a pas de journée de travail type pour Sears. « C’est ce qui est cool dans ce travail – je n’ai pas de routine fixe que je fais tous les jours », a-t-il déclaré. « Chaque matin, je trouve ce qui doit être réparé. » Certains jours, cela signifie que Sears répare les murs et autres infrastructures physiques. « Si nous devons réparer une caméra, peut-être que je répare un câble. » Mais la plus grande partie du travail consiste à surveiller et à gérer chacun de ces 4 500 ASIC Bitmain et Whatsminer pour s’assurer qu’ils fonctionnent 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Si même une de ces machines se déconnecte ou ne fonctionne qu’à capacité partielle, la mine SCATE Ventures perd de l’argent. C’est parce que lorsque quelqu’un extrait du bitcoin, ce qu’il fait en fait, c’est prêter sa puissance de calcul au réseau bitcoin. Plus vous avez de machines en ligne, meilleures sont vos chances de gagner des bitcoins.

Plate-forme en cours d’inspection à la ferme minière SCATE Ventures à Dallesport, Washington. SCATE Ventures Inc.

Toutes les dix minutes environ, 6,25 bitcoins sont créés. Afin de créer ces nouveaux jetons, un pool mondial de mineurs apporte tous leur puissance de calcul à l’exécution d’un algorithme de hachage. Mais ces mineurs ne travaillent pas dans le vide. Ils se font concurrence pour voir qui peut débloquer chaque lot de nouveaux bitcoins en premier. Les enjeux sont donc élevés pour Sears. Être diligent et savoir comment trier les problèmes dans l’ensemble de l’établissement est essentiel au succès. Certains sites miniers utilisent des logiciels plus sophistiqués pour surveiller les machines, ce qui inclut la vérification de la température de chaque tableau de bord au sein des mineurs individuels. Mais le plus important pour Sears est simplement de déterminer lesquelles de ses machines ne fonctionnent pas à pleine capacité. « Chaque jour, vous trouvez les machines qui ont cessé de hacher, puis vous les retirez du rack et vous dépannez », a-t-il expliqué. « Vous devez trouver le problème avec les machines. Vous devez découvrir pourquoi il s’est déconnecté. » Il peut s’agir d’une panne de courant, qui affecterait toutes les machines, ou d’une panne de réseau qui pourrait affecter toutes les machines ou seulement certaines. « Parfois, ils ont juste besoin d’un cycle d’alimentation ou d’un redémarrage », a-t-il déclaré. Mais le correctif matériel n’est pas toujours aussi simple que cela. « Il se peut que le ventilateur de la machine individuelle utilisée pour le refroidissement soit cassé, ou que ce soit l’alimentation électrique qui doit être réparée ou remplacée », a expliqué Heller. « Cela pourrait être les hashboards eux-mêmes », a poursuivi Heller. « Chaque hashboard a beaucoup de puces individuelles, et ce sont les puces qui effectuent les calculs. Je pense qu’avec une machine Bitmain, si plus de quatre puces sur un seul hashboard sont cassées, tout le hashboard s’éteindra. Donc, au lieu de hacher à environ 100 %, vous ne hachez qu’aux deux tiers ou au tiers. » Les changements saisonniers du temps ajoutent une toute autre couche de complexité.

Nick Sears, technicien en chef, répare le matériel de la ferme minière SCATE Ventures Inc. à Dallesport, dans l’État de Washington. SCATE Ventures Inc.

Les tempêtes peuvent entraîner des pannes de courant ou d’autres perturbations. Heller dit qu’en été, les machines peuvent également surchauffer, en particulier dans les fermes qui sont passées à l’utilisation d’unités plus puissantes au cours des deux dernières années. La mine de SCATE à Washington semble avoir trouvé un moyen de contourner ce problème en utilisant sa propre technologie de refroidissement par immersion, qui consiste à immerger les mineurs de bitcoins dans un fluide non conducteur pour dissiper la chaleur, plutôt que de compter sur des ventilateurs.

Se former et être payé

Sears n’a peut-être pas besoin d’un diplôme pour exploiter, mais suivre des cours de formation en ligne dispensés par des ingénieurs chinois qui travaillent pour Bitmain l’a grandement aidé à réparer des équipements miniers spécialisés. Le mois dernier, Sears et un autre employé ont suivi un cours virtuel via Bitmain pour apprendre à travailler sur les puces ASIC sur les tableaux de hachage, ainsi que sur les alimentations des S17, l’une des machines les plus populaires maintenant utilisées pour frapper le bitcoin. « J’ai un certificat de réparation d’entretien, alors ces derniers temps, je viens de perfectionner mes compétences dans cette catégorie », a expliqué Sears. « Cela certifie mes connaissances et me donne accès à l’achat de fournitures et de matériel directement via Bitmain. »

Nick Sears, technicien en chef de la ferme minière SCATE Ventures Inc. à Dallesport, Washington. SCATE Ventures Inc.

Ensuite, il espère assister à un cours en personne à Atlanta, en Géorgie, pour en savoir plus sur la soudure. « La partie difficile est d’apprendre à souder et à démonter une carte de circuit imprimé », a déclaré Sears. Le patron de Sears, Scott Bennett, est déterminé à donner à son équipe l’accès aux ressources dont elle a besoin pour s’améliorer dans son travail. Bennett, PDG de SCATE Ventures, est un mineur autodidacte qui a démarré son entreprise dans le garage de ses parents en 2017, juste avant le dernier « hiver » cryptographique, lorsque les prix du bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont plongé. Semblable à Sears, Bennett a déjà vécu dans l’un de ses centres de données – seulement il a opté pour un camping-car sur place, plutôt qu’une pièce à l’intérieur de l’installation elle-même. Cela l’a aidé à vivre à quelques minutes de l’une des puissances les moins chères au monde. « Toutes nos installations fonctionnent à 100 % à l’hydroélectricité, a déclaré Bennett. L’installation minière où travaille Sears est à côté du fleuve Columbia et directement à côté du barrage Dalles. « Nous aimons cette source d’énergie. Elle est bon marché, renouvelable et très abondante », a-t-il déclaré. Quant à la rémunération des employés, Sears dit qu’il gagne 54 000 $ par an, plus une assurance maladie complète, qui est payée par l’entreprise. Bennett exploite également des machines minières exclusivement pour ses employés. Cela équivaut à environ 0,02 BTC par trimestre, ce qui, au prix d’aujourd’hui, équivaut à un bonus de 788 $ tous les trois mois pour Sears. « Avec tous les mineurs en Chine déconnectés, le taux de difficulté a changé, donc les récompenses sont plus élevées », a déclaré Sears. « La dernière fois, nous avons eu un peu plus que la fois précédente, ce qui est cool pour moi. »

La ferme minière SCATE Ventures fonctionne grâce à l’hydroélectricité générée par le barrage de Dalles. SCATE Ventures Inc.

Miner à distance

Il est également possible de devenir un mineur de crypto sans manipuler physiquement aucun équipement minier. Adam Gitzes a décidé au début de 2021 qu’il voulait vraiment extraire du bitcoin. Après que sa femme ait opposé son veto à l’idée d’installer des équipements dans leur maison, il a commencé à chercher des alternatives. Gitzes a découvert Compass Mining, qui permet aux clients d’acheter des machines de minage entre 5 800 $ et 11 700 $, puis les localise dans des centres de données partenaires et s’occupe de la logistique physique. « J’ai acheté les machines sur le site Web, Compass a géré la logistique, livrant les machines à trois centres de données différents en Amérique du Nord », a déclaré Gitzes, qui a expliqué avoir dépensé 1,1 bitcoin – environ 60 000 $ au moment de l’achat – pour eux. « Compass les a également configurés comme je l’ai demandé. » Ainsi, une journée type dans la vie d’un mineur comme Gitzes consiste à se réveiller et à vérifier en ligne combien de bitcoins ses machines ont extrait pendant la nuit et à s’assurer qu’aucune de ses unités n’est en panne.

À l’intérieur de la ferme minière SCATE Ventures à Dallesport, Washington. SCATE Ventures Inc.

Gitzes possède six machines qui, selon lui, sont du « haut de gamme ». Lorsque La Chine a expulsé tous ses mineurs, Gitzes dit avoir doublé le montant d’argent que ses machines génèrent quotidiennement. Après avoir payé les frais du pool minier de 1,25%, les mineurs de Gitzes génèrent environ 0,0055 bitcoin par jour, soit 216 $ aux prix d’aujourd’hui. Les coûts d’électricité quotidiens sont d’environ 30 $, donc il gagne environ 186 $ par jour, soit un peu moins de 5 700 $ par mois. À ce rythme, il récupérera son investissement dans environ 11 mois, en supposant qu’il n’y ait pas de fluctuations majeures des prix de l’énergie ou du bitcoin. Gitzes a été tellement impressionné par le modèle commercial de Compass qu’il a quitté son emploi chez Amazon pour rejoindre l’équipe en mars. « La mission de décentraliser l’exploitation minière et de faire en sorte que tout le monde puisse participer est quelque chose que je trouve vraiment important », a déclaré Gitzes.