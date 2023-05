Comment ils vont changer les soins de santé

Le problème, disent les bioingénieurs, est que la plupart des pièces de rechange et de correction – des prothèses aux stimulateurs cardiaques – sont faites de matériaux durs, secs et sans vie, comme le métal ou le plastique, tandis que les tissus biologiques sont mous, humides et vivants.

Alors que les chimistes, les biologistes et les ingénieurs commencent à travailler davantage les uns avec les autres et avec les médecins, le domaine en plein essor de l’hydrogel est sur le point de transformer la façon dont nous prenons des médicaments et traitons les articulations usées et ouvre la voie à un avenir apparemment de science-fiction dans quels organes, y compris le cerveau, peuvent interagir directement avec les machines.

« Nous sommes essentiellement des hydrogels », a déclaré Benjamin Wiley, PhD, professeur de chimie à l’Université Duke de Durham, en Caroline du Nord. « Alors que les gens développent de nouveaux hydrogels qui correspondent plus étroitement aux tissus de notre corps, nous serons en mesure de traiter toute une série de maladies que nous ne pouvions pas traiter auparavant. »

Des lentilles de contact aux implants cérébraux

En termes simples, un hydrogel est comme un sac en filet rempli d’eau.