Les guerres mondiales? Pas grand-chose. Récession mondiale? Un jeu d’enfant. Selon un groupe d’enfants de la génération Z interrogés par Reuters, leur génération a été plus touchée par la pandémie de Covid-19 que tout autre et est «marquée» par l’expérience.

Imaginez un monde sans K-pop. Pour certains, cela semblerait une utopie, mais pour la super-fan Lee Ga-hyeon, ne pas voir son groupe préféré, BTS, cette année, était une tragédie. «Le BTS est comme une vitamine pour moi, mais le coronavirus me l’a pris, ce qui m’a vraiment mis en colère», a-t-elle déclaré à Reuters, décrivant ses affiches BTS, ses poupées sosies et ses draps qui ornent sa maison près de Séoul.

La sienne était l’une des 10 histoires compilées par Reuters dans un article décrivant comment les membres de la génération Z sont concernés «Que leurs vies ont peut-être été plus durement touchées par Covid-19 que leurs prédécesseurs, les Millennials, ont souffert après la crise financière de 2008/09.» Ces jeunes adultes, a expliqué Reuters, risquent de «Ce que les économistes appellent des« cicatrices », ou des atteintes à long terme aux revenus, à la formation, aux perspectives de carrière et même au bien-être mental.»

Pensez aussi à Valeria Murguia en Californie, qui l’a vue «Revenus modestes provenant de la création de messages sur les réseaux sociaux pour aider les élèves à rester en bonne santé» sécher, ou Xiong Feng, qui n’enseigne plus de cours de danse LGBT à Wuhan, en Chine.

Blague à part, la pandémie et les verrouillages qui ont suivi ont certainement eu un impact désastreux sur ces enfants. Les cours de collège virtuel les ont coupés d’une période normalement insouciante de socialisation et d’apprentissage, des mesures de quarantaine les ont séparés de leurs amis et certains ont vu des membres plus âgés de la famille tomber malades ou mourir. Certains ont dû renoncer à des carrières sportives prometteuses. Pour eux, Covid et les verrouillages l’emportaient probablement sur tout ce qu’ils avaient vécu auparavant.

Pourtant, les commentateurs sur Twitter n’ont pas tardé à souligner qu’ils n’étaient pas les seuls à souffrir.

«Les enfants du monde entier ne peuvent pas avoir de nourriture et d’eau pendant des jours, pas d’électricité, tués à la guerre», on a écrit. «Quoi qu’il en soit, parlons de la façon dont la génération Z a bouleversé la vie parce qu’elle ne pouvait pas assister à K pop.»

Les enfants du monde entier ne peuvent pas obtenir de nourriture et d’eau pendant des jours, pas d’électricité, tués à la guerre. Quoi qu’il en soit, parlons de la façon dont la génération Z a bouleversé sa vie parce qu’elle ne pouvait pas assister à K pop 🙄 – Faizan (@ faizan_m17) 24 décembre 2020

Ces épreuves brutales, la façon dont ils parviennent à continuer est incroyable, par rapport aux autres générations qui n’ont eu qu’à traverser les guerres mondiales, la Grande Dépression, elles sont certainement les plus difficiles à faire. – Le Bedazzler (@TheBedazzlerer) 24 décembre 2020

La génération Y a sonné pour rappeler aux lecteurs qu’eux aussi devaient retourner vivre avec leurs parents après le krach économique de 2008 et ont eu droit à des articles de journaux les décriant d’avoir dépensé leur argent durement gagné en toasts à l’avocat au lieu d’économiser pour redémarrer le marché immobilier.

Je sais que les médias ne font pas de morceaux sympathiques pour Gen-Z! Pendant ce temps, les milléniaux ont traversé DEUX crises économiques «uniques dans leur vie» alors que nous terminions l’université et recherchions des emplois, pour que les médias écrivent des trucs comme «les milléniaux ont tué l’industrie du diamant». https://t.co/df1TcoBxkG – Michael Glenn Dozler (@mgdozler) 24 décembre 2020

Je me souviens avoir pensé qu’après le 11 septembre, cela avait cessé – puis après le krach financier – maintenant après la pandémie. Après 3 événements «une fois dans une vie» —- 😳 – LA Legault (@LALegault) 24 décembre 2020

L’impact économique des verrouillages n’est pas à flairer. Le Forum économique mondial a prédit plus tôt cette année que le monde se dirigeait vers la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale, tandis que Standard & Poors prévoyait ce mois-ci que bien que le PIB mondial ait considérablement rebondi au troisième trimestre de 2020, «Il peut s’écouler des mois, voire des années dans certains cas, avant que les vaccins ne permettent un retour à une activité économique normale.» La reprise a été non seulement lente, mais inégale. Les milliardaires américains ont augmenté leur richesse de près d’un billion de dollars pendant la pandémie, tandis qu’au moment de la rédaction de cet article, près de 11 millions d’Américains sont au chômage et attendent que le Congrès décide de leur remettre des chèques de relance de 600 ou 2000 dollars.

Vraisemblablement, alors que les effets d’une année de verrouillage se prolongent, les organes de presse trouveront un moyen de blâmer la génération Z pour la morosité de l’économie, tout comme ils l’ont fait avec la génération Y après 2008. Alors que l’économie mondiale reprend vie, peut-être K-pop les billets deviendront le nouveau toast à l’avocat.

