Comment ils ont transformé Sebastian Stan en « un homme différent »

À l’âge de 5 ans, Mike Marino a vu pour la première fois « The Elephant Man » et sa vie a changé à jamais. Lorsque l’histoire poignante et déchirante de John Merrick, racontée par David Lynch, a été diffusée sur HBO au début des années 1980, Marino s’est retrouvé horrifié mais incapable de détourner le regard, ce qui a suscité chez lui une fascination pour les prothèses qui l’a finalement conduit à devenir l’un des meilleurs maquilleurs d’Hollywood.

« J’avais tellement peur, mais je ne savais pas à quel point cette histoire était belle et à quel point elle laisserait une empreinte dans mon cerveau et mon âme », explique Marino, 47 ans, qui a été nommé aux Oscars en 2022 et 2023 pour son travail de maquillage sur Coming 2 America et The Batman, ce dernier mettant en scène un Colin Farrell totalement transformé. « Sans ce film, je ne ferais pas ce que je fais. »

Mais pour Adam Pearson, acteur, présentateur de télévision et défenseur des droits des personnes handicapées, le film de Lynch a joué un rôle plus douloureux dans sa vie. Ayant grandi en Angleterre avec une neurofibromatose de type 1, une maladie génétique rare qui provoque la croissance de tumeurs sur son visage, Pearson était souvent raillé par ses camarades de classe qui l’appelaient cruellement « Elephant Man » et d’autres noms. En grandissant, il a vu comment les films dépeignaient régulièrement les personnes défigurées comme des monstres, des méchants ou des victimes, les privant de leur humanité. « Il y a une part de paresse dans tout ça », explique Pearson, 39 ans. « Comment montrer que ce personnage est mauvais ? En lui accrochant une cicatrice. »

Aujourd’hui, par un coup du sort, les vies de Marino et de Pearson se croisent sur un projet très différent : le thriller psychologique sombre et hallucinant « A Different Man ». Réalisé par Aaron Schimberg, le film A24 met en vedette Sebastian Stan dans le rôle d’Edward, un acteur timide et défiguré travaillant à New York. Il subit une procédure expérimentale pour transformer son apparence, pour finalement se retrouver à perdre le rôle pour lequel il est né – lui-même – au profit d’un homme joyeux et extraverti nommé Oswald avec la même difformité faciale, joué par Pearson. Renate Reinsve (« The Worst Person in the World ») partage l’affiche dans le rôle d’une dramaturge dont la dernière œuvre met en évidence la crise d’identité d’Edward.

Renate Reinsve et Sebastian Stan dans le film « A Different Man ». (Matt Infante / A24)

« A Different Man », que le Times a qualifié de « méta-bretzel auto-déconstruit d’une comédie noire » après sa première au Festival du film de Sundance cette année, aborde les thèmes complexes de l’identité, de la beauté et du handicap avec un mélange de surréalisme à la Charlie Kaufman et d’horreur corporelle à la David Cronenberg. En plus de la performance de Stan, les prothèses méticuleusement conçues par Marino sont essentielles pour donner vie à Edward et à ses angoisses intérieures, reflétant l’angoisse émotionnelle plus profonde d’un homme qui tente d’échapper à sa propre peau.

« Le film montre que notre âme et notre personnalité ne doivent pas être dictées par notre coquille », explique Marino. « Je pense que c’est un film très important, tout comme l’était Elephant Man. »

Lorsque Schimberg a écrit le scénario, inspiré par ses propres difficultés avec une fente palatine et son expérience de travail avec Pearson sur sa satire de 2019 « Chained for Life », il n’avait au départ aucune idée de la manière dont il parviendrait à réaliser le travail de prothèse exigeant du film. « J’étais en quelque sorte béatement ignorant », dit Schimberg. « Après l’arrivée de Sebastian, nous avons commencé à bricoler le film très rapidement. Ce n’est qu’environ un mois avant le tournage que j’ai réalisé que ce film allait complètement s’effondrer si nous ne faisions pas les choses correctement. Tout était très serré. »

En signant comme producteur exécutif pour le film, Stan a demandé autour de lui des maquilleurs de la région de New York capables de gérer un travail aussi difficile dans des délais aussi serrés. Une réponse revenait systématiquement : « Littéralement, tout le monde, sans hésiter, disait : « Il faut que tu fasses appel à Marino » », se souvient l’acteur.

Pearson, à gauche, Marino et Stan, photographiés dans les bureaux d’A24 à New York en septembre. (Sean Dougherty / Pour le Times)

Bien qu’il soit déjà occupé avec un travail sur « La fabuleuse Mme Maisel », Marino, qui a travaillé sur des créatures plus fantastiques, a sauté sur le défi de recréer une défiguration réelle comme celle de Pearson. « Je suis fasciné par les gens qui ont quelque chose qui se passe sur leur peau parce que c’est la chose la plus intéressante, artistique et naturelle », dit Marino. « Pour moi, il y a une beauté incroyable dans l’apparence d’Adam. Il ne s’agissait pas d’un visage effrayant ou d’une personne monstrueuse. Je n’aime pas faire des choses comme ça sans âme ni but. »

La passion de Marino pour le maquillage et les prothèses a pris racine très tôt dans sa vie, inspirée par des légendes du secteur comme Dick Smith (« L’Exorciste ») et Rick Baker (« Un Américain à Londres »). Ayant grandi à New York, Marino a commencé à perfectionner ses compétences dès son plus jeune âge en s’entraînant sur ses amis avec du latex, de la mousse et divers produits chimiques, détruisant au passage le tapis de sa chambre, au grand dam de ses parents. Alors qu’il était encore au lycée, il a envoyé son portfolio à Smith et a reçu des encouragements et des conseils par téléphone de la légende du maquillage, qui a remporté un Oscar en 1985 pour « Amadeus » et un Oscar d’honneur pour l’ensemble de son travail en 2012. « Une fois qu’il m’a reconnu, je me suis dit : OK, c’est du sérieux. Rien ne pouvait m’arrêter. »

Après avoir subi un traitement expérimental pour changer son visage, Edward, interprété par Sebastian Stan, adopte un alter ego nommé Guy. (A24)

Après avoir fait ses armes dans « Saturday Night Live » et « Buffy contre les vampires », Marino a fait ses débuts au cinéma avec le thriller psychologique « Anamorph » en 2007 et s’est rapidement fait connaître pour sa polyvalence, passant sans difficulté de créatures fantastiques à des applications plus subtiles et réalistes. Son travail sur « Black Swan » de Darren Aronofsky a amplifié l’horreur psychologique du film, tandis que sur « The Irishman » de Martin Scorsese, il a amélioré le vieillissement numérique du film de Robert De Niro et Al Pacino avec des prothèses soigneusement conçues.

En dehors du cinéma, Marino a créé le look de chirurgie esthétique raté de The Weeknd pour le clip de « Save Your Tears » du chanteur. « Ce sont tous des problèmes à résoudre », dit Marino. « Il n’y a pas de manuel. »

Pour « A Different Man », Marino a utilisé des photographies et des scans 3D du visage de Pearson, qui a subi une quarantaine d’opérations au fil des ans, comme base pour une prothèse en silicone en plusieurs parties qui correspondrait aux traits de Stan. « Je n’avais aucun moyen de reproduire complètement les proportions exactes d’Adam », dit-il. « J’ai dû faire des choix esthétiques. »

Alors que le maquillage de « The Elephant Man » a bénéficié de la photographie en noir et blanc granuleuse du film, les prothèses de « A Different Man » ont dû résister à un examen plus impitoyable. Pour mettre son visage d’Edward à l’épreuve, Stan a dû marcher de la chaise de maquillage de Marino jusqu’au plateau de tournage en traversant les rues de New York et des foules d’inconnus, ce qui lui a permis de comprendre comment les gens traitent ceux qui ont une apparence différente.

« Je suis allé dans mon ancien café et le même barista qui m’avait servi pendant des années n’a pas pu m’identifier », se souvient Stan. « J’ai pu vraiment ressentir les réactions des gens en temps réel. Certaines personnes ne pouvaient même pas me regarder, d’autres me fixaient du regard et parfois, on obtenait une réaction plus forte, du genre : « Oh merde, c’est Elephant Man ! » Comme le dit Adam, on se sent comme une propriété publique. »

Pearson, qui partage le côté sociable et ensoleillé de son personnage, a encouragé Stan à y réfléchir comme il le fait avec sa propre expérience de star de cinéma. « Je lui ai dit : « Tu ne sais pas à quel point je suis envahi par les gens qui me montrent du doigt, me fixent et prennent des photos, mais tu comprends une chose très similaire sous cet angle, alors penche-toi fortement là-dessus », dit-il. « Et si cela te met mal à l’aise, penche-toi encore plus sur ce point. » »

Lorsqu’il portait ses prothèses, Stan ne voyait que d’un œil et avait une audition limitée d’une oreille, des difficultés qui ont contribué à étayer son interprétation d’un homme qui a appris à fuir les menaces et les insultes potentielles. « Edward est un personnage qui a dû endurer beaucoup de violences psychologiques et probablement des violences physiques, donc il est probablement toujours un peu sur son pied gauche au cas où quelque chose arriverait », explique Stan.

Alors que le visage d’Edward change suite à son traitement radical, Marino a fabriqué des prothèses supplémentaires montrant la transition, y compris une « version extrêmement douce et pâteuse » que, dans une scène particulièrement cronenbergienne, Stan pouvait réaliser en morceaux.

Colin Farrell dans le rôle d’Oswald Cobblepot dans « The Batman », œuvre pour laquelle Marino a été nominé aux Oscars. (Warner Bros. Pictures)

Le talent de Marino pour transformer les stars est pleinement mis en évidence dans le look massif et brutal de Farrell dans le rôle du Pingouin dans « The Batman » de 2022 et dans la nouvelle série dérivée de HBO. « Quand Colin a vu la sculpture que j’avais faite, les idées ont commencé à exploser », dit Marino. « Une fois que nous avons fait un test de maquillage, c’était magique : il savait parler, marcher et il était déjà le gars. »

Marino, qui se prépare à faire ses débuts de réalisateur à partir d’un scénario qu’il a écrit dans les années 1980 (« Il n’y a volontairement pas beaucoup d’effets spéciaux », laisse-t-il entendre), n’a rien perdu de sa passion pour le pouvoir transformateur du latex et du silicone depuis l’époque où il parcourait de manière obsessionnelle les numéros du magazine Cinefex lorsqu’il était adolescent. « Si vous pensez à Michel-Ange montrant la beauté il y a 500 ans dans la peinture et la sculpture, je montre toujours cette même beauté mais de cette nouvelle manière hyperréaliste, en silicone », explique Marino, qui a nommé son studio d’effets spéciaux de maquillage Renaissance prothétique« C’est un art très particulier. C’est comme déplacer des sculptures et des peintures en même temps. »

Quant à Pearson, s’il lui était proposé un traitement expérimental pour changer son visage, comme dans « A Different Man », il affirme qu’il ne l’accepterait pas. Malgré les difficultés que cela lui a posées, Pearson estime que son visage a façonné la vie qu’il mène aujourd’hui.

« Je plaisante avec mes amis en leur disant que mon handicap joue un rôle important dans ma personnalité détestable », dit-il en riant. « Tout le monde pense qu’il est difficile de passer de la normalité à l’invalidité, mais je pense que l’inverse serait encore plus difficile. Le chemin que nous empruntons et les difficultés que nous traversons font de nous ce que nous sommes et ils sont indissociables les uns des autres. »