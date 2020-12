Il sera « difficile » de parvenir à un accord commercial post-Brexit, a déclaré le haut fonctionnaire de l’Union européenne en intensifiant la planification sans accord.

Ursula von der Leyen a présenté des plans pour des accords juridiques d’urgence pour maintenir les avions à destination du Royaume-Uni et les camions traversant l’Europe le lendemain d’un dîner avec Boris Johnson qui n’a pas réussi à faire une percée décisive.

Le président de la Commission européenne et le Premier ministre ont convenu qu’une décision sur l’avenir des négociations serait prise d’ici la fin du week-end.

L’UE a présenté des propositions d’accords d’urgence si un accord commercial n’est pas en place lorsque les accords actuels expirent à la fin du mois, y compris sur les routes aériennes, la sécurité aérienne et le transport routier.

Pêche

La partie la plus controversée des éventualités proposées par l’UE permettrait aux navires européens de continuer à accéder aux poissons dans les eaux britanniques après la fin de la période de transition. La proposition de la commission permettrait aux bateaux de l’UE d’accéder aux stocks de poissons britanniques jusqu’en décembre 2021 ou jusqu’à ce qu’un accord séparé soit conclu. La déclaration de l’UE déclare qu’un accès continu est nécessaire « afin de garantir la durabilité de la pêche et à la lumière de l’importance de la pêche pour la subsistance économique de nombreuses communautés ».

Vacances pendant Covid

Bien que les restrictions de voyage liées aux coronavirus soient du ressort des États-nations individuels, l’UE dispose d’une liste centralisée de pays pouvant voyager librement dans le bloc pendant la pandémie, qu’elle encourage ses membres à suivre. Si le Royaume-Uni part sans accord, il est possible qu’il soit automatiquement soumis à une interdiction de voyager, empêchant les Britanniques de se rendre en Europe pour des vacances.

Vols entre le Royaume-Uni et l’UE

Sans un règlement provisoire approuvé par le Royaume-Uni et l’UE, tous les transporteurs aériens du Royaume-Uni perdraient leur licence pour opérer des vols vers l’Europe, interdisant de fait les voyages aériens en provenance du Royaume-Uni. Mme von der Leyen a appelé à un « règlement garantissant la fourniture de services aériens entre le Royaume-Uni et l’UE pendant six mois, à condition que le Royaume-Uni garantisse la même chose ».

L’histoire continue

Sécurité aérienne

La législation et la réglementation de l’UE régissent également la sécurité aérienne dans le bloc, ce qui pourrait signifier que les certificats de sécurité pour les équipements utilisés dans les avions expireraient automatiquement à la fin de la période de transition. La déclaration de la commission a appelé à un « règlement garantissant que divers certificats de sécurité pour les produits puissent continuer à être utilisés dans les avions de l’UE sans interruption, évitant ainsi l’échouement des avions de l’UE ».

Voyage sur la route

La commission souhaite garantir que le transport routier de marchandises et de passagers ne sera pas perturbé pendant six mois après la fin de la période de transition. Il a déclaré qu’une fenêtre d’urgence de six mois ne s’appliquerait que si le Royaume-Uni accordait la même chose aux transporteurs de l’UE. Alors que les négociations se sont concentrées sur les accords et les normes commerciaux, il deviendrait très difficile de transporter du fret à la frontière sans un accord intérimaire.