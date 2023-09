Comment il a failli mourir en faisant le film

Qu’il s’agisse de couler le Titanesque, inventer une nouvelle technologie faire Avatarou écrire l’histoire des effets visuels avec Terminateur 2, réaliser un film n’est jamais facile pour James Cameron. Presque tous les films qu’il fait élève la barre d’une manière ou d’une autre, avec généralement des résultats extrêmement réussis. Et pourtant, lorsque cela se produit, personne qui réalise le film n’est jamais vraiment impliqué. danger-à l’exception de Cameron lui-même dans son troisième film, Les abysses, lequel à l’époque était à lui le plus ambitieux.

Cameron est apparu mercredi au Beyond Fest à Los Angeles, en Californie, après la projection de L’Abysse : édition spéciale et a expliqué comment le film a établi une nouvelle norme pour le cinéma sous-marin. Les acteurs ont suivi une formation intensive en plongée avant le tournage pour pouvoir jouer sous l’eau, et chaque acteur s’est vu attribuer un plongeur de sécurité pour les surveiller pendant qu’ils jouaient. Mais, a expliqué Cameron, aucun plongeur ne le surveillait et cela a presque tué l’homme destiné à devenir l’un de nos réalisateurs les plus prolifiques et les plus prospères.

« Oui, c’était serré », a déclaré Cameron. « Parce que nous travaillions à 30 pieds de profondeur. Pour pouvoir déplacer la caméra en bas, je portais des poids lourds autour de mes pieds, pas de palmes, une ceinture lourde autour de la taille. … et quand le réservoir devient bas, vous recevez quelques gouttes dures—vous recevez un petit avertissement indiquant que vous êtes sur le point de manquer d’air. Eh bien, cette chose avait un servo-régulateur à piston, donc c’était une respiration… et puis plus rien. Rien. Et je suis dans un casque, lourdement lesté, debout au fond à 33 pieds [deep] dans le noir. »

« Tout le monde allume les lumières et Mary Elizabeth [Mastrantonio] me regardait. j’essaie d’obtenir [cinematographer] L’attention d’Al Giddings sur l’AP. Mais Al Giddings avait été impliqué dans un accident de plongée … et il a fait sauter les deux tympans donc le gars était sourd comme un poteau, et je gaspille mon dernier souffle d’air sur un système de sonorisation sous-marin à faire « Al… Al… » et il travaille dos à moi. Alors je me dis ‘Ah putain.’

« J’ai donc dû sauter, retirer tout mon équipement, et je porte des poids lourds, je ne peux pas nager et je ne peux pas enlever les poids parce qu’on ne peut rien voir une fois que l’on enlève le casque. désactivé. Alors je remonte à la surface et le plongeur de sécurité m’arrive vers 10 heures. pieds de la surface et me met un régulateur dans la bouche qu’il n’a pas vérifié. Cela faisait trois semaines qu’il cognait au fond du réservoir et il y avait une grosse déchirure au centre du diaphragme…alors j’ai purgé soigneusement et j’ai pris une profonde inspiration… de l’eau. Et puis je l’ai purgé à nouveau… et j’ai pris une autre profonde inspiration… de l’eau. »

« À ce moment-là, c’était presque l’heure du contrôle et les plongeurs de sécurité ont appris à vous maintenir au sol pour éviter toute embolisation et à laisser vos poumons se dilater trop si vous retenez votre souffle… bmais je savais ce que je faisais. Et il ne voulait pas me laisser partir, et je n’avais aucun moyen de lui dire que le régulateur ne fonctionnait pas. Alors je l’ai frappé au visage et j’ai nagé jusqu’à la surface. Et donc survécu.

Ouais. James Cameron a dû frapper un autre membre de l’équipage pour sauver sa propre vie. Vous pouvez le regarder parler de ça sur ce lien et ce lien.

Cela donne certainement une nouvelle tournure aux difficultés de réalisation du film, mais bien sûr tout s’est bien passé. Cependant Les abysses n’a pas été un succès retentissant à sa sortie, n’ayant rapporté que 90 millions de dollars dans le monde, ses scènes d’effets visuels emblématiques étant guidées Cameron et Hollywood vont franchir une nouvelle étape dans le domaine des effets visuels : le T-1000 en Terminator 2 : Jour du Jugement. Et celui-là a eu un grand succès.

Pour ce qui est de Les abysses, le film règne toujours absolument en maître, racontant une histoire épique, fantastique et époustouflante. Celui qui, selon Cameron, pourrait enfin sortira bientôt en 4K. « Tout le mastering est terminé et je pense qu’il tombera très bientôt…quelques mois ou quelque chose comme ça », a déclaré Cameron lors de l’événement. « Ils y ajoutent beaucoup de matériel supplémentaire, et ils seront disponibles en streaming simultanément. Mais je ne voulais pas seulement regarder l’ancien transfert HD. Je voulais le faire correctement.

