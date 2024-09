Comment il a construit un système corrompu de facilitateurs

BBC

Kate – ce n’est pas son vrai nom – avait 16 ans et venait de commencer à travailler chez Harrods lorsque Mohamed Al Fayed l’a convoquée dans son appartement. Dans la résidence de Park Lane, « il a essayé de me forcer à coucher avec lui », raconte Kate. « Il a essayé d’être charmant… mais je n’arrêtais pas de dire non. » Kate raconte que l’humeur du défunt propriétaire de Harrods a changé et que les menaces ont commencé. « Il s’est mis en colère, les portes étaient verrouillées et je ne pouvais pas sortir. Il m’a violée. » Kate ne se sentait pas prête à raconter son histoire avant la diffusion du documentaire de la BBC Al Fayed: Predator at Harrods. Aujourd’hui, elle dit vouloir que les gens comprennent à quel point Fayed était un monstre, et son témoignage jette un peu plus de lumière sur le système corrompu au cœur de l’entreprise, qui a depuis été vendue à de nouveaux propriétaires. Comme beaucoup de femmes qui disent avoir été agressées alors qu’elles travaillaient pour le grand magasin de luxe, elle se souvient des médecins qui ont procédé à des examens médicaux intimes sur le personnel. D’autres décrivent les assistants personnels qui les ont convoquées auprès de Fayed et les agents de sécurité qui ont protégé l’appartement où il a perpétré de nombreuses agressions. « Il y avait tout un système pour faciliter cela », explique Dean Armstrong KC, l’un des avocats représentant certaines des victimes présumées. Comment fonctionnait ce système ?

Peu de temps après avoir commencé à travailler chez Harrods, Kate dit que Fayed lui a posé des questions inappropriées pour savoir si elle avait un petit ami ou si elle était sexuellement active. Elle ne se souvient pas de sa réponse, mais elle dit que Fayed avait d’autres moyens d’obtenir les réponses qu’il voulait. « On m’a proposé de voir le Dr Ann Coxon de Harley Street pour un examen médical d’entreprise », raconte Kate. « On m’a vendu cet avantage en travaillant dans le bureau du président. » Elle raconte que le Dr Coxon a demandé à procéder à un examen interne et à un test de dépistage d’infections sexuellement transmissibles, notamment du VIH. « J’ai expliqué que je n’étais pas encore sexuellement active et que ce n’était donc pas nécessaire », dit-elle, ajoutant que ses inquiétudes n’ont pas été prises en compte.

De retour au bureau, Fayed a demandé à voir Kate. Elle dit qu’il a commencé à discuter des détails intimes de son examen médical et a remis en question sa « pureté ». Elle dit qu’elle était facilement gênée et qu’elle a trouvé la conversation confuse, intrusive et humiliante. Kate estime que les informations privées fournies à Fayed ont joué un rôle crucial dans les abus qu’elle a subis. « Le Dr Coxon lui a donné le feu vert dont il avait besoin. » C’était un thème récurrent dans notre enquête : Fayed était obsédé par l’idée de savoir si les femmes qu’il avait l’intention d’abuser étaient atteintes de maladies sexuellement transmissibles. Kate dit qu’elle a ensuite été violée par Fayed. D’autres femmes qui affirment avoir été agressées par Fayed ont cité le nom de Wendy Snell, médecin de l’entreprise Harrods de l’époque, qui a procédé à des examens similaires. Certaines d’entre elles affirment que Fayed avait été informé des résultats de leurs tests de santé sexuelle avant leur retour au bureau. Le Dr Snell est depuis décédé, mais le Dr Coxon reste inscrit auprès du Conseil médical général, et plusieurs femmes disent qu’elles ont l’intention de déposer une plainte officielle à son encontre auprès de l’organisme de réglementation. Le Dr Coxon n’a pas répondu à une demande de commentaires. Le GMC a déclaré que les allégations étaient « profondément préoccupantes » et qu’il prendrait les mesures appropriées s’il constatait des inquiétudes quant à l’aptitude à exercer d’un médecin.

Lindsay, qui travaillait chez Harrods dans les années 1990 et affirme que Fayed a tenté de la violer, pense que son examen médical a été organisé par l’un de ses assistants personnels principaux. « Elle suivait les instructions de Fayed », dit-elle. « J’ai l’impression qu’elle nous a recrutés dans ce but, et dans ce but seulement. » Lindsay accuse Harrods d’avoir permis ces abus. « Qui a besoin de 25 assistants personnels ? », demande-t-elle. Plusieurs des femmes avec lesquelles nous avons parlé ont déclaré que certains des assistants personnels de Fayed étaient des rouages ​​essentiels dans le mécanisme des abus. Après avoir reçu les résultats de leur examen médical, elles ont déclaré que les assistants personnels de Fayed les envoyaient au bureau ou à l’appartement de Fayed où elles étaient maltraitées.

Tamara, qui travaillait dans le bureau du président dans les années 1990, a déclaré à la BBC : « Mohamed avait ce genre de modus operandi tous les jours. Il appelait une assistante principale et demandait quelles filles travaillaient ce jour-là, puis l’une d’entre nous était convoquée dans son bureau. » « Je me souviens que le téléphone de l’assistante sonnait », raconte Natacha, une autre survivante. « Puis elle se tournait vers l’un d’entre nous, désignait l’un d’entre nous et l’envoyait vers l’appartement. » Selon les femmes, la convocation aurait pour prétexte de prendre la mallette de Fayed dans l’ascenseur. Tamara a déclaré qu’en réalité, « vous seriez seule dans ce bureau, et ce serait l’occasion pour lui de vous tripoter, de vous molester ».

Certains des assistants personnels et des médecins ont joué un rôle dans ce que Me Armstrong, l’avocat des victimes, a appelé un « système d’approvisionnement ». Mais notre enquête suggère que d’autres personnes ont été impliquées dans le maintien du silence autour des agressions.

Fayed était protégé par des gardes du corps dont le travail consistait à rester à ses côtés. Notre enquête suggère que certains d’entre eux ont été témoins des moments précédant et suivant certaines des agressions. Steve, qui travaillait comme agent de sécurité personnelle au milieu des années 90, a déclaré que depuis une salle de contrôle au sous-sol, ils ne pouvaient voir que les couloirs menant à son appartement de Park Lane. « Nous ne voyions que les filles entrer et fermer la porte derrière lui. Et le matin, nous les voyions partir ou même après une heure. Certaines portaient encore des uniformes Harrods », a-t-il déclaré. Certaines femmes racontent comment des agents de sécurité les ont escortées jusqu’à l’appartement de Fayed. L’une d’elles, que nous appelons Alan, a déclaré qu’on lui avait demandé d’emmener deux filles au dernier étage. Plus tard, il a dit avoir vu l’une d’elles pleurer alors qu’elles descendaient dans l’ascenseur.

Médias PA Une femme a déclaré que John Macnamara, alors responsable de la sécurité de Harrods, l’avait menacée pour l’empêcher de s’exprimer.

Il a dit qu’elle a décrit Fayed sortant en robe de chambre et voulant qu’ils s’assoient sur ses genoux « et tout le reste ». « Le pauvre enfant était en morceaux », a déclaré Alan. Alan a déclaré qu’il se sentait impuissant à se plaindre auprès de qui que ce soit. Or, nos preuves suggèrent que d’autres agents de sécurité s’efforçaient de faire taire les femmes. Plusieurs femmes ont déclaré qu’on leur avait dit que des caméras avaient été installées autour de Harrods et que leurs téléphones étaient sur écoute. « C’est pour ça qu’aucune des autres filles ne pouvait en parler entre elles, parce que nous pensions toutes que nous étions sur écoute », explique l’une d’elles, Sophia. Une autre, Sarah, raconte qu’après avoir résisté à la tentative d’agression de Fayed, l’un de ses proches gardes de sécurité est apparu de nulle part alors qu’elle rentrait chez elle après un dîner avec son petit ami.

Getty Images Harrods a reconnu avoir « laissé tomber ses employés » mais a déclaré qu’il s’agissait désormais d’une « organisation très différente »

« Je pensais que parce que j’avais dit non à Mohamed, ils me surveillaient simplement pour s’assurer que je ne le dirais à personne. Ce qui m’a rendu encore plus craintive », dit-elle. Alan dit qu’il connaît une occasion où John Macnamara, un ancien officier supérieur de la police métropolitaine qui était alors chef de la sécurité chez Harrods, a frappé à la porte d’une femme et l’a menacée. Et Alice – ce n’est pas son vrai nom – dit qu’après avoir eu plusieurs conversations avec la journaliste de Vanity Fair Maureen Orth à propos de ses expériences en tant qu’assistante personnelle chez Harrods pour un article de 1995, elle a reçu un appel de M. Macnamara. Elle a déclaré qu’il l’avait avertie de ne pas s’impliquer dans son article et lui avait dit que si elle allait à l’encontre de ses conseils, elle devrait savoir qu’il savait où vivaient ses parents. « Cela m’a refroidie », a-t-elle déclaré.

L’article de 1995 paru dans Vanity Fair – qui faisait état d’allégations d’inconduite sexuelle, de racisme et de surveillance du personnel, mais pas d’agression sexuelle – a donné lieu à un procès en diffamation intenté par Fayed. En 1997, il était prêt à abandonner l’affaire, dans le cadre d’un accord négocié par le directeur des affaires publiques de Harrods, Michael Cole. En échange, le magazine détruirait toutes ses preuves, ses déclarations sous serment et sa correspondance – dont certaines contenaient des allégations de « criminalité en série », selon le rédacteur en chef de l’époque, Henry Porter. M. Cole était également présent lorsque ITV a diffusé un film sur les allégations de harcèlement sexuel de Fayed, que Fayed a niées pendant que M. Cole travaillait pour lui. M. Cole n’a, malgré les tentatives répétées de la BBC, fourni aucune déclaration.

Médias PA Le porte-parole de Fayed, Michael Cole, a négocié un règlement juridique qui a entraîné la destruction de preuves

Ce n’était pas la seule affaire judiciaire connue des hauts responsables de la direction de Harrods qui impliquait des allégations de mauvaise conduite contre Fayed. Gemma, devenue assistante personnelle de Fayed en 2007, a réalisé des enregistrements de Fayed qui ont fait l’objet d’une plainte pour harcèlement sexuel. Elle dit que dans le cadre de l’accord, toutes les preuves – y compris les bandes sonores et son téléphone contenant des « messages vocaux vraiment désagréables » – ont été déchiquetés. Une personne des RH était présente lors de tout ce déchiquetage, dit-elle. « Harrods, je pense qu’ils savaient à quel point il était important de rendre ces informations disponibles. Je pense qu’ils voulaient simplement s’en débarrasser le plus vite possible et se débarrasser de moi le plus vite possible. »