Comment il a amené l’Inde au monde

Faqir Chand Kohli, largement considéré comme le père de l’industrie des technologies de l’information en Inde, est décédé hier à l’âge de 96 ans. la forme des services informatiques en Inde et a contribué à faire de notre pays une plaque tournante pour les besoins informatiques mondiaux. Kohli a également présidé Nasscom dans les années 90 et, au cours de sa carrière et de sa vie étonnantes, a occupé de nombreux postes de direction, de mentorat et de conseil. Aujourd’hui, l’industrie que Kohli a aidé à construire à partir de zéro est évaluée à 190 milliards de dollars (Rs 14 lakh crore) pour le moment, et d’ici 2025, elle devrait atteindre 350 milliards de dollars (Rs 26 lakh crore), et représenter plus de 10% du PIB de l’Inde. .

S’exprimant à la suite de sa disparition, un porte-parole de Nasscom a déclaré: «M. Kohli était le leader visionnaire qui avait prévu l’opportunité de l’Inde dans les services technologiques et a construit TCS il y a plusieurs décennies alors que presque rien n’existait dans le secteur technologique en Inde. Son leadership et sa passion au fil des décennies, a joué un rôle clé en aidant à faire de l’Inde un partenaire de confiance et de qualité pour les entreprises mondiales, à évangéliser l’importance de l’adoption de la technologie pour l’Inde, à faire pression pour une plus grande recherche dans les établissements universitaires, à sensibiliser à l’importance de l’industrie de la langue et du Inde. En tant que président de Nasscom en 1994-1995, M. Kohli a dirigé le secteur et NASSCOM pour établir des partenariats mondiaux sur des marchés clés, présenter les possibilités de services informatiques en provenance de l’Inde et instaurer une culture de collaboration parmi les membres de l’industrie. Son engagement avec NASSCOM s’est poursuivi au fil des ans, fournir des conseils et un soutien sur les principaux problèmes et opportunités de l’industrie. “

Kohli, qui a reçu le prix Padma Bhushan, a été directeur général adjoint de Tata Electric Company jusqu’en 1967 après son retour des États-Unis en Inde et les a rejoints en 1951, avant de devenir finalement directeur de l’entreprise. Au cours de son mandat, certains de ses moments charnières ont inclus l’introduction d’ordinateurs au Tata Institute of Fundamental Research et pour Tata Electric. Avec ce dernier mettant en place une ligne électrique contrôlée par ordinateur entre Mumbai et Pune, Kohli avait la distinction de ne superviser que la troisième ligne électrique du genre à l’époque. Il a ensuite contribué à la création de TCS en 1969, en tant que PDG avant de démissionner en 1996. Aujourd’hui, TCS n’est pas seulement la plus grande société de services informatiques en Inde, mais est la plus grande entreprise informatique au monde – avec une capitalisation boursière de 144,73 milliards de dollars (Rs 10,7 lakh crore).

Un porte-parole de TCS a déclaré à propos de cette perte: “M. Kohli a rejoint l’entreprise en 1969 à la demande de JRD Tata. Il s’est d’abord tourné vers le conseil en gestion, puis au cours des deux décennies suivantes, vers le développement de logiciels, aidant l’organisation à naviguer dans de multiples vagues technologiques. deux décennies et demie en investissant continuellement dans les personnes et en restant pertinent pour les clients. Il a démissionné de son poste de PDG en 1996 et a continué à jouer un rôle actif dans la promotion de la technologie pour résoudre les problèmes sociaux du pays. “

Soulignant sa vision d’avenir pour le secteur technologique indien, Jayant Krishna, PDG du groupe UK India Business Council, a expliqué comment il avait la clairvoyance de voir l’Inde comme un centre de fabrication pour les besoins technologiques mondiaux également. Cependant, de tels rêves ne devaient jamais se réaliser. Comme l’affirme Krishna, «Kohli déléguerait 20% des ingénieurs TCS à des projets nationaux, ce qui représentait moins de 10% du chiffre d’affaires. Il a toujours pensé qu’il serait dommage que les professionnels indiens du logiciel effectuent un travail de pointe pour des multinationales mondiales, alors que notre propre pays est privé de leurs services. Il a toujours regretté qu’en dépit de tous ses efforts, le gouvernement indien de l’époque n’ait pas prêté attention à la création d’une industrie des semi-conducteurs de classe mondiale, ce qui était la principale raison pour laquelle l’Inde ne pourrait jamais se développer une industrie du matériel indigène. “

Cette anecdote particulièrement cruciale va probablement nuire aux ambitions technologiques de l’Inde aujourd’hui plus que jamais auparavant, alors qu’elle vise à rivaliser avec la Chine, le Vietnam et d’autres centres de fabrication pour attirer plus d’affaires sur ses propres côtes. Il est donc prudent de dire que les contributions de Kohli en Inde et dans son secteur technologique ont été colossales et sont des impacts durables qui ne seront pas oubliés ni annulés à la hâte.