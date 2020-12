Bombay: Ikea, le détaillant suédois d’accessoires pour la maison, a ouvert aujourd’hui son deuxième point de vente en Inde à Navi Mumbai. Le magasin aurait la taille de 10 terrains de football réunis (5,3 lakh sq. Ft) et est situé sur la route Thane-Belapur, tout près de la gare Turbhe. Il y a deux ans, quand IKEA a ouvert son premier magasin à Hyderabad, plus de 40 000 personnes l’ont visité le premier jour. Les voies menant au point de vente de HITEC City à Cyberabad étaient remplies de voitures et des agents de la circulation supplémentaires ont dû être déployés pour contrôler la situation.

Le lancement du magasin Navi Mumbai, cependant, est différent en raison de la COVID-19[feminine pandémie bien que la frénésie autour d’IKEA ne semble pas être moindre à Mumbai aussi. L’équipe de direction d’IKEA a plafonné le nombre total de clients qui peuvent visiter le magasin de Navi Mumbai chaque jour pour garantir des mesures de distanciation sociale. Les clients sont tenus de s’inscrire sur le site Web de la marque et de recevoir un créneau horaire pendant lequel ils peuvent visiter le magasin. Malheureusement, toutes les machines à sous sont actuellement réservées pour les deux prochaines semaines, et si vous faites partie de ceux qui n’ont pas encore effectué la réservation, vous ne pourrez pas visiter le magasin pour les achats de Noël ou du Nouvel An.

Prix ​​pandémiques

Cependant, la pandémie a également amené IKEA à réévaluer son prix abordable et à proposer de «nouveaux prix plus bas» qui offrent à ses clients des avantages économiques ». Lors du lancement du magasin IKEA jeudi, Kavitha Rao, directrice commerciale nationale d’IKEA Inde, a déclaré: «C’est le moment où nous voulons nous mettre aux côtés de nombreuses personnes en matière de prix abordable … Nous avons donc introduit quelque chose appelé le nouveau des prix plus bas, ce qui consiste en fait à répercuter les économies réalisées sur nos consommateurs. «

«Au cours des dernières années, nous nous sommes efforcés de créer une gamme de près d’un millier de produits inférieurs à Rs 200. Nous nous sommes lancés le défi en disant:« Pouvons-nous créer une petite pièce en moins de 50 000 Rs? Pouvons-nous créer une cuisine qui est inférieur à Rs 1,50,000? » et c’est ce que vous verrez partout dans le magasin lorsque vous nous rendrez visite. En particulier, dans le contexte de la pandémie, l’accessibilité financière est devenue encore plus importante. Nous sommes tous plus conscients de nos dépenses. Nous avons donc contesté nous-mêmes plus qu’avant, pour baisser nos prix et proposer des solutions beaucoup plus faciles sur le portefeuille », at-elle ajouté.

Délicieuses friandises, mesures de sécurité

Outre des prix abordables, IKEA, qui a toujours un restaurant sur place dans tous ses magasins, intensifie son jeu alimentaire pour fidéliser ses clients même pendant la pandémie. Apparemment, le restaurant sur place d’IKEA Navi Mumbai est le plus grand restaurant de tous les magasins IKEA et peut accueillir 1 000 personnes.

« Bien sûr, lorsque vous êtes au magasin, comment oublier l’offre alimentaire? Nous avons une gamme de produits alimentaires, à la fois suédois et indiens. Ainsi, vous pouvez choisir entre un samosa et un brioche à la cannelle. Nous aussi ont des boulettes de viande suédoises et des boulettes de légumes », a souligné Rao.

Alan Buckle, le gérant du magasin de Navi Mumbai, a déclaré que bien que le restaurant propose une cuisine suédoise, tous les aliments utilisés sont d’origine locale.

«Nous attendons avec impatience la réaction des clients à la gamme de produits, à l’expérience en magasin, à l’expérience alimentaire et à tout ce que nous pouvons offrir dans le magasin», a déclaré Buckle, avant d’ajouter que pour lui la sécurité des clients et ses collègues sont de la plus haute importance.

«À l’heure actuelle, nous voulons que nos clients aient une« expérience d’achat sûre ». Ainsi, de nombreuses mesures supplémentaires ont été mises en place, pour aider les gens à profiter du magasin et des produits, mais aussi pour se sentir en sécurité. Il en va de même pour nos collègues. » a ajouté Buckle. Outre les visites limitées, le IKEA Navi Mumbai a intégré des masques et des contrôles de température obligatoires, ajouté des désinfectants sans contact et pratique des mesures de distanciation sociale.

Cependant, Buckle a souligné que, comme IKEA a également une forte présence en ligne, ceux qui le souhaitent peuvent également choisir de faire des achats en ligne. «Nous sommes des détaillants omnicanaux et nous proposons diverses options à nos clients. Vous pouvez cliquer et collecter, et vous pouvez jeter un œil au magasin et décider d’acheter ces choses de chez vous. Donc, quelle que soit la manière dont les clients aiment faire leurs achats, nous sommes heureux de faciliter cela », a-t-il ajouté.

Conceptions durables, personnel diversifié

L’équipe d’IKEA aurait visité plus de 2000 maisons pour comprendre comment vivent les Mumbaikars avant de développer leurs solutions de produits et leurs conceptions d’affichage. Le magasin Navi Mumbai a environ 50 ensembles de pièces et six maisons pleine grandeur exposées, et se vante également du plus grand espace pour enfants «Småland» d’IKEA dans le monde.

Cependant, la caractéristique la plus intéressante du nouveau magasin IKEA est qu’il propose non seulement des solutions d’ameublement durables, mais le magasin lui-même qui recycle les déchets et utilise l’énergie solaire a une cote d’or LEED (Leadership in Energy and Environment Design) pour la durabilité.

«L’eau que nous rejetons est recyclée et utilisée dans les toilettes. Nous avons également une nouvelle fonctionnalité dans le magasin Navi Mumbai qui s’appelle un hub circulaire, où nous apprenons et discutons des idées de vie durable avec nos clients. a souligné Preeti Budhraja, directeur adjoint du magasin, IKEA Navi Mumbai.

Les membres du personnel du magasin, qui aideraient les clients dans leur expérience d’achat, représentent également un bon ratio hommes-femmes. Priyanka Sangharsh, responsable des personnes et de la culture chez IKEA, a souligné que «la diversité, l’inclusion et l’égalité sont nos trois plus grandes priorités chez IKEA. Nous avons recruté 600 collaborateurs pour notre magasin de Navi Mumbai, et nous avons 50% d’hommes et 50% des femmes à différents niveaux de l’organisation. Quarante pour cent de nos collègues viennent de nos zones voisines de Navi Mumbai Mumbai … Nous avons également des personnels de sécurité et d’entretien ménager qui nous aident à assurer la sécurité et la santé de nos opérations. «

Avec un investissement prévu de Rs 6000 crores d’ici 2030, IKEA veut rencontrer 25 millions de personnes dans le Maharashtra.