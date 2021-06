Comment IIT Delhi Alumni Duo aide les gens à trouver des repas faits maison pendant la pandémie

La deuxième vague de la pandémie de coronavirus a été difficile pour tout le monde dans le pays. Qu’il soit alité avec la fatigue et la fièvre en tant que patient ou épuisé après avoir pris soin des membres de la famille qui ont contracté la maladie, un repas nutritif cuisiné à la maison a été l’une des exigences les plus essentielles pour les personnes dans tout le pays. Avec une augmentation de la demande, le verrouillage a entraîné une augmentation du nombre de chefs à domicile proposant du «ghar ka khana», comme on l’appelle populairement dans le pays. Cependant, sans moyen approprié pour que les chefs informent les gens du service qu’ils fournissent, les informations ont commencé à se disperser sur les réseaux sociaux et la plupart des gens ont eu du mal à bénéficier des services dans leur région. Akash Pardasani et Parth Dixit, deux anciens élèves de l’IIT Delhi, ont proposé leur initiative, « RotiNextDoor », pour résoudre ce problème après qu’Akash soit tombé dans une situation similaire lorsque toute sa famille a contracté le virus en mai de cette année.

« J’étais à Delhi jusqu’à la dernière semaine d’avril, lorsque toute ma famille à Bhopal a contracté le virus et j’ai dû revenir et m’occuper d’eux. Il était très difficile pour moi de gérer la cuisson des aliments nutritifs dont ils avaient besoin à ce moment-là, car j’ai des compétences culinaires minimales. Parth était constamment en contact et m’aidait à trouver la bonne source pour obtenir de la nourriture. Nous avons constaté que les gens contactaient les médias sociaux pour pouvoir servir de la nourriture à ceux qui en avaient besoin. C’est à ce moment-là que Parth a eu cette idée », explique Akash.

Lorsque Parth a commencé à chercher des contacts autour de l’emplacement d’Akash, il a découvert que l’information était partout sur les réseaux sociaux, mais pas d’une manière facilement accessible à tout le monde. «Nous avons découvert que des gens aidaient déjà et que quelqu’un avait en fait fait un effort pour diffuser l’information. Mais le lien pour le faire parvenir à la bonne personne manquait. Nous avons ensuite décidé de créer une plate-forme, qui serait basée sur une recherche basée sur le code PIN », explique Parth.

Une fois qu’un utilisateur visite rotinextdoor.com, il/elle aura la possibilité de mettre son code PIN et de lancer la recherche. L’utilisateur pourra alors voir les cuisiniers à domicile ou les bénévoles à proximité de leur emplacement, ce qu’ils proposent et pourra également obtenir leurs coordonnées.

Si vous êtes cuisinier à domicile, vous pouvez également utiliser le site Web pour vous inscrire sur la plateforme. « La vérification en ces temps est très importante car en tant que patient ou soignant, je voudrais être assuré que la nourriture provient d’une source fiable. Nous, ainsi que certains de nos amis qui nous aident, appelons constamment les personnes qui s’inscrivent sur la plate-forme pour connaître la qualité de l’hygiène qu’elles maintiennent et le nombre de personnes qu’elles servent », explique Akash.

Bien que les colocataires de l’IIT Delhi aient lancé l’initiative pour aider les gens pendant le verrouillage et développé l’ensemble de la plate-forme en travaillant à distance, ils prévoient maintenant d’étendre la plate-forme au-delà de la pandémie. Parth déclare : « Lorsque nous avons contacté la communauté des cuisiniers, nous avons réalisé qu’il pourrait être utile d’explorer la chaîne des aliments cuisinés à la maison. Par exemple, s’il y a des parents âgés vivant seuls dans une autre ville, on peut être assuré qu’il pourrait y avoir des soignants pour leur fournir de la nourriture. Il pourrait y avoir des célibataires vivant à l’extérieur qui pourraient rechercher le goût d’un repas fait maison dans leur ville natale. Ce sont donc des aspects que nous souhaitons explorer. »

Selon Akash, la gratitude que les gens expriment lorsqu’ils savent qu’il y a quelqu’un pour les aider est un sentiment de soulagement. « La chaleur et l’amour que les gens expriment, d’eux aux cuisiniers, jusqu’à nous enfin, nous donnent un sentiment de soulagement que nous puissions réellement aider et faire notre part, aussi petite soit-elle », ajoute Akash.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici