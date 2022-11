Comment Idle No More a transformé le Canada

Non réservé49:48Une décennie d’Idle No More

Lorsque Sylvia McAdam se remémore les premiers jours d’Idle No More en novembre 2012, elle se souvient de l’excitation et de la beauté des peuples autochtones qui se réunissaient.

À l’époque, elle ne pouvait pas prévoir que les flash mobs envahissant les centres commerciaux à travers le pays – avec des danses rondes, des chants et des tambours – modifieraient à la fois la conversation sur les droits et la souveraineté des Autochtones, mais aideraient également à jeter les bases d’un travail de réconciliation à l’avenir. .

Et 10 ans plus tard, les effets d’entraînement du mouvement se propagent toujours.

“C’était un moment de prière incroyable et un rassemblement sacré. Cela a réuni tellement de gens”, a déclaré la cofondatrice d’Idle No More, Sylvia McAdam. Non réservé hôte Rosanna Deerchild.

McAdam, professeur de droit à l’Université de Windsor de la Première Nation de Big River, a déclaré que la première danse en rond impromptue à laquelle elle a assisté cet automne a été une expérience puissante.

“Une jeune femme autochtone de 17 ans a rassemblé ses amis et ils ont pris leurs tambours et ils sont allés au centre commercial du centre-ville de Regina”, a-t-elle déclaré. “Ils ont commencé à jouer du tambour et à chanter, et vous pouviez voir la sécurité essayer de les faire avancer. Et ils s’éloignaient doucement de la sécurité et continuaient à chanter.

“Et comme tous les peuples autochtones, quand vous entendez le tambour, bon sang, vous ne pouvez pas vous en éloigner. Vous êtes propulsé vers lui.”

Les graines d’Idle No More ont été semées lorsque quatre femmes de la Saskatchewan – McAdam, Jessica Gordon, Nina Wilson et Sheelah McLean – ont décidé de faire quelque chose au sujet du projet de loi C-45 du gouvernement fédéral, auquel elles s’opposaient.

Les manifestants d’Idle No More défilent sur la rue Wellington à Ottawa le 11 janvier 2013. (Sean Kilpatrick/CP)

Le projet de loi, élaboré par le gouvernement de l’ancien premier ministre Stephen Harper, a été qualifié de projet de loi omnibus en raison de sa taille et de sa portée. Comptant plus de 400 pages, le projet de loi proposait des modifications à la Loi sur les Indiens, à la Loi sur la protection des eaux navigables et à la Loi sur la protection de l’environnement.

Les quatre femmes craignaient que la législation ne permette au gouvernement fédéral et aux entreprises d’extraire plus facilement des ressources des territoires autochtones sans consentement. Ce serait en fait une attaque contre la souveraineté autochtone, a suggéré McLean.

Alors, dit-elle, ils ont commencé à éduquer.

Sheelah McLean travaille actuellement pour San’yas, une organisation qui offre une formation contre le racisme et la sécurité culturelle autochtone. (Alicia Bridges/CBC)

“Nous savions que nous pourrions impliquer un grand nombre de personnes si nous pouvions simplement les sensibiliser aux dangers de ces politiques gouvernementales”, a-t-elle expliqué.

McLean n’est pas autochtone, mais a déclaré que ses années en tant qu’enseignante dans une école publique lui avaient montré qu’il y avait un manque de connaissances dans le pays sur les injustices historiques auxquelles les peuples autochtones sont confrontés, les droits des autochtones et les problèmes environnementaux.

“Même si nous avons un système d’éducation publique, nous avions encore besoin, en tant que mouvement, d’éduquer le public sur ces questions spécifiques car nous vivons dans un contexte colonial”, a-t-elle déclaré.

Danses rondes pour le changement

Le message Idle No More a commencé à se répandre par le biais de conférences, de forums publics pour en savoir plus sur le projet de loi C-45 et en discuter. Elle s’est ensuite propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Des flash mobs avec des tambours, des chants et des danses rondes ont vu le jour dans les centres commerciaux des Prairies. Des événements similaires se sont produits dans d’autres provinces et territoires. Des foules se sont rassemblées aux assemblées législatives provinciales et sur la colline du Parlement à Ottawa pour exprimer leurs préoccupations.

Ensuite, le message est devenu mondial. Le mouvement Idle No More n’est pas seulement sur le projet de loi C-45, mais sur le démantèlement des effets néfastes de la colonisation.

“[It] Je viens de créer toute cette prière, je pense, qui a fait le tour du monde », a déclaré McAdam.

La professeure d’université se souvient d’une lettre que les organisateurs d’Idle No More ont reçue au début du mouvement et qui lui fait encore monter les larmes aux yeux. C’était une lettre d’un chef indigène du Brésil.

“Ils nous ont envoyé un message disant que des entreprises envoyaient des paramilitaires pour les retirer de cette rivière parce qu’ils allaient construire un barrage”, se souvient-elle.

« Et ils étaient là, ce chef et son peuple. Ils se tenaient contre [a paramilitary group] et ils avaient des arcs, des flèches et des lances, et ils scandaient « Ne ralentissez plus ! Ne ralentissez plus !'”

Grandir dans le mouvement

Aiden Todd et sa fille, Ryleigh, sont de la nation crie de Norway House au Manitoba. Ils vivent à Winnipeg et se souviennent de l’excitation des flash mobs du tambour à main dans le centre commercial Polo Park de la ville il y a 10 ans.

“Il y avait deux groupes de tambours féminins et nous nous sommes réunis en un seul, et nous avons juste eu cette belle union de musique et de prières”, a déclaré la mère. “C’était tout simplement magnifique. Comme, je ne peux même pas le décrire parce que ça ne s’est jamais passé comme ça, à ce titre.”

En tant que femmes autochtones, la mère et la fille maintenant âgée de 16 ans sont quotidiennement confrontées à des défis et à la discrimination, a déclaré Todd. Elle a amené Ryleigh aux événements Idle No More parce qu’elle voulait que sa fille ressente la force et l’unité de leur peuple et comprenne que les communautés autochtones peuvent surmonter les injustices ensemble.

“Être un avec l’autre, je pense, aidera Ryleigh à long terme”, a déclaré sa mère.

Aiden et Ryleigh Todd se souviennent des événements Idle No More au Polo Park Mall de Winnipeg en 2012. (Soumis par Aiden Todd)

Ryleigh était “l’acolyte” de sa mère lors des événements Idle No More. Elle a également participé à d’autres manifestations et événements sur les droits et les problèmes des Autochtones, y compris le sort des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

L’adolescente a déclaré que l’expérience lui avait ouvert les yeux sur l’injustice.

“Être jeune et voir cela m’a donné envie de me battre pour les droits de notre peuple et de me battre pour que d’autres personnes puissent nous voir”, a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui, l’adolescente envisage une future carrière dans le domaine médical – peut-être en tant qu’obstétricienne-gynécologue ou technicienne en échographie – pour aider les mères autochtones.

“Je sais que nos systèmes de santé sont très corrompus, surtout en ce qui concerne les soins de santé envers les peuples autochtones et le racisme”, a-t-elle déclaré. “Je veux les aider à se sentir inclus et à se sentir en sécurité.”

S’enraciner au Québec

Widia Larivière est originaire de la Première Nation Timiskaming au Québec. Il y a dix ans, elle regardait les événements Idle No More se dérouler dans les régions anglophones du pays et se demandait s’il se passait quelque chose dans sa province natale.

Il n’y en avait pas, mais on lui a demandé si elle voulait organiser une marche.

“J’étais comme, ‘OK, pourquoi pas? Faisons-le'”, a déclaré Larivière. “C’était vraiment spontané et nous ne savions pas dans quoi nous nous embarquions.”

Elle a créé une page Facebook et un événement, prévu pour le 21 décembre 2012, et a commencé à inviter des gens et à partager des informations.

Widia Larivière photographiée avec sa cofondatrice québécoise d’Idle No More, Melissa Mollen Dupuis. (Radio Canada)

“C’était l’hiver et il faisait vraiment, vraiment froid. Je pense qu’il y avait même un peu d’orage, donc nous devions vraiment être motivés, vous savez, pour en faire partie”, a-t-elle déclaré. Malgré le froid, le premier événement Idle No More au Québec a attiré 500 personnes, se souvient-elle.

“[I thought] nous finirions avec 10 », a déclaré Larivière. « J’ai été vraiment inspiré par la présence de tant de jeunes et de femmes autochtones… À ce moment-là, j’ai réalisé que le mouvement avait aussi beaucoup d’impact positif sur la jeunesse autochtone pour relancer leur fierté culturelle et leur volonté de s’impliquer dans leurs communautés. »

Cette inspiration a amené Larivière à cofonder une organisation autochtone à but non lucratif appelée Mikana, qui travaille à éduquer les non-Autochtones sur les réalités et les points de vue autochtones afin de lutter contre le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones.

Aux yeux de Larivière, le mouvement Idle No More a entraîné d’énormes changements au Canada – du gouvernement fédéral aux médias en passant par les communautés locales.

“Idle No More existe encore aujourd’hui parce que [of] les changements que nous avons commencé à faire à ce moment-là », a-t-elle déclaré.[We] y travaillent encore aujourd’hui, petit à petit.”

Idle No More au-delà de 2012

Idle No More n’a pas empêché l’adoption du projet de loi C-45; la loi adoptée à la Chambre des communes en décembre 2012.

Mais ses organisateurs n’ont cessé de planifier des journées nationales d’action, des rassemblements, des séminaires et des flash mobs. Et ils s’organisent toujours 10 ans plus tard.

Une foule se rassemble pour danser en rond au Yonge and Dundas Square à Toronto à l’occasion du cinquième anniversaire d’Idle No More en décembre 2017. (Rhiannon Johnson/CBC)

McAdam et McLean croient qu’Idle No More a changé le climat social et politique au Canada et a contribué à jeter les bases du travail essentiel de la Commission de vérité et réconciliation et de l’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

“Je pense que c’est devenu presque comme un porte-voix d’apporter ces derniers, je ne veux pas les appeler des problèmes, mais d’apporter [these things] au premier plan… mettant suffisamment de pression sur l’État colonial pour qu’il n’ait pas d’autre choix que de jeter un coup d’œil », a expliqué McAdam.

McLean a noté que le mouvement a servi de source de soutien et de sensibilisation ; si une Première Nation s’opposait à l’exploration, à l’utilisation ou à l’extraction des ressources sur son territoire traditionnel, elle pourrait puiser dans ce réseau.

Et ce réseau s’étend d’un océan à l’autre.

Lorsque la Première Nation d’Elsipogtog au Nouveau-Brunswick s’est opposée à l’exploration du gaz de schiste sur ses terres, il y a eu des protestations partout au pays. L’opposition des chefs héréditaires Wet’suwet’en au pipeline Coastal GasLink qui passerait sur une partie de leur territoire traditionnel en Colombie-Britannique a également déclenché des protestations dans tout le pays.

“Il y avait cette nouvelle compréhension de ce que cela signifie pour les peuples autochtones de défendre la terre”, a déclaré McLean.

McLean a ajouté qu’Idle No More organise des événements Annuler la fête du Canada depuis quelques années. En 2021, à la suite des révélations de lieux de sépulture non marqués dans d’anciens pensionnats, Annuler la fête du Canada a pris un nouveau sens.

« Des centaines de milliers de personnes [were] porter des chemises orange au lieu de ce qu’ils feraient habituellement, c’est-à-dire porter des chemises avec des drapeaux du Canada dessus », a déclaré McLean.« C’était si important pour les gens de commencer à voir qu’il y a des problèmes plus importants auxquels nous devons faire face en tant que pays.”

“C’est notre terre”

McAdam avait l’habitude de dire qu’elle voulait que ses enfants reprennent le flambeau d’Idle No More quand elle serait partie. Mais dernièrement, elle a changé d’avis.

“Non,” dit-elle. “Cela doit se terminer avec moi. Je veux poursuivre mon voyage spirituel en sachant que mon peuple a la liberté, la libération et l’autodétermination. C’est ce que j’espère et c’est ce vers quoi je travaille.

Et ça arrivera, ça arrivera.”

Cette liberté et cette autodétermination viendront lorsque le gouvernement fédéral respectera les termes et les promesses de ses traités et lorsque la Loi sur les Indiens et la doctrine de la découverte de l’Église catholique ne seront plus utilisées pour violer les droits des Autochtones, a-t-elle suggéré.

McAdam a de l’espoir pour l’avenir.

Plus de personnes non autochtones comprennent les problèmes et plus de jeunes Autochtones sont motivés pour faire une différence, a-t-elle déclaré.

“J’ai des petits-enfants qui connaissent très bien Idle No More”, a poursuivi McAdam. “Nous allons sur les terres de chasse de notre famille. Un jour, ma petite-fille a attrapé une poignée de sable et a dit : ‘C’est notre terre, n’est-ce pas nohkom ? C’est notre terre.’ Et j’ai dit, ‘Ouais.’ Et elle y croit avec son cœur et son âme.”