Un expert en relations a révélé les six traits de personnalité qui pourraient indiquer que votre partenaire a une influence toxique sur votre vie.

Emma Davey, conseillère basée au Royaume-Uni et coach de récupération pour abus narcissique, a aidé d’innombrables personnes à se remettre de relations abusives avec des partenaires toxiques et d’autres problèmes relationnels.

S’adressant à FEMAIL, elle a révélé certaines des façons subtiles dont un partenaire toxique pourrait exercer son contrôle sur vous – et a offert des conseils sur la façon de quitter la relation.

Votre partenaire est-il toxique?

«Lorsque vous rencontrez pour la première fois votre partenaire toxique, il ne montre aucun signe de toxicité, en fait le contraire», a-t-elle déclaré. « Ils sembleront être le partenaire idéal, quelqu’un de gentil, attentionné, attentionné, aimant et solidaire.

«C’est ce qu’on appelle l’étape du toilettage. La personne toxique le fait pour que sa victime tombe amoureuse d’elle.

Mais cette « phase de lune de miel » va bientôt s’atténuer pour un comportement plus problématique, repoussant vos limites pour voir combien vous allez prendre, a expliqué Emma.

«Vous pouvez commencer à remarquer les drapeaux rouges, qui ne doivent pas être ignorés. Si vous les ignorez, vous tomberez plus profondément dans la relation toxique et avec le temps, ils vous briseront et vous manipuleront pour devenir l’ombre de la personne que vous étiez autrefois.

«Les gens toxiques n’aiment pas comme les gens normaux, ils voient les gens comme des objets et ils croient posséder leurs victimes. C’est la partie effrayante.

Voici quelques comportements et traits à surveiller …

Jalousie

Emma Davey est une conseillère basée au Royaume-Uni et une coach de récupération pour abus narcissique

Non seulement les personnes toxiques sont jalouses de leurs rivaux potentiels, mais elles envient également votre succès et vous en voudront.

«Avoir un partenaire jaloux peut être très épuisant car il met ses insécurités sur vous», expliqua Emma.

« Ils veulent que vous les rassuriez constamment et, avec le temps, vous commencerez à changer votre façon d’agir et peut-être même à vous habiller autour des autres, juste pour que votre partenaire ne vous donne pas l’impression que vous faites quelque chose de mal. »

Contrôle

« Les personnes toxiques aiment se sentir en contrôle à tout moment et cela comprend le contrôle de leur partenaire, de l’endroit où elles vont, à qui elles parlent, de ce qu’elles achètent et même des amis qu’elles ont. Cela les rend puissants », a expliqué l’expert en relations.

Elle a ajouté qu’une personne toxique visera à contrôler son partenaire afin de se sentir en sécurité.

Manipulateur

Ce n’est jamais eux, c’est toujours toi. Emma a expliqué que les personnes toxiques ont tendance à manipuler et à «gaspiller» les autres.

«Les personnes toxiques manipulent leurs victimes en les« allumant »et en leur donnant l’impression qu’elles deviennent folles et qu’elles sont celles qui causent des problèmes.

«Une personne toxique veut faire de sa victime ce qu’elle veut qu’elle soit».

Être au gaz pendant une longue période entraîne des problèmes de santé mentale extrêmes tels que l’anxiété, la dépression et le SSPT.

Irrespect

Un manque de respect pour les sentiments des autres est un signe que votre partenaire pourrait ne pas être bon pour vous.

« Ils ne considéreront pas ce qu’ils ressentent ou ce que leurs actions leur font. Ils ne pensent qu’à une seule personne et c’est eux-mêmes », a déclaré Emma.

Elle a ajouté que ces personnes « prétendent également avoir beaucoup de respect pour les autres, en particulier avec les personnes extérieures à la relation, mais en réalité, tout cela est un acte ».

Malhonnête

La malhonnêteté est également un signe révélateur d’un partenaire toxique.

«Ils mentent pour cacher leurs traces et mentent pour manipuler leur victime. Si vous voulez savoir ce que fait une personne toxique, écoutez ce qu’elle vous accuse, car généralement, elle accuse ses victimes des choses qu’elles font elles-mêmes », a déclaré Emma. «Ils mettent juste leur culpabilité sur la victime.

Peu sûr

«Les personnes toxiques ne sont pas en sécurité, c’est pourquoi elles doivent contrôler et manipuler leurs victimes», a expliqué Emma.

Au fond, ils ont une très faible estime de soi, c’est pourquoi ils ont besoin d’une validation constante et d’avoir le contrôle des personnes et des situations.

Comment quitter un partenaire toxique

Trouver l’amour après un partenaire toxique Lorsqu’il s’agit de trouver l’amour après avoir été avec un partenaire violent, Emma a appelé à la prudence. « Le meilleur conseil est de ne pas se précipiter dans une autre relation tant que vous n’êtes pas prêt », a-t-elle déclaré. « Être dans une relation toxique peut être dommageable et vous devez travailler sur vous-même avant d’autoriser quelqu’un d’autre à entrer. » Être au bon endroit mentalement et avoir des limites de santé en place était le meilleur moyen d’éviter de retomber dans les mêmes schémas toxiques », a-t-elle déclaré. «Connaissez votre estime de soi et assurez-vous de ne plus ignorer ces signaux d’alarme. Prenez les choses lentement, une personne en bonne santé respectera vos limites et voudra prendre les choses à un rythme régulier (ce qui est le contraire d’une personne toxique) », a déclaré Emma. «Apprenez à bien connaître la personne avant de tout donner, faites en sorte que la personne travaille pour votre temps. L’expert a déclaré que de nombreuses personnes qui avaient eu des relations toxiques ont continué à avoir des relations heureuses et saines, car elles avaient appris ce qu’elles pouvaient et ne pouvaient pas tolérer. «Aimez-vous avant d’aimer quelqu’un d’autre», conclut Emma.

« Même si une personne veut rester dans la relation, en espérant que la personne toxique changera, cela ne se produira jamais », a déclaré Emma.

«La thérapie vous donne l’espace pour digérer ce qui s’est passé et pour traiter le traumatisme que vous avez subi. Les gens doivent examiner les raisons pour lesquelles ils sont tombés dans le piège d’une personne toxique et ce qui les a amenés à ignorer les signaux d’alarme.

Travailler à établir des limites est un excellent moyen de briser le cycle et d’éviter de tomber dans une relation tout aussi toxique à l’avenir.

« Afin de briser le cycle et d’éviter le risque élevé de tomber dans une autre relation toxique, il est important de travailler à avoir des limites saines en place, votre estime de soi et l’amour de soi. Vous devez travailler sur votre identité, qui vous êtes à nouveau », a-t-elle déclaré.

«Vous devez changer votre concentration de votre ex toxique et plutôt mettre votre énergie dans votre rétablissement, vous devez vous concentrer sur l’avenir et vous fixer des objectifs sur lesquels vous pouvez travailler.

Couper tout contact avec votre ex-partenaire est le meilleur moyen de vous assurer que vous pouvez également passer à autre chose sans eux, selon l’expert.

«Aucun contact n’est un élément essentiel de la guérison d’un ex toxique. Cela signifie qu’il n’y a aucun contact par téléphone, SMS, e-mails et même sur les réseaux sociaux », a déclaré Emma.

« Si vous avez des enfants avec votre ex toxique, ce sera un contact difficile mais très minime, sans aucune émotion impliquée, est un must.

« Les personnes toxiques feront tout ce qu’il faut pour remettre leur victime sous leur contrôle, alors méfiez-vous des promesses vides et des simulations futures, comme toutes les autres choses qu’ils ont dites avant que ce ne soit un mensonge pour vous remettre sous leur charme.

Elle a ajouté que l’exercice, qui libère des endorphines dans le cerveau, et la socialisation avec les amis et la famille étaient également de très bons moyens de remplacer les sentiments dont vous aviez envie de la relation.