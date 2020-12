Il est hautement improbable que vous n’ayez pas vu la vidéo d’un chat blanc tremblant très près de l’écran, les yeux fermés et la tête cognant. La dernière tendance mème sur les réseaux sociaux consiste à imposer le chat sur d’autres vidéos et à essayer de créer une émeute risible.

Le pseudo Twitter officiel de l’International Cricket Council (ICC) a également rejoint la tendance et le résultat est impressionnant. On voit plusieurs joueurs de cricket mâles et femelles groover sur le terrain ou dans le hall de l’hôtel pendant que le célèbre chat vibre.

Les joueurs de cricket de l’équipe masculine de l’Inde occidentale, de l’équipe féminine thaïlandaise, des joueuses indiennes et d’autres ont montré leur dextérité dans la vidéo. Chris Gayle et ‘DJ’ Bravo, connus pour leurs mouvements, ont été présentés dans le court clip. Gagner plus de points pour la vidéo était la légende avec un emoji de chat riant.

Le téléchargement «Joueurs de cricket vibrants, chat vibrant» a été un succès instantané car il a été vu plus de 275 000 fois sur le seul site de microblogging, en plus d’être partagé sur d’autres plateformes de médias sociaux. Il a également reçu divers commentaires des internautes.

Un utilisateur a souligné que Virat Kohli et ses compétences en bhangra ne devraient pas être laissés en dehors du clip.

Le nombre de personnes qui ont demandé à inclure des clips Kohli les dépassait tous.

La vidéo est incomplète sans la danse de Virat Kohli

Un autre a demandé à ICC de faire plus de vidéos de ce type, ce qui a valu à Dwayne Bravo le titre de meilleur danseur.

Un utilisateur a partagé une photo des membres de l’équipe RCB de l’équipe IPL secouant leurs jambes.

Voici quelques autres mentions honorables:

ICC est maintenant un jour de haut. Kis line meh aa gye monkey.

Littéralement deux de mes choses préférées dans une vidéo. Je n'ai jamais pensé qu'ils pouvaient être connectés d'une si belle manière. J'aime le cricket et les chats. Mon nom dit tout!

