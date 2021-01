Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Hunter McGrady est prêt à voir encore plus de changements dans l’industrie de la mode.

Près de quatre ans après sa première apparition dans Sports illustrés ‘problème de maillot de bain, la mannequin de 27 ans espérait qu’il y aurait plus d’opportunités pour les filles rondes comme elle. Mais avant de prendre la parole à la conférence virtuelle de la BodCon en février, Hunter n’a pas pu s’empêcher de réfléchir à ce qu’elle a vu et vécu dans le monde de la mode.

« Je pense que beaucoup de gens veulent dire que l’industrie a changé rapidement et que nous avons vu une croissance immense, mais la vérité est que c’est lent. C’est lent, mais je pense que nous y arrivons », a déclaré Hunter en exclusivité. avec E! Nouvelles. « Je vis à New York et je n’ai toujours pas la possibilité d’aller faire du shopping à SoHo ou sur la 5e Avenue dans aucun des magasins car aucun d’entre eux ne porte ma taille. Je n’ai que quelques magasins sélectionnés que je peux pour acheter en ligne. «

Le défenseur de la positivité corporelle a ajouté: « Pour moi, il vous manque vraiment une très grande partie de vos clients qui sont là et prêts à dépenser de l’argent. Ils n’ont tout simplement pas le produit et pour moi, la question est de savoir pourquoi? Pourquoi ne répondons-nous pas à ces femmes qui ont désespérément besoin de la belle mode? La mode n’a pas de taille. La mode n’a pas d’âge. La mode est pour tout le monde. «