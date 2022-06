Comment Houston a déplacé 25 000 personnes de la rue vers leurs propres maisons

À peine une semaine plus tôt, l’équipe de sensibilisation avait trouvé Mme Harris dans sa tente sous l’autoroute. Maintenant, comme par magie, elle était là, sous le choc après cinq ans dans la rue. L’ouverture de la porte de l’appartement a révélé un salon vide aux murs blancs avec une cuisine bien rangée, que les travailleurs sociaux ont commencé à approvisionner en fournitures de base. La coalition enverrait des meubles et d’autres articles ménagers dans quelques jours. Mme Harris ouvrit un tiroir de la cuisine, puis un autre. Son expression rappelait le personnage de Tom Hanks dans « Cast Away », quand il est enfin rentré chez lui, regardant avec incrédulité la simple vue de glace dans un verre. Le dressing de la chambre était plus grand et plus agréable que n’importe quel endroit où Mme Harris avait vécu avec sa fille, Blesit. Mme Harris a embrassé les travailleurs sociaux. Puis elle s’est effondrée sur le tapis et a pleuré.

Elle a eu de la chance. La grande majorité des 50 000 personnes de la région de Houston qui ont cherché un type de service d’aide aux sans-abri en 2021 n’étaient pas éligibles pour un appartement. La plupart ont été « détournés » : ils ont reçu une aide au logement, ou ont reçu de l’aide pour s’inscrire à des coupons alimentaires ou à des prestations de sécurité sociale. Une partie du travail du continuum consiste à identifier et à évaluer les personnes selon un «indice de vulnérabilité» fédéral, qui utilise une série de questions standard pour déterminer qui dans la rue est le plus vulnérable. Destiné à systématiser un processus de sélection historiquement en proie à la discrimination et à la prise de décision aléatoire, l’indice a ses propres préjugés raciaux et sexistes, selon les critiques. Une étude, par exemple, a montré que si les femmes blanches et noires ont les mêmes chances de se retrouver sans abri à cause d’un traumatisme, les femmes blanches sont beaucoup plus susceptibles de signaler un traumatisme et donc d’obtenir un score plus élevé sur l’indice. Houston a concocté une version qui se veut plus sensible et adaptée aux conditions propres à la ville.

Ceux qui reçoivent les scores les plus élevés sur l’indice de Houston – les sans-abri chroniques – deviennent éligibles à ce que l’on appelle un logement permanent avec services de soutien. « Avec soutien » signifie que, en plus de recevoir un logement, la personne reçoit de l’argent pour le loyer, les services publics, le transport en bus et d’autres nécessités, et se voit attribuer un gestionnaire de cas qui l’aide à accéder aux programmes d’emploi, aux traitements psychiatriques et à la toxicomanie.

Que le logement d’abord sorte les gens de la rue est incontesté. Les critiques se demandent s’il fait un meilleur travail que les programmes exigeant un traitement de la toxicomanie ou d’autres interventions comportementales pour améliorer la santé à long terme des sans-abri chroniques. Certains sceptiques affirment que, dans un univers de ressources limitées comme les bons, donner la priorité aux cas les plus difficiles peut désavantager les familles en situation d’insécurité du logement, celles qui vivent dans des logements insalubres et d’autres qui ont besoin d’aide. Mais ces arguments passent à côté de l’intérêt du logement d’abord, répondent les partisans.

« Le sans-abri à votre porte qui crache sur vous lorsque vous quittez votre maison et qui jaillit toujours de Révélations est peut-être le personnage le moins sympathique au monde, alors vous n’aimerez peut-être pas l’idée de payer pour le loger », Mme Parker, dit l’ancien maire. « Mais vous ne pouvez pas vous plaindre qu’il soit dans la rue et aussi vous plaindre de l’en avoir fait sortir. »

Les économistes ne s’entendent pas sur la façon de mesurer les coûts du logement d’abord pour les contribuables. Les estimations indiquent des économies importantes – de 4 800 $ à plus de 60 000 $ par année et par personne dans un logement avec services de soutien. Mais les défenseurs soutiennent que les programmes visant à réduire le sans-abrisme ne devraient pas être mesurés en fonction des économies qu’ils permettent aux contribuables, d’autant plus que les subventions gouvernementales sont fortement orientées vers les propriétaires.