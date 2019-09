Comment Hollywood travaille pour améliorer la représentation des personnes handicapées

Après avoir été renversé par une voiture alors qu'il se tenait dans la rue, Michael (interprété par la star et co-créatrice Josh Feldman) est transporté à l'hôpital. Mais Michael, comme Feldman, est sourd et ses tentatives pour exprimer sa situation par le langage des signes sont de plus en plus vaines. Ce n'est que lorsque sa meilleure amie, Kate (jouée par le co-créateur et acteur sourd, Shoshannah Stern), arrive pour demander un traducteur, de peur que les médecins et les infirmières ne souhaitent une enquête de l'ACLU, que les choses changent.

Pour Kate et Michael, cette expérience est la vie quotidienne. Pour un public entendant qui regarde, les scènes sont claustrophobes, comme si vous étiez dans un thriller psychologique où personne ne croit que vous dites la vérité.

"Pour nous deux, ce genre d'expérience est très familier", a déclaré Feldman par l'intermédiaire d'un interprète de la première de "This Close", diffusée le 12 septembre. "Tous les autres qui ne sont pas sourds n'auraient pas la même chose C’était donc comme un mélange d’histoire et de politique qui se réunissait à la perfection. "

"Nous disons toujours que nous racontons d'abord une histoire, et nous trouvons le moyen d'insérer l'expérience sourde à partir de là. Chaque fois que vous vous rendez dans un hôpital pour une urgence, il faut une éternité pour obtenir un interprète et un être cher doit intervenir. "

"Cela enlève notre histoire"

La diversité est un cri de guerre à Hollywood depuis des années, car l’afflux de programmes a (théoriquement) rendu encore plus facile pour les réseaux de défendre des voix auparavant marginalisées le long des divisions de genre, de race, de classe et de sexualité. Cependant, l’un des moyens par lesquels les récits, les casting et les embauches échouent fréquemment est la représentation des personnes handicapées.

"Il y a eu d'innombrables fois où j'ai passé une audition et le directeur de casting vient de immédiatement m'écrire sans même me voir devant une caméra", a déclaré Steve Way, acteur, comédien et défenseur des droits de l'homme souffrant de dystrophie musculaire. Avant d'apparaître avec son ami d'enfance Ramy Youssef dans l'émission "Ramy" de Hulu, Way a en grande partie créé ses propres projets, perdant régulièrement des rôles pour des acteurs valides – une pratique permanente que Way décrit à la fois comme "offensante et dangereuse".

"C'est offensant parce que ça enlève notre histoire et des emplois à des gens qui le méritent plus et le gagnent plus. C'est une performance inauthentique", a-t-il déclaré. "Et c'est dangereux parce que quand les gens voient ça, c'est ce qu'ils pensent être réel. "

Le cinéaste John August a récemment tweeté qu'il ne ferait pas son prochain film, qui parle d'une jeune fille aveugle de 15 ans, à moins qu'il ne trouve une actrice aveugle. ont tendance à être des valeurs aberrantes. La représentation par Bryan Cranston d'un personnage en fauteuil roulant dans le film "The Upside" a provoqué un scandale sur Internet et des réflexions de "The Daily Show" de Trevor Noah. "In the Dark" de CW a été balayé, en partie, parce qu'il a choisi une actrice qui voyait (Perry Mattfeld) comme une femme aveugle. Freddie Highmore, qui n’est pas autiste, a été salué par les critiques pour son interprétation d’un chirurgien autiste dans "The Good Doctor" de ABC, alors que ceux de cette communauté n’ont pas toujours été d’accord.

Il y a aussi les malentendus et les stéréotypes sur ce qui constitue une personne handicapée et pourquoi leur inclusion compte autant que celle des autres minorités.

"Quand j'ai commencé à travailler à la télévision … mes agents à l'époque [said] vous êtes fondamentalement un homme de race blanche et vous aurez du mal à vous trouver du personnel ", se souvient Ryan O'Connell. Le créateur et vedette de" Spécial ", nominé aux Emmy par Netflix, est atteint de paralysie cérébrale et est gay. hétéro, mâle blanc? Dis-le à mes boeufs, à mes bave et à mon sexe pour hommes. "

La troisième saison à venir de "Atypical", la série Netflix sur un adolescent (Sam de Keir Gilchrist) et ses proches, traitera de ce que signifie être une personne ayant un handicap invisible.

"Sam va être à la fac et dans le monde de quelqu'un comme Sam – qui est assez performant – qui va à la fac [meant] Nous devions en apprendre beaucoup à ce sujet ", a déclaré la créatrice de la série, Robia Rashid, à propos des recherches qu'elle et ses écrivains, en particulier après la première saison de la série – et le casting de Gilchrist, qui ne fait pas partie du spectre – divisé la communauté de l'autisme. "Les écoles secondaires et les écoles primaires et intermédiaires doivent fournir des services aux étudiants handicapés. Au collège, ils ne sont obligés de le faire que si l'étudiant s'identifie lui-même. "

Cela peut signifier une formation pour les directeurs et les autres membres de l’équipage. Les créateurs de "This Close" affirment que tous les employés travaillant dans les coulisses ne maîtrisent pas bien l'ASL, mais beaucoup ont pris des initiatives pour apprendre des mots et des expressions se rapportant à leur travail. Rashid a déclaré que, juste en fonction de son sujet, "Atypical" a tendance à attirer les membres d'équipage parents d'élèves.

Il est également possible que ces émissions ne sachent pas combien de personnes handicapées elles emploient en raison de la définition large de ce mot – la loi américaine sur les personnes handicapées (Disability Act) englobe ce qui constitue un "handicap" – et la légalité de la demande.

Élargir le concept de diversité

Les réseaux et les studios travaillent également pour être plus inclusifs.

Karen Horne, vice-présidente principale du développement et de l'inclusion des talents de la programmation chez NBC Entertainment et Universal Television Studios, a souligné que même si elles "ne mettraient jamais la diversité avant les talents", son département a créé des lookbooks pour les artistes handicapés avant la saison pilote et travaille avec des diffuseurs, des publicité sur le langage approprié et l'accessibilité.

Jeanne Mau, vice-présidente principale de la diversité du divertissement et de l'inclusion à CBS, a déclaré qu'elle s'associait avec des organisations comme Lights! Caméra! Accès! ateliers sur la percée dans l’entreprise et discussions avec les producteurs sur les moyens subtils d’intégrer l’inclusion, comme un épisode de "S.W.A.T." qui a utilisé une équipe de basketball en fauteuil roulant.

Tim McNeal, vice-président du développement et de l’inclusion chez ABC, a déclaré que les modifications mineures mais nécessaires apportées aux salles des écrivains comprenaient l’accès en fauteuil roulant et un showrunner qui s’assurait que les membres de son personnel fixaient un contact visuel avec leur collègue sourd lorsqu’ils présentaient des idées pour pouvoir lire leurs lèvres.

Mais aussi important? La nécessité d'inclure les personnes handicapées dans le processus de développement. Lauren Appelbaum, vice-présidente des communications pour le groupe de sensibilisation à but non lucratif RespectAbility – et auteure du guide "The Hollywood Disability Inclusion Tool Kit" – a déclaré que ce travail devait commencer dès l'emploi de base.

"De nombreux emplois dans les sociétés de production et les studios nécessitent un baccalauréat [but] seulement sept pour cent des personnes nées avec un collège pour personnes handicapées ", a-t-elle déclaré, ajoutant que" les stages dans ces grands studios et réseaux ne sont ouverts qu'aux étudiants. Cela rend très difficile pour une personne handicapée qui ne fréquente pas un collège d'entrer dans ce domaine. "

On se demande également comment et quand une personne handicapée travaillant à Hollywood devrait divulguer cette information à un employeur.

Judith Heumann, défenseur des droits des personnes handicapées et auteur principal de la "Feuille de route pour l'inclusion: changer le visage du handicap dans les médias" de la Fondation Ford, a déclaré qu'elle aimerait voir davantage de personnes bien établies parler de leur handicap dans des essais et sur les médias sociaux. , et qu’elle conseille les autres membres de la communauté sur le moment où (ou si) divulguer.

Elle a ajouté qu '"il existe environ 300 types d'emplois différents dans l'industrie et que, lorsqu'ils collectent des données sur la diversité, le handicap devrait faire partie de cette collecte de données". Elle cite des reportages comme le rapport annuel "Où sommes-nous à la télévision" de GLAAD, qui répertorie le nombre de personnages handicapés, comme des manières dont nous constatons des changements.

"Je pense qu'il est très important de rompre le pain ensemble et d'essayer de trouver des moyens d'amener les gens sur le terrain à des postes à temps plein", a déclaré Heumann.

Aussi important? Représenter les personnes de couleur handicapées dans les rôles principaux. "Ramy" Way a déclaré sans broncher qu'il "100%" croit que le fait qu'il soit blanc a aidé à sa visibilité.

"Je suis éternellement reconnaissant de m'avoir donné cette plate-forme, mais je ne suis qu'une goutte dans un seau énorme de représentations à l'écran", a déclaré Way. "C’est maintenant à moi de donner une tribune à ceux qui sont plus marginalisés que moi."

M. Heumann a déclaré que le secteur devait "continuer à progresser dans les différents gazoducs", non seulement avec le dépistage et la formation de personnes handicapées pour pourvoir des postes, mais aussi avec la crainte bien faite d'en parler en général.

"L'autre problème consiste à amener les gens à ne plus avoir peur de parler de handicap", a-t-elle déclaré. "Les gens ont juste besoin de s'en remettre et de reconnaître que le [Center for Disease Control] dit qu'un adulte sur quatre aux États-Unis vit avec un handicap ", a-t-elle déclaré." Il n'est pas inapproprié de demander du changement. Le changement doit se produire et le changement, en partie, se fait par acceptation. "