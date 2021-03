STARRING in a soap est un moyen pour les acteurs de faire leur pause à la télévision – mais pour certains, cela conduit à des choses encore plus grandes.

Hollyoaks de Channel 4 a lancé la carrière de Wallis Day, qui devrait maintenant jouer le rôle de Batwoman dans la série de DC, succédant à Ruby Rose.

Et elle n’est pas la seule star à avoir réussi depuis son départ du village.

Ici, nous révélons les stars du savon Hollyoaks devenues royauté du cinéma.

Nathalie Emmanuel

Nathalie est apparue dans Hollyoaks de 2006 à 2010 dans le rôle de Sasha Valentine lors de ses débuts à la télévision.

Au cours de son passage dans l’émission, son personnage a lutté contre la dépendance à l’héroïne, est devenu une prostituée et a fait face à des problèmes familiaux sans fin.

Elle a clairement laissé les patrons de l’industrie impressionnés car peu de temps après son départ, elle a été choisie comme Missandei dans Game Of Thrones.

Nathalie a joué l’interprète de Daenerys Targaryen et s’est avérée populaire auprès des fans, ce qui a conduit à être promue personnage régulier après sa première série.

Elle a également joué dans les films The Maze Runner, The Fate of the Furious et Holly Sleep Over.

James Corden

Si vous avez cligné des yeux, vous avez peut-être manqué James apparaissant à Hollyoaks en tant que gardien d’école dans les premiers jours de l’émission.

Mais l’animateur de télévision américain n’a pas beaucoup de positif à dire sur son passage au feuilleton, affirmant que c’était « l’enfer sur terre ».

Depuis son passage de courte durée dans la série, il est passé à de plus grandes choses, notamment la comédie à succès Gavin et Stacey.

Il a également joué dans des films comme The History Boys, Begin Again et Into the Woods, et maintenant il vit à Los Angeles, où il anime The Late Late Show.

Il semble que ses débuts difficiles à Hollyoaks l’ont préparé à la grandeur.

Rachel Shenton

Rachel a rejoint le soap en tant que Mitzeee Minniver, un mannequin en herbe glamour en 2010.

Elle a passé deux ans dans la série, pendant lesquels son personnage a été envoyé en prison, est tombée enceinte et a eu un certain nombre de relations amoureuses.

Depuis qu’elle a quitté le feuilleton, elle a remporté l’Oscar du meilleur court métrage d’action en direct, The Silent Child.

Rachel a également joué dans White Gold et All Creatures Great and Small.

Emmett J. Scanlan

L’acteur irlandais s’est avéré être un méchant effrayant lorsqu’il est arrivé dans le village en tant que gangster Brendan Brady.

Emmett a joué l’intérêt amoureux de Steve Hayes, leur romance ravissant les fans jusqu’à ce qu’elle devienne violente.

Pendant qu’il était sur le feuilleton, il était également impliqué dans le trafic de drogue, le meurtre et des questions sur sa sexualité.

Depuis son départ, Emmett est apparu dans Peaky Blinders, The Fall, Gangs of London et est même apparu dans Guardians of the Galaxy.

Emma Rigby

Emma a rejoint le casting de Hollyoaks à l’âge de 15 ans, rejoignant l’une des principales familles en tant que Hannah Ahsworth.

Elle a gagné des éloges critiques pour son portrait de l’anorexie et de la boulimie.

L’histoire a également vu sa meilleure amie dans le feuilleton, Melissa, décéder de la maladie.

Les autres intrigues d’Emma comprenaient le fait d’être pris dans un incendie, le trafic de drogue des gangs et la fuite.

Depuis qu’elle a quitté le feuilleton en 2010, elle a joué dans ABC Il était une fois au pays des merveilles en tant que reine rouge.

D’autres rôles incluent des apparitions dans Death In Paradise, Ripper Street et Fresh Meat.

Nico Mirallegro

Nico a eu sa grande pause avec Hollyoaks dans le rôle de l’emo Barry ‘Newt’ Newton.

Il a crédité le savon pour lui avoir enseigné énormément. Il a dit: « Hollyoaks est l’endroit où j’ai appris beaucoup de métier, étant devant une caméra six jours par semaine. C’est certainement une expérience que vous n’obtenez pas à l’école d’art dramatique. »

L’histoire principale de Nico dans le feuilleton était le développement de la schizophrénie qui a abouti à un pacte de suicide.

Il a quitté le feuilleton en 2010 et a joué dans My Mad Fat Diary, Our Girl, Rillington Place, The Ark and Common, Penance, ainsi que dans le film de Mike Leigh, Peterloo.

Il a été nominé aux BAFTA pour son rôle dans le drame d’époque The Village.

Claire Cooper

Claire était l’un des visages les plus familiers de Hollyoaks, passant sept ans à jouer à Jacqui McQueen.

Le personnage fougueux n’a jamais hésité à se battre et ferait n’importe quoi pour protéger sa famille chaotique.

Pendant son séjour dans l’émission, elle a aidé à dissimuler un meurtre, a été incapable de concevoir à la suite d’une fausse couche et a signalé un viol.

Quand elle est partie en 2013, son personnage a déménagé en Espagne, laissant la porte ouverte pour qu’elle revienne.

Depuis qu’elle a quitté le feuilleton Channel 4, elle a joué dans le drame NBC AD The Bible Continues.

Claire est également apparue dans les séries télévisées Strike Back, Knightfall et 12 Monkeys, ainsi que In The Club ici au Royaume-Uni.

Ricky Whittle

Ricky a joué l’un des mecs résidents du savon, Calvin Valentine, de 2006 à 2011 – lorsqu’il a été tué lors de son mariage.

Il a eu une histoire d’amour de longue date avec Carmel McQueen malgré le conflit entre leurs deux familles.

D’autres histoires ont vu Calvin s’occuper de la toxicomanie de ses sœurs et tromper Carmel avec sa sœur et sa cousine.

Après avoir quitté le feuilleton, Ricky a fait craquer l’Amérique en jouant dans le drame pour adolescents The 100 et America Gods.

Il est également apparu dans Strictly Come Dancing en 2009.

Carley Stenson

Carley a rejoint le savon en tant que Steph Cunningham quand elle avait 18 ans.

Elle est restée à Hollyoaks pendant 11 ans et a eu une série de romances ratées avant de trouver l’amour avec Max.

Carley a choisi de partir pour poursuivre d’autres projets en 2011 et a depuis évolué dans le théâtre avec les spectacles de West End Legally Blonde, Shrek The Musical et Spamalot.

Mais elle n’a pas laissé le feuilleton trop loin derrière elle car elle est mariée à l’ancien idiot des Hollyoaks Danny Mac.

Warren Brown

Warren de Shameless a rejoint Hollyoaks en 2005 pendant un an en tant que méchant Andy Holt.

Son passage dans la série consistait en des intrigues de viol de date et l’a également vu convaincre un autre personnage de le rejoindre dans la frénésie du crime, avant d’être finalement tué.

Après avoir quitté Hollyoaks, Warren est devenu un grand frappeur à la télévision en jouant DS Justin Ripley dans Luther, ainsi que des rôles majeurs dans un certain nombre de drames, notamment Liar, The Responder, Homefront et Good Cop.

Barry Sloane

Barry a rejoint le casting de Hollyoaks en tant que tueur en série Niall Rafferty en 2007.

Peu de temps après son arrivée, il a été révélé qu’il était le fils de la matriarche McQueen Maya.

Au cours de ses tentatives de nuire à sa famille biologique, il tue accidentellement Max Cunningham et finit par se tuer après avoir kidnappé le fils de son amour.

Depuis son départ de Hollyoaks, Barry a joué dans la série policière ITV DCI Banks, ainsi que dans le rôle d’Aiden Mathis dans le drame d’ABC Revenge and Whispers.

Son dernier projet télévisé était Bluff City Law dans le rôle de Jake Reilly, mais l’émission a été annulée après une seule série.