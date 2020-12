Anciens collègues, amis pour toujours.

Le tout nouveau lundi 7 décembre Pop du jour, Kathie Lee Gifford rattrapé les E! Carissa Culiner pour discuter de son nouveau livre, Il n’est jamais trop tard: faites du prochain acte de votre vie le meilleur acte de votre vie. Au cours de cette discussion exclusive, Kathie a évoqué son récent retour à AUJOURD’HUI en tant qu’invité.

Comme E! les lecteurs ont peut-être vu, tout en rattrapant ses anciennes co-stars et en faisant la promotion de son nouveau livre, Kathie Lee a été surprise par un aveu de Hoda Kotb. le AUJOURD’HUI co-présentatrice a dit à son ancien coanimateur: « Vous allez être fier de moi, j’ai lu la plupart de celui-ci. »

Alors, pourquoi Kathie Lee était-elle si surprise? Elle a expliqué à Carissa: « J’ai appelé ça un miracle de Noël parce qu’elle ne lit jamais mes livres. Elle me fait rire. »

Bien que Kathie Lee ait été plus occupée que jamais depuis son départ AUJOURD’HUI il y a plus d’un an et demi, elle a révélé que ses amis de NBC lui manquaient toujours.

« Ça me manque, honnêtement. Elle me manque, nos producteurs là-bas me manquent, beaucoup de membres de mon équipe me manquent », a raconté Kathie Lee.