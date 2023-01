Comment HindutvaWatch.org suit les crimes de haine religieux en Inde

Commentez cette histoire Commenter

CAMBRIDGE, Mass. – Raqib Hameed Naik se tenait dans sa cuisine américaine bien rangée, se sentant déchiré par sa vie secrète. D’une part, il était à l’abri du gouvernement indien, et loin des menaces de mort et des coups de fin de soirée à la porte de ses parents. D’un autre côté, il se cachait essentiellement, travaillant sur un projet de données secrètes pour suivre les crimes de haine en Inde. Mais pour le faire grandir, il avait besoin de devenir public.

Naik, 29 ans, est le fondateur de HindutvaWatch.org, l’un des ensembles de données en temps réel les plus solides sur les violations des droits de l’homme dans la plus grande démocratie du monde. À l’aide de preuves vidéo et photographiques soumises par un réseau d’activistes indiens, ainsi que d’une agrégation de nouvelles, le site suit les crimes de haine commis par des hindous contre des musulmans, des chrétiens et des membres des castes inférieures. Depuis sa création en avril 2021, il a répertorié plus de 1 000 cas d’attaques violentes et de rhétorique. (Hindutva fait référence à l’idéologie politique qui prône la suprématie hindoue.)

Il s’agit probablement d’un sous-dénombrement, ont déclaré des experts politiques indiens. Pourtant, le site Web a provoqué la colère du gouvernement de plus en plus autoritaire du Premier ministre de droite Narendra Modi, qui, selon les critiques, promeut l’idée que la majorité hindoue est supérieure et tolère les crimes mortels contre les musulmans et les chrétiens.

Au moins 11 fois, a déclaré Naik, le gouvernement ou les forces de l’ordre indiennes ont pétitionné Twitter de suspendre son compte ou de retirer une partie de son contenu, l’un de ses lieux les plus importants pour faire connaître ses découvertes. Depuis dimanche, son Compte Twitter reste actif.

Jusqu’à ce qu’il accepte une interview avec le Washington Post, Naik, qui est musulman, dirigeait à la fois le site et son compte Twitter de manière anonyme depuis Cambridge, Mass., où il s’est installé après avoir fui l’Inde en 2020.

Avec Twitter désormais entre les mains d’Elon Musk, son travail est devenu plus compliqué. En Inde, le troisième plus grand marché de Twitter, Musk a licencié près de 90% du personnel, selon des informations. Les extrémistes hindous ont été autorisés à revenir sur le site et les discours de haine ont explosé. Naik craint que Musk n’acquiesce aux tentatives de l’administration Modi d’étouffer l’Hindutvawatch.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Malgré cela, il a décidé de rendre son travail public, espérant transformer son site local en une opération majeure visant à avertir le gouvernement indien que ses violations des droits humains sont cataloguées.

“À un moment donné, il devient très important pour vous de sortir en public et de regarder dans les yeux de votre oppresseur”, a déclaré Naik dans une interview avec The Post. Dire : « Je te surveille, quoi que tu fasses. Et préserver les preuves.

Préserver les preuves de crimes haineux

Après avoir obtenu son indépendance de l’Empire britannique en 1947, l’Inde aspirait à être une nation laïque où les personnes de toutes confessions pourraient vivre en paix. Mais les tensions religieuses ont à plusieurs reprises éclaté rarement avec autant de vitriol que sous Modi.

Depuis que Modi a pris le contrôle en 2014, les crimes de haine contre les minorités en Inde ont grimpé en flèche de 300 %, selon une étude réalisée en 2019 par Deepankar Basu, professeur d’économie qui étudie la politique sud-asiatique à l’Université du Massachusetts à Amherst.

Depuis lors, le parti de Modi n’a fait que se renforcer au parlement indien, mais il est difficile de trouver des statistiques actualisées sur les crimes de haine, ont déclaré plusieurs experts. Après 2017, le bureau du crime indien a cessé de collecter des données sur les crimes de haine, selon des reportages.

Le bureau de Modi n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

L’arrêt a créé un vide béant d’informations, ont ajouté les universitaires, et la plupart des tentatives de signalement des crimes de haine en Inde ont rapidement été interrompues ou ont disparu.

Entrez Naik. Il est né au Cachemire dans une famille aux moyens modestes et a passé une grande partie de sa jeunesse à se préparer à devenir ingénieur. Mais tout a changé une fois qu’il est entré à l’université et qu’il est devenu journaliste pour rendre compte des injustices contre les musulmans du Cachemire qui se déroulaient autour de lui.

Naik raconte comment sa passion pour le travail remonte à un seul moment en 1997, alors qu’il approchait de 4 ans.

C’était le printemps. Des manifestations agitaient le quartier de Naik au Cachemire, une région himalayenne à majorité musulmane revendiquée par l’Inde et le Pakistan. Croyant à tort que le père de Naik était un sympathisant des insurgés musulmans, des militaires sont venus et ont emmené son père. Il est revenu au bout de trois jours, battu et contusionné.

À l’université, Naik a pris goût au journalisme après s’être porté volontaire pour couvrir des événements au Cachemire pour un petit site Web tout en étudiant les sciences politiques. Ce travail l’a exposé au sort des musulmans de la région, a-t-il déclaré.

En 2019, le travail de Naik a commencé à attirer une plus grande attention. Modi a privé les régions contestées du Jammu-et-Cachemire de leur autonomie, déclenchant de violentes protestations. Modi a répondu par un couvre-feu et une coupure d’Internet.

Naik était l’un des rares journalistes capables de rendre compte des troubles, déposant des dépêches pour le Globe Post dès les premiers jours. Bientôt, se souvient Naik, des responsables du renseignement indien hantent la maison de ses parents au Cachemire.

Après avoir été interrogé par des agents du renseignement indien à trois reprises en août 2019, Naik a déclaré avoir parlé avec des personnes d’organisations telles que le Comité pour la protection des journalistes, qui l’ont exhorté à partir. Ils lui ont acheté un billet d’avion pour New Delhi, où il a passé des semaines à rebondir de canapé en canapé.

Peu de temps après, Naik a décidé d’aller aux États-Unis après qu’un groupe caritatif américain l’ait invité à venir donner des conférences sur son expérience. Lors de l’une de ces discussions, a-t-il dit, un militant s’est approché et a mentionné qu’il avait acheté le nom de domaine HindutvaWatch.org pour suivre les crimes de haine hindous. Le site n’était pas actif et l’activiste n’a pas eu le temps d’y travailler.

Au début de la pandémie, Naik est retourné chez ses parents au Cachemire après la fin de ses dizaines de conférences aux États-Unis. Bientôt, des responsables des services de renseignement indiens sonnèrent son téléphone et Naik décida qu’il était temps de partir pour de bon.

En août 2020, il est revenu aux États-Unis avec un visa touristique et a ensuite demandé un visa de travail spécial. Il a vécu dans le Mississippi pendant environ un an avant de s’installer à East Cambridge vers août 2021, où il est resté avec un ami qui travaillait dans la biotechnologie.

Avec beaucoup de temps libre, ses pensées se sont tournées vers Hindutva Watch.

Un récit de ce qui se passe

Le 4 juillet 2022, Naik s’est réveillé les yeux troubles et malade. Mais ensuite, un message Twitter est apparu sur son ordinateur.

Un militant lui a envoyé une vidéo d’un groupe d’hommes en Inde en train de frapper un musulman, accroupi nu dans la rue. Naik a essayé de vérifier si c’était réel et a demandé à un contact journaliste qui habitait près du village d’enquêter. La police locale a nié l’incident, affirmant que l’homme musulman souffrait de troubles mentaux. Mais plusieurs riverains l’ont confirmé.

Moins d’un jour plus tard, Naik a posté la vidéo et réponse de la police sur Twitter et son site Web, gravant un incident dans l’histoire numérique.

“Nous voulons nous assurer que les preuves sont correctement conservées”, a-t-il déclaré.

Cette vidéo est l’une des centaines sur lesquelles Naik s’est efforcé de vérifier et de documenter : des scènes de passages à tabac par la police, des maisons rasées au bulldozer, des rassemblements nationalistes hindous qui deviennent haineux et racistes, même des membres du parti de Modi appelant au “génocide musulman”.

Chaque jour, Naik et un groupe de six militants du monde entier parcourent les médias sociaux, les applications de messagerie et les salons de discussion à la recherche de vidéos, de textes et de discours haineux dans la presse en langue indienne, Twitter, Reddit, Telegram et WhatsApp. Des militants et des journalistes leur envoient également des vidéos qui doivent être vérifiées.

Le groupe organise des réunions virtuelles plusieurs fois par semaine, au cours desquelles ils discutent des rapports et des vidéos qui doivent être vérifiés. Hindutva Watch travaille avec des personnes sur le terrain qui peuvent aider anonymement afin qu’elles puissent signaler et vérifier sans crainte de représailles. Des sous-titres en anglais sont mis sur les vidéos dans les langues indiennes locales.

Dans le passé, Twitter a supprimé une partie de son contenu à la demande de responsables indiens, a déclaré Naik.

L’un des bénévoles du site, qui s’est entretenu avec The Post sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité, a rejoint Hindutva Watch l’année dernière après que son propre compte Twitter a été interdit pour des raisons qui ne sont toujours pas claires, a-t-il déclaré. Il traquait les crimes de haine en tant qu’activiste, mais sans Twitter, il était perdu.

“Il est important de documenter les crimes de haine”, a-t-il déclaré, car les médias grand public “ne le montrent pas”.

D’autres organisations ont fait ce que fait Hindutva Watch, avec plus ou moins de succès. En 2017, l’Hindustan Times, un journal national de premier plan en Inde, a lancé un outil de suivi des crimes de haine sur la violence contre les musulmans et les Indiens de caste inférieure, souvent codée comme un meurtre ou une agression.

Mais l’initiative s’est arrêtée, ce qui, selon les informations, pourrait être dû à la pression du gouvernement. Le rédacteur en chef du journal, Bobby Ghosh, qui a dirigé l’initiative, a démissionné peu de temps après. Il a refusé de commenter.

Citizen’s Religious Hate Crime Watch, un projet de suivi des données, a également fonctionné avec une mission similaire, mais il a été fermé en 2019 sans explication, ont déclaré plusieurs universitaires.

Le groupe de presse indien NDTV suit les discours de haine des politiciens, et une organisation appelée Doto tient à jour un catalogue des abus que Hindutva Watch cite parfois. Altnews est un important site d’information fact-checking.

Khaled Beydoun, spécialiste mondial de l’islamophobie à la Wayne State University de Detroit, a déclaré qu’il était crucial que l’Hindutva Watch existe, car les gagnants écrivent l’histoire.

“Dans dix ans, l’histoire de ce qui se passe sous les années Modi sera entièrement écrite par le régime Modi”, a-t-il déclaré. “Mais ça [site] fournit un récit de ce qui se passe avec les musulmans en temps réel.

Rana Ayyub, une journaliste d’investigation qui écrit également pour The Post, a déclaré que les crimes de haine « ont complètement disparu de nos publications grand public. … Hindutva Watch documente les crimes haineux, les attaques contre les minorités et les persécutions qui ont par ailleurs été normalisées par les médias grand public.»

Hindutva Watch s’est également avéré être une preuve précieuse pour certains législateurs indiens. Asaduddin Owaisi, un législateur musulman de la chambre basse du Parlement indien, a déclaré qu’il avait passé des années à essayer de convaincre les législateurs de l’opposition que des crimes de haine musulmans se produisaient. Les preuves visuelles peuvent aider.

“Que cela change d’avis ou non, c’est une autre chose”, a-t-il déclaré dans une interview. “Mais définitivement, quand vous voyez une vidéo de passages à tabac… comment quelqu’un peut-il le nier?”

“Si Twitter tombe en panne”

Ces jours-ci, le père de Naik, qui a également parlé sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité, a déclaré qu’il discutait avec son fils de façon sporadique et qu’il le surveillait surtout sur Twitter.

Lors d’un appel téléphonique sur WhatsApp, il a déclaré qu’il s’inquiétait pour l’avenir de son fils et qu’il aurait préféré que Naik s’en tienne à son projet initial d’être ingénieur.

“Nous sommes tendus et inquiets tout le temps à cause de ce qui arrive aux journalistes”, a-t-il déclaré, faisant référence aux journalistes emprisonnés. “S’il rentre à la maison, ils pourraient tout faire.”

Pendant ce temps, alors que Naik, qui a déménagé ailleurs sur la côte Est il y a quelques mois, dirigeait anonymement HindutvaWatch.org, il a parfois rendu compte de la montée de la droite hindoue en Amérique sous son propre nom.

En avril 2021, un rapport qu’il a écrit pour Al Jazeera sur la façon dont les fonds du coronavirus étaient dirigés vers des «groupes hindous de droite» aux États-Unis a provoqué des menaces de mort et fait partie d’un procès en diffamation plus large intenté par la Hindu American Foundation, un groupe de pression influent. groupe cherchant à façonner l’image de l’hindouisme aux États-Unis. L’affaire a été rejetée par un tribunal fédéral en décembre.

Et maintenant, avec Musk à la tête de Twitter, Naik craint que les désirs du milliardaire d’ouvrir le site à toutes sortes de discours aient des répercussions sur l’Inde. Il est susceptible d’attiser le sentiment anti-minorité qui est déjà très présent sur le site Web, a-t-il déclaré.

Si le site est envahi par des discours de haine, a-t-il dit, c’est plus grave.