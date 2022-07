Comment HIMARS pourrait changer la guerre Ukraine-Russie

L’artillerie est rapidement devenue l’arme la plus importante dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

Les forces ukrainiennes ont commencé à utiliser de l’artillerie occidentale plus récente, comme l’obusier M777, sur le champ de bataille. Mais un autre type d’arme a eu un plus grand impact. Le système de fusée d’artillerie à haute mobilité de fabrication américaine, alias HIMARS, a été une mise à niveau majeure de haute technologie pour l’armée ukrainienne.

“L’introduction de l’artillerie à roquettes HIMARS en Ukraine a été importante”, a déclaré George Barros, analyste géospatial à l’Institut pour l’étude de la guerre. “Cela a beaucoup changé le champ de bataille. Et cela montre vraiment que l’aide occidentale à l’Ukraine n’est pas seulement une question de papier ou symbolique.”

Les forces ukrainiennes ont affirmé avoir déjà utilisé le HIMARS pour éliminer les décharges de munitions, les postes de commandement et d’autres cibles de grande valeur. Fournir ce système de haute technologie pourrait aider l’Ukraine à freiner les avancées russes et à changer la direction du conflit.

“Ce que les États-Unis doivent faire, c’est avoir une stratégie pour mettre fin rapidement à cette guerre”, a déclaré George Beebe, directeur de la grande stratégie au Quincy Institute. “Cela signifie non seulement convaincre les Russes qu’ils ne peuvent pas gagner sur le champ de bataille, mais aussi leur montrer qu’ils doivent faire des concessions à la table des négociations.”

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la façon dont le système d’artillerie mobile high-tech de fabrication américaine connu sous le nom de HIMARS pourrait aider les forces ukrainiennes à repousser l’invasion russe, et pourquoi certains craignent que cette arme puissante ne conduise à une nouvelle escalade des hostilités entre La Russie et l’Occident.