Comment HigherDOSE a apporté la technologie du bien-être à domicile au grand public

Avec l’aimable autorisation de HigherDOSE

Katie Kaps et Lauren Berlingeri ont fondé DOSE plus élevée en 2016 en tant que première destination de sauna infrarouge à New York. Tout en révolutionnant le concept du sauna, leurs emplacements sont rapidement devenus convoités par une communauté passionnée par son engagement envers la santé et le bien-être, accro aux bienfaits de l’expérience procurée. Cela a conduit au développement de produits innovants pour la maison, notamment la couverture de sauna infrarouge, le tapis PEMF et le masque facial à lumière rouge, chacun doté de technologies uniques qui exploitent les éléments de la nature pour favoriser la récupération, la détoxification et la relaxation.

« Vous ne pourriez pas trouver de sauna infrarouge à New York si votre vie en dépendait. Je ne savais même pas ce qu’était un sauna infrarouge et je me considérais en quelque sorte comme un expert en matière de santé et de bien-être », a expliqué Berlingeri. « Lorsque j’ai découvert le sauna infrarouge il y a neuf ans, un médecin m’a dit qu’il faisait utiliser un sauna infrarouge à chacun de ses clients. Alors que je recherchais tous les avantages offerts par le sauna infrarouge, j’ai été époustouflé. Qu’il s’agisse de détoxification, de réduction des niveaux de cortisol, de bienfaits pour la peau et de combustion de calories, c’est tout simplement bon pour le bien-être général. J’ai été personnellement époustouflé par les bénéfices immédiats juste après une séance et je ne comprenais pas pourquoi tout le monde à New York ne faisait pas cela. Lorsque j’ai rencontré Katie, je lui ai d’abord présenté cette idée de l’infrarouge et du fitness.

Avec l’aimable autorisation de HigherDOSE

Kaps et Berlingeri ont initialement commencé par installer des systèmes de chauffage infrarouge dans des studios de yoga tels que Y7, mais il n’était pas possible de les mettre à l’échelle. Ils ont décidé d’ouvrir leur premier spa infrarouge en 2016, ce qui a attiré un grand nombre d’influenceurs en matière de santé et de bien-être, ce qui a transformé le studio en une destination Instagrammable. Des sites ont continué à ouvrir dans la région de New York en plus de s’étendre à Equinox. Face à la demande de saunas éphémères et événementiels, les deux hommes ont dû réfléchir à une meilleure façon de transporter un sauna de 500 livres. Pour répondre à cette demande, ils ont créé leur propre couverture de sauna infrarouge.

Avec l’aimable autorisation de HigherDOSE

« Nous avons décidé de redoubler d’efforts dans ce secteur d’activité CPG, puis la pandémie a tout accéléré. Nous avons dû fermer tous nos sites physiques et cela nous a donné une piste et du temps pour continuer et lancer le tapis PEMF infrarouge. L’année suivante, nous avons lancé un masque facial à lumière rouge, et maintenant une gamme complète de produits topiques, euh, et ingérables qui complètent notre technologie de bien-être », a expliqué Kaps. « Nous avons entendu parler du PEMF en 201 et avons pensé que ce serait un excellent outil de rétablissement. En même temps, nous avons commencé à entendre parler du feu rouge, donc j’ai l’impression que nous sommes d’abord entrés dans la couverture, puis conceptuellement, nous avions ces catégories dans lesquelles nous savions que nous voulions évoluer. Nous ferions des recherches approfondies sur ces différentes technologies complémentaires les unes des autres, puis trouverions des moyens uniques de mieux les concevoir d’une manière que nous n’avions pas vue rendue accessible au consommateur. En fin de compte, nous voulons créer des produits que nous souhaitons voir exister.

HigherDOSE investit également du temps pour informer sur les avantages des outils qu’ils proposent à travers diverses formes de contenu, des articles de blog aux médias sociaux, en passant par la vidéo et la publicité. « C’est vraiment notre travail d’être des experts dans ce domaine pour expliquer pourquoi quelqu’un aurait besoin de ces technologies dans sa vie. Nous choisissons vraiment une technologie qui a résisté à l’épreuve du temps, qui a fait l’objet de recherches approfondies et qui est finalement suffisamment douce et sûre pour que tout le monde puisse l’utiliser », ont expliqué Kaps et Berlingeri.

Avec l’aimable autorisation de HigherDOSE

Avec l’accent plus récent mis sur le contact direct avec le consommateur, au cours des deux dernières années, la marque a connu une croissance de 125 % à un taux annualisé de 75 %. Le mois dernier, HigherDOSE a été lancé en tant que premier partenaire technologique de bien-être de Sephora offrant une plate-forme nationale pour amplifier la philosophie de la marque HigherDOSE et offrir aux clients la possibilité de biohacker leurs routines de beauté et de bien-être à la maison. « Notre partenariat avec Sephora met en lumière la nouvelle catégorie de biohacking beauté dont nous sommes les pionniers, une approche qui va au-delà du superficiel. Notre sélection de technologies, d’outils et de produits de soins de la peau qui soutiennent une approche holistique de la vitalité en fusionnant les pouvoirs de guérison de la nature avec la technologie moderne. Nous introduisons une nouvelle façon de raviver l’éclat de la peau grâce à la détox, à la récupération et à la longévité », déclare Berlingeri. « Nous sommes ravis de présenter HigherDOSE à nos clients alors que nous continuons à développer cette catégorie passionnante et émergente de technologies de bien-être », a déclaré Cindy Deily, vice-présidente du merchandising des soins de la peau chez Sephora. « Avec son approche innovante de la récupération et du bien-être holistiques, HigherDOSE propose des produits conçus pour stimuler la vitalité et permettre aux clients de se sentir mieux de l’intérieur, guidés par les technologies de biohacking. Nous sommes impatients de présenter cette marque unique à notre communauté Sephora et savons qu’elle constituera un excellent ajout à notre assortiment.

Sephora sera transportant 13 produits de la marque en ligne, y compris la couverture de sauna infrarouge, le tapis PEMF Go infrarouge, le masque facial à lumière rouge, le rehausseur de cou à lumière rouge, l’insert de couverture de sauna infrarouge, le sac de couverture de sauna, la brosse corporelle en cuivre Supercharge, les produits à mâcher réfrigérants, les gouttes détox, la poudre à haute dose. , le sérum Glow, le spray Get Salty et le sel de trempage à la sérotonine. Alors que HigherDOSE étend sa présence omnicanal, Kaps et Berlingeri se concentrent sur la création de davantage d’outils autour de la désintoxication, de la réduction de l’inflammation et de la récupération.

Suivez-moi sur Twitter ou LinkedIn. Vérifier certains de mes autres travaux ici.