Comment Herschel Walker pourrait gagner la course au Sénat de Géorgie

La campagne Walker, en revanche, s’appuie sur le gouverneur Brian Kemp – qui n’est plus sur le bulletin de vote – pour entraîner un candidat faible à travers la ligne d’arrivée. Les républicains du Sénat ont essentiellement loué le programme de terrain de Kemp pour le second tour, mais il n’est pas du tout clair qu’une opération conçue pour former des électeurs pour Kemp puisse changer de vitesse si facilement. Walker a attiré environ 200 000 voix de moins que Kemp, suggérant qu’il y a une grande partie des électeurs républicains qui trouvent l’espoir du Sénat indigne. Forcé de se tenir debout sur ses deux pieds, Walker pourrait s’effondrer.

Les démocrates dépensent également beaucoup plus que les républicains sur la durée. Depuis le 9 novembre, ils ont dépensé plus du double de ce que les républicains ont dépensé pour le ruissellement de la publicité numérique et télévisée – près de 53 millions de dollars contre un peu plus de 24 millions de dollars, selon AdImpact, une société de suivi des médias. Les deux partis étaient beaucoup plus proches de la parité dans les trois mois précédant le jour du scrutin, bien que les démocrates aient eu un léger avantage en matière de dépenses.

Le cas de Walker

La deuxième théorie repose sur le fait que la Géorgie est toujours fondamentalement un État de droite, comme l’a montré la course fulgurante au poste de gouverneur de cette année. Peut-être que les tendances historiques de l’État se révéleront décisives dans le second tour, quelles que soient les lacunes de Walker en tant que candidat.

Warnock a devancé Walker aux élections générales par moins de 40 000 voix. Le candidat libertaire, Chase Oliver, a reçu plus de 81 000 voix – et il n’est pas sur le bulletin de vote cette fois. Oliver a obtenu environ 50 000 voix de plus que le candidat libertaire dans la course au poste de gouverneur, suggérant qu’il était une éponge pour les conservateurs qui ne pouvaient pas supporter Walker. Si seulement 46% des partisans d’Oliver votent pour le républicain cette fois, la marge de Warnock le 8 novembre sera complètement effacée.

Il est également possible que les électeurs qui ont choisi Kemp mais pas Walker en novembre changent d’avis – s’ils se présentent, bien sûr. Walker a obtenu une part de vote inférieure à celle de Kemp, non seulement dans le métro d’Atlanta, mais également dans les régions les plus conservatrices de l’État. Selon The Atlanta Journal-Constitution, Walker a couru derrière Kemp d’au moins six points de pourcentage dans huit comtés – la plupart d’entre eux étant des bastions républicains, à l’exception du comté de Cobb.