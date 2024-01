Comment Henry Kissinger s’est retrouvé mêlé à la répression du président tunisien | Caractéristiques

Le président tunisien Kais Saied réprime la dissidence politique depuis sa prise de pouvoir en juillet 2021. Plus de 20 hommes politiques et des dizaines de journalistes et critiques ont été arrêtés pour « complot » contre l’État.

L’accusation la plus inhabituelle jusqu’à présent est peut-être celle qui vise l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger, décédé récemment à l’âge de 100 ans.

Le message anti-corruption s’épuise

Au début, Saied a bénéficié du soutien populaire pour sa prise de pouvoir et la répression qui a suivi, les gens acclamant son message visant à mettre fin à la corruption, dont ils pensaient qu’il améliorerait leur niveau de vie.

Les groupes de défense des droits ont averti dès le début que les opposants étaient arrêtés sur la base d’accusations forgées de toutes pièces, et finalement, les gens ont commencé à douter de la crédibilité de ces accusations, selon Tarek Megerisi, expert de la Tunisie et chercheur politique principal au Conseil européen des relations étrangères. (ECFR).

“Je pense qu’il pense que ses accusations sont crédibles [for his audience]. Ils concordent avec ses affirmations selon lesquelles il essaie de restaurer la fierté de l’État et que tous les problèmes en Tunisie sont dus à des conspirations internationales contre le pays », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Voici un aperçu de certaines des accusations portées contre les opposants de Saied.

Espionnage

Le 18 janvier, Ahmed Nejib Chebbi, ancien ministre et chef du Front de salut national, parti d’opposition, a été accusé d’avoir sollicité des fonds auprès de l’ancien Premier ministre Youssef Chahed, qui vit aux États-Unis.

Selon les accusations, Chahed a reçu d’énormes sommes d’argent de Kissinger et a été accusé d’avoir transféré cet argent à Chebbi pour saper l’État et saboter les dernières élections locales.

Les élections de décembre 2023 ont connu un taux de participation extrêmement faible, avec seulement 11 % des neuf millions d’électeurs inscrits en Tunisie ayant voté.

Les accusations seraient basées sur le témoignage d’un prisonnier actuel qui affirme avoir entendu une conversation entre deux autres prisonniers au sujet de ce complot.

Elles s’inscrivent également dans une campagne plus large d’arrestations visant à diffamer les opposants politiques en les faisant passer pour des agents de pays étrangers.

En février 2023, Human Rights Watch (HRW) signalé que les forces de sécurité ont arrêté les opposants Khayam Turquie et Abdelhamid Jelassi.

Ils ont été arrêtés en vertu d’une loi antiterroriste et interrogés sur leurs contacts avec des étrangers. La Turquie a été interrogée sur ses rencontres avec des diplomates américains, tandis que Jelassi a été interrogé sur ses relations avec des chercheurs occidentaux.

« Cette arrestation a montré qu’on ne peut même plus parler à la communauté internationale, sinon on est en danger », a déclaré Megerisi.

“Conspiration contre l’État et le terrorisme”

Une autre accusation fréquente contre les opposants politiques est qu’ils tentent de saper l’État par des « actes de terrorisme ». C’est sur cette base que se fondent les accusations portées contre la politicienne laïque Abir Moussi le 4 octobre.

Moussi est un critique sévère de Saied et un partisan du défunt président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, renversé par des manifestations populaires en 2011.

Elle a été arrêtée devant le palais présidentiel de Carthage et accusée d’« attentat visant à changer le gouvernement » ainsi que d’« incitation à l’armement » afin de « provoquer le chaos, assassiner ou piller le pays ». Moussi, qui risque la peine de mort, a entamé une grève de la faim en prison le 28 novembre.

Saied a qualifié Moussi et d’autres détenus politiques de « traîtres, criminels et terroristes ».

“La fonction [of this charge] Il ne s’agit pas de montrer que ces groupes de personnes conspirent réellement contre l’État, mais simplement de les faire disparaître des yeux et des esprits. Il s’agit de démontrer son pouvoir », a déclaré Megerisi.

la corruption

Saïed a également affirmé qu’il punissait d’anciens responsables et ministres pour avoir pillé et exploité le pays, ce qui a trouvé un écho chez de nombreux Tunisiens qui luttaient pour gagner leur vie malgré le renversement de Ben Ali une décennie plus tôt.

Le 12 février 2023, l’ancien juge de la Cour de cassation, Taieb Rached, a été arrêté et inculpé de corruption financière.

“La lutte contre la corruption ne doit pas être instrumentalisée à des fins politiques et doit être menée dans le respect de l’État de droit”, a déclaré le directeur de HRW Tunisie, Salsabil Chellali, sur le site Internet de l’organisation environ deux semaines plus tard.

En novembre dernier, les autorités ont arrêté l’ancien gendre de Ben Ali, Marwane Mabrouk, et Abderrahim Zouari, ministre des Transports du gouvernement de Ben Ali, pour des accusations similaires. Les critiques estiment que les deux magnats ont été pris pour cible et que leurs actifs lucratifs ont été confisqués pour remplir les caisses vides de l’État.

Les accusations semblent une fois de plus motivées par des considérations politiques et s’inscrivent dans le cadre d’une campagne plus large visant à éliminer les rivaux potentiels, selon les groupes de défense des droits et les critiques.

Megerisi estime que l’opinion publique tunisienne a également réalisé que les accusations portées par Saied contre les opposants sont fabriquées de toutes pièces.

« Les gens n’y croient pas », a déclaré Megerisi à Al Jazeera. “Mais le [charges] ne sont pas scandaleux au point de descendre dans la rue et de commencer à protester parce qu’ils craignent d’être les prochains.»