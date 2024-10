Comment Henri Matisse a scandalisé l’establishment artistique avec son utilisation audacieuse de la couleur

Même ceux d’entre nous qui ne connaissent pas particulièrement l’histoire de l’art ont entendu parler d’un style de peinture appelé fauvisme – et je n’ai probablement jamais réfléchi à ce que cela a à voir avec fauvele mot français pour une bête sauvage. En fait, les deux ont tout à voir l’un avec l’autre, du moins dans le sens où certains critiques considéraient certains artistes au début du XXe siècle. L’un des artistes les plus remarquables était Henri Matissequi, depuis la fin du XIXe siècle, explorait les possibilités de sa décision de « s’appuyer sur le pouvoir dramatique de la couleur », comme le dit Evan « Nerdwriter » Puschak. la nouvelle vidéo ci-dessus.

C’est l’utilisation non conventionnelle de la couleur par Matisse, émotionnellement puissante mais pas strictement réaliste, qui lui a finalement valu le qualificatif de bête sauvage. Même avant cela, dans son célèbre 1904 Luxe, Calme et Voluptéqui trouve son origine dans un séjour à Saint-Tropez, on peut « sentir Matisse tracer sa propre voie. Ses couleurs se rebellent contre leurs sujets. Le tableau est anarchique, fantastique. Cela vibre d’une énergie sauvage. Il poursuivit ce travail lors d’un voyage dans le village de pêcheurs méridional de Collioure, « et même après plus d’un siècle, les peintures qui en résultèrent « conservent encore leur pouvoir de défi ; les couleurs chantent encore l’audace, l’insouciance créatrice de cet été-là.

Essentiellement, ce qui a choqué dans l’art de Matisse et des autres fauvistes, c’est la substitution de l’objectivité par la subjectivité, notamment dans ses couleurs, mais aussi dans des éléments plus subtils. Au fil des années – avec le soutien non pas de l’establishment mais de collectionneurs clairvoyants – Matisse « a appris à utiliser la couleur pour définir la forme elle-même », créant des peintures qui « exprimaient des sentiments et des rythmes profonds et primitifs ». Cette évolution a abouti à La Dansedont « l’écarlate choquant » représentait « des personnages nus, dansants, sautant, tournant qui ressemblent moins à des personnes que des satyres mythologiques » a suscité un opprobre plus sévère que tout ce qu’il avait montré auparavant.

Mais ensuite, « on ne peut pas s’attendre à l’acceptation instantanée de quelque chose de radicalement nouveau. Si c’était accepté, ce ne serait pas radical.» Aujourd’hui, « connaissant les directions prises par l’art moderne, nous pouvons désormais apprécier toute la signification de l’œuvre de Matisse. On peut en être choqué sans être scandalisé.» Et l’on peut reconnaître qu’il a découvert une esthétique à résonance universelle que la plupart de ses contemporains ne comprenaient pas – ou du moins il me semble que c’est ainsi, plus d’un siècle plus tard et à l’autre bout du monde, où son art jouit désormais d’une un tel attrait qu’il orne les bouteilles de café glacé des dépanneurs.

