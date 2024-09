Comment Hélène est devenue la tempête presque parfaite pour provoquer une destruction généralisée dans le Sud

Ouragan Hélène tués et détruits partout – de Tampa à Atlanta en passant par Asheville, en Caroline du Nord, ses vents violents, ses fortes pluies et sa taille ont créé un mélange parfait pour la dévastation.

La tempête a touché terre jeudi soir le long d’une étendue largement sous-exploitée de pins et de marais salants sur la côte de Big Bend en Floride, mais elle a immédiatement montré sa puissance considérable à plusieurs centaines de kilomètres de là. Dimanche matin, au moins 64 personnes avaient été confirmées tuées.

Tampa Bay a été inondée par une onde de tempête massive qui a envoyé de l’eau jusqu’aux greniers des gens. Atlanta a reçu plus de 11 pouces de pluie, soit plus que n’importe quelle période de 48 heures dans l’histoire enregistrée. Tant d’arbres ont été abattus en Caroline du Sud qu’à un moment donné, plus de 40 pour cent de l’État a perdu l’électricité. En Caroline du Nord, les barrages risquent de tomber et des communautés entières sont isolées par les inondations. Les eaux de crue ont submergé un hôpital du Tennessee si rapidement que plus de 50 patients ont dû être secourus du toit par hélicoptère.

Comment une seule tempête a-t-elle pu déclencher des destructions si loin ?

Dan Brown, spécialiste du National Hurricane Center près de Miami, a déclaré qu’Hélène possédait tous les attributs qui rendent une tempête largement destructrice.

Il était grand, mesurant environ 560 kilomètres de large. Il était fort, avec des vents atteignant 225 km/h lorsqu’il a touché terre jeudi soir, créant une onde de tempête généralisée. Il a apporté de fortes pluies. Et il était rapide, allant vers le nord jusqu’à 24 mph (39 km/h) au large et 30 mph (48 km/h) à l’intérieur des terres.

Il a comparé l’ampleur géographique de la destruction d’Hélène à l’ouragan Agnes de 1972, à l’ouragan Hugo de 1989 et à l’ouragan Ivan de 2004.

« Les systèmes qui deviennent très puissants, volumineux et se déplacent rapidement entraînent malheureusement un potentiel d’impact et de dommages bien à l’intérieur des terres », a déclaré Brown samedi.

Voici un aperçu des nombreux tentacules mortels d’Hélène.

Les ravages causés par Hélène ont commencé jeudi, quelques heures avant qu’elle ne touche terre, alors qu’elle balayait le golfe du Mexique. Ses vents de 193 km/h ont alors créé une onde de tempête qui a poussé de 2 à 4,5 mètres d’eau dans les quartiers insulaires et côtiers de la côte ouest de la Floride.

Neuf personnes qui se sont noyées étaient des résidents restés sur place après que leurs quartiers de la région de Tampa Bay aient reçu l’ordre d’évacuer.

Le shérif du comté de Pinellas, Bob Gualtieri, a exprimé sa frustration : émettre des ordres d’évacuation n’est pas une décision prise à la légère, a-t-il déclaré. Beaucoup de ceux qui ont ignoré les autorités ont alors appelé à l’aide tandis que certains cherchaient refuge dans leurs greniers pour fuir la montée des eaux. Les députés ont essayé d’aider, en utilisant des bateaux et des véhicules haut de gamme, mais ils n’ont pas pu atteindre de nombreux quartiers.

« Nous avons fait valoir nos arguments, nous avons dit aux gens ce qu’ils devaient faire et ils ont choisi autrement », a déclaré Gualtieri lors d’une conférence de presse vendredi.

Jeudi soir, l’œil d’Hélène s’est posé sur la côte nord-ouest de la Floride, dans la région de Big Bend, l’endroit où le Panhandle fait saillie vers l’ouest de la péninsule – les ouragans Idalia et Debby avaient déjà frappé la région au cours des 13 derniers mois.

Susan Sauls Hartway avait évacué sa maison en bord de mer – elle avait disparu et à son retour vendredi.

« Je savais que ce serait mauvais, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi grave », a déclaré Hartway. « C’est incroyable. »

Après avoir touché terre, Hélène s’est précipitée vers la Géorgie. Parmi plus de 20 morts, il y avait une mère de 27 ans et ses jumeaux d’un mois qui sont morts vendredi lorsque des arbres sont tombés sur leur maison à Thomson, juste à l’ouest d’Augusta. Une femme de 89 ans a été tuée lorsque des arbres sont tombés sur sa maison voisine.

Rhonda Bell et son mari passaient une nuit blanche dans la chambre du rez-de-chaussée de leur maison centenaire juste à l’extérieur de Valdosta, où passait le centre d’Hélène peu après minuit.

Les vents ont brisé des branches, arraché les bardeaux du toit des voisins et renversé des panneaux de clôture dans le quartier avec des voies ferrées le long d’un bord. Puis un chêne imposant s’est écrasé sur le toit d’une chambre à l’étage.

« J’ai juste senti toute la maison trembler », a déclaré Bell. « Dieu merci, nous sommes tous les deux vivants pour en parler. »

Atlanta a été frappée par 28 centimètres de pluie, la plus forte chute de pluie sur 48 heures depuis que la ville a commencé à tenir des registres en 1878. Les rues ont été inondées, submergeant les voitures. Les pompiers ont secouru au moins 20 personnes.

Les fortes pluies d’Hélène dans les montagnes de l’ouest de l’État ont provoqué des inondations massives et des coulées de boue dans la région. Région d’Asheville, coupant la plupart des communications et rendant les routes impraticables.

Une vidéo mise en ligne montre de grandes parties de la ville sous l’eau.

À plus de 1 610 kilomètres de là, au Texas, Jessica Drye Turner a supplié vendredi sur Facebook que quelqu’un sauve les membres de sa famille bloqués sur leur toit à Asheville.

Mais dans un message de suivi samedi, Turner a déclaré que le toit s’était effondré avant l’arrivée des secours et que ses parents, tous deux âgés de 70 ans, et son neveu de 6 ans s’étaient noyés.

« Je ne peux pas exprimer avec des mots le chagrin, le chagrin et la dévastation que mes sœurs et moi traversons », a-t-elle écrit.

Jeff Muenstermann et son épouse Lisa, amis de Turner, ont déclaré samedi à l’Associated Press qu’ils avaient parlé à Turner après qu’elle ait publié son premier appel à l’aide. À sa demande, ils ont envoyé un message aux membres de l’église du village de Flower Mound, au Texas, où ils sont tous présents, pour prier pour la sécurité de la famille en Caroline du Nord.

« Je pensais juste qu’ils allaient être secourus », a déclaré Jeff Muenstermann. « J’ai demandé à tout le monde de prier et ils l’ont fait. Et puis quelques heures plus tard, son mari m’a appelé, complètement désemparé et m’a dit… nous les avions perdus. Ils se sont tous noyés.

La tempête a été particulièrement meurtrière en Caroline du Sud. L’impact le plus important semble être la chute des arbres. La tempête a également provoqué des tornades dans l’État.

Dans le comté de Saluda, deux pompiers ont été tués lorsqu’un arbre est tombé sur leur camion alors qu’ils répondaient à un appel. Dans le comté de Greenville, quatre personnes ont été tuées par la chute d’arbres. Quatre personnes ont également été tuées dans le comté d’Aiken par la chute d’arbres sur des maisons, dont un mari de 78 ans et sa femme de 74 ans.

Les fortes pluies d’Hélène ont fait déborder les rivières de l’est de l’État et menacé de briser les barrages, mettant en danger les habitants des environs et les forçant à fuir.

Des patients et d’autres personnes d’un hôpital près de la frontière de la Caroline du Nord ont dû être évacués vers le toit vendredi lorsque des torrents provenant de la rivière Nolichucky en débordement se sont précipités dans le bâtiment.

L’hôpital du comté d’Unicoi a tenté d’évacuer 11 patients et des dizaines d’autres, mais l’eau était trop dangereuse pour que les bateaux envoyés par l’agence de gestion des urgences du Tennessee puissent naviguer.

Des hélicoptères ont été dépêchés sur place pour les secourir. Finalement, tout le monde a été évacué.