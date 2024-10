Comment Hélène affectera-t-elle la participation électorale dans la région d’Asheville ?

ASHEVILLE – Les habitants de l’ouest de la Caroline du Nord se sont rendus aux urnes le 17 octobre pour le premier jour de vote anticipé en personne, donnant un aperçu de la manière dont la tempête tropicale Helene pourrait affecter la participation électorale.

La Caroline du Nord, un État champ de bataille qui pourrait décider de l’issue de la course à la présidentielle, a dépassé son record de vote anticipé du premier jour établi en 2020 par plus de 4 500 électeurs, selon les données préliminaires du Conseil des élections de l’État de Caroline du Nord.

Mais dans les 13 comtés du WNC identifiés par le conseil d’État comme les plus touchés par Helene, le taux de participation était nettement inférieur à celui de 2020, selon une analyse menée par Christopher Cooper, professeur de sciences politiques et d’affaires publiques à l’Université de Caroline de l’Ouest.

En 2020, alors que de nombreux électeurs ont choisi de voter par correspondance en raison de la pandémie de COVID-19, plus de 30 000 personnes ont encore voté en personne le premier jour du vote anticipé dans ces comtés. Quatre ans plus tard, la participation était inférieure à 25 000 personnes.

Une priorité moindre

Dans le comté de Buncombe, Helene a tué 42 personnes, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux de Caroline du Nord. La tempête a également détruit d’innombrables maisons et entreprises.

Près de trois semaines plus tard, seuls 6 480 électeurs se sont présentés dans les 10 bureaux de vote anticipé du comté pour voter en personne le premier jour du vote anticipé. En 2020, 11 436 personnes se sont présentées le premier jour, selon Cooper.

Lors d’une conférence de presse le 17 octobre devant le Wesley Grant Southside Center à Asheville, Corinne Duncan, la directrice des élections du comté, a déclaré que dans les jours qui ont suivi Hélène, le personnel est venu au bureau pour contacter les agents électoraux, envoyer les bulletins de vote par correspondance et élaborer un plan. un plan de vote anticipé.

« Nous veillons à ce que les électeurs aient toutes les chances de voter pour cette élection et qu’ils le fassent en toute sécurité », a déclaré Duncan alors qu’une longue file d’électeurs attendaient pour voter à l’extérieur du lieu de vote anticipé derrière elle.

Après le Conseil d’État a approuvé une résolution du 7 octobre permettant aux conseils électoraux des comtés concernés de modifier leurs plans de vote anticipé, Buncombe a réduit le nombre de ses bureaux de vote anticipé à 10, contre 14, tout en élargissant les heures de week-end.

D’autres comtés touchés comme Avery, Ashe, Haywood et Yancey ont enregistré de légères augmentations du nombre d’électeurs au premier jour, mais pas suffisamment pour compenser la disparité à Buncombe, Watauga et d’autres comtés qui ont vu moins d’électeurs qu’en 2020.

Cooper a déclaré au Citizen Times le 16 octobre que les catastrophes naturelles entraînent généralement une baisse de la participation électorale.

Hélène ne fera probablement pas exception, surtout en ce qui concerne le vote anticipé.

« Peu importe à quel point vous êtes un électeur dévoué, si votre maison a été détruite, le vote va descendre dans votre liste de priorités », a déclaré Cooper.

Certaines personnes touchées par Hélène ne voteront pas du tout, a-t-il déclaré, tandis que d’autres voteront par correspondance et certaines attendront le jour du scrutin.

Ashley Moraguez, professeur de sciences politiques à l’UNC-Asheville, a déclaré au Citizen Times le 16 octobre qu’elle s’attend à voir un nombre plus élevé de votes par correspondance parce qu’Hélène, qui a détruit des routes et des ponts à travers WNC, a limité l’accès des électeurs au scrutin.

Mais il y a encore beaucoup d’incertitude sur ce à quoi pourrait ressembler le taux de participation global à WNC, a-t-elle déclaré, étant donné que certains électeurs sont confrontés à des situations beaucoup plus difficiles que d’autres.

Elle a également reconnu que ce qui s’est passé à la suite de la tempête pourrait inciter les gens à voter.

« Je pense que la tempête et la reprise nous montrent, encore plus que d’habitude, à quel point nos élus sont importants aux niveaux local, étatique et fédéral », a déclaré Moraguez. « Cela pourrait motiver beaucoup de gens à se rendre aux urnes. »

Hélène, à bien des égards, est une catastrophe naturelle sans précédent dans WNC, il est donc difficile de faire des prévisions sur la participation électorale.

Et les élections de 2020, organisées au cours de la première année de la pandémie, ne constituent pas nécessairement une bonne comparaison. Même si la pandémie a modifié les habitudes de vote, en augmentant notamment le vote par correspondance, a déclaré Cooper, elle a affecté tout le monde à peu près de la même manière. Avec Hélène, le bilan de la dévastation est beaucoup plus complexe et inégalement réparti.

« Nous avons des poches de véritable désespoir dans les montagnes, et nous avons des poches qui se portent relativement bien », a déclaré Cooper. « Je pense que c’est un autre type de catastrophe de cette façon. »

« Une concentration plus nette »

Le 18 octobre, deuxième jour du vote anticipé, une longue file d’électeurs a attendu pour voter à la bibliothèque d’East Asheville, près de Tunnel Road.

Après avoir voté, Pat Murray, 79 ans, a déclaré au Citizen Times que pouvoir voter aux élections de cette année était extrêmement important pour elle, malgré les divisions du climat politique ces dernières années.

«Maintenant, c’est comme la religion : vous devez choisir un camp et rester avec les gens qui vous soutiennent», a-t-elle déclaré. « Cela nous sépare. »

Elle a comparé la polarisation politique du pays à celle du Dr Jekyll et de M. Hyde.

« Nous nous sommes couchés et tout allait bien », a-t-elle déclaré. « Nous nous sommes levés et tout d’un coup, nous avions tous une identité différente. »

Lorsqu’un journaliste du Citizen Times lui a demandé de quel côté du spectre politique elle appartenait, Murray a répondu qu’elle était Gémeaux, son signe astrologique. Plus tard, elle a reconnu qu’elle était plus conservatrice et que certaines de ses amitiés avaient souffert à cause d’opinions politiques opposées.

Même si Hélène a réuni les communautés et les voisins à la suite de la tragédie, les élections de cette année ne rassembleront probablement pas les gens, en particulier en Caroline du Nord, où la course entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump est incroyablement serrée.

Selon Cooper, « tout le monde veut savoir si Hélène va changer le résultat des élections en Caroline du Nord ».

« Il n’est pas exagéré de dire que nous pourrions avoir une personne différente à la Maison Blanche en raison des interruptions introduites par Hélène », a-t-il déclaré, ajoutant que les 13 comtés du WNC les plus touchés par Hélène ont favorisé Trump d’environ 10 points de pourcentage en 2020.

« Si le taux de participation est en baisse dans tous les domaines, alors c’est clairement une bien pire nouvelle pour Donald Trump, et c’est une pire nouvelle pour le Parti républicain », a-t-il déclaré.

Même si l’attention est portée sur la course à la présidentielle en Caroline du Nord et sur l’effet qu’Hélène pourrait avoir sur son résultat, la tempête pourrait montrer aux électeurs à quel point les élections présidentielles peuvent être importantes, compte tenu de la visibilité de la réponse des élus de l’État et locaux. , a déclaré Moraguez.

« D’une certaine manière, les efforts de relance d’Hélène pourraient mettre ces courses sous le feu des projecteurs de nombreux électeurs », a-t-elle déclaré.

Mais pour certains électeurs, comme Murray, cette élection, dans le sillage d’Hélène, ne concerne pas seulement qui finira à la Maison Blanche, au manoir du gouverneur ou au conseil municipal. Après Hélène, il s’agit de quelque chose de beaucoup plus profond et de plus important aux yeux de Murray.

« Je ne sais pas combien de temps je vais vivre », a déclaré Murray. « Mais je veux vivre assez longtemps pour que ma fille et mes petits-enfants aient de l’espoir. Vous enlevez l’espoir, vous n’avez rien. Nous vivons d’espoir en ce moment.

