Comment Heidi Klum s’est transformée en ET pour Halloween

Cet Halloween, Heidi Klum porte une couche adulte.

C’est une première pour elle, a déclaré le mannequin et ancien animateur de « Project Runway ».

Mme Klum, connue pour ses costumes d’Halloween élaborés, s’est transformée en personnage ET cette année pour sa fête annuelle organisée au Hard Rock Hotel de New York.

Le costume, inspiré de l’extraterrestre du film « ET The Extra-Terrestrial » de Steven Spielberg de 1982, comprenait un bout de doigt brillant et un casque motorisé avec une bouche et des yeux mobiles, contrôlés à distance par un membre de l’équipe de Mme Klum. Le tapis rouge était également construit à plusieurs pieds dans les airs, de sorte que lorsque Mme Klum se tenait par terre derrière, ses orteils bruns, noueux et surnaturels semblaient être au sol.

« Peut-être que je n’ai jamais besoin d’utiliser la couche, mais au moins de cette façon, je n’ai pas à y penser », a déclaré Mme Klum, expliquant que ce look est difficile à mettre et à enlever.