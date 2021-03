Comment Heidi Klum a réagi aux débuts de piste de sa fille Leni

La prochaine génération.

L’Amérique a du talent Il s’agit de suivre vos rêves et de croire en vous-même, et en tant que jury –Heidi Klum, Simon Cowell, Sofia Vergara et Howie Mandel—Expliqué le mercredi 3 mars Pop du jour, ils veulent certainement inculquer ces mêmes messages dans la vie de leurs enfants.

Cependant, cela n’est pas toujours facile. Il suffit de demander à Heidi, dont la fille de 16 ans Leni Klum «me supplie depuis des années» de commencer sa propre carrière de mannequin.

«Elle avait 16 ans, presque 17 ans, je lui ai dit ‘bien’, Piste de projet alun a dit à E! Nouvelles’ Carissa Culiner. « Elle a ouvert la Fashion Week de Berlin. »

Les débuts de Leni sur la piste sont survenus peu de temps après que l’adolescent soit apparu sur la couverture Vogue L’Allemagne aux côtés de sa maman. « Je suis sûr qu’un moment passionnant vous attend, » Heidi a écrit à sa fille sur Instagram en décembre. « Vogue est la meilleure façon de démarrer la carrière dont vous rêvez. Et même s’il m’est un peu difficile de vous laisser aller dans ce monde, je ferai toujours tout pour que vous soyez heureux et que vos rêves deviennent réalité. Je suis fière d’être ta maman! «