Comment Hayes a amené Chelsea au sommet du football féminin, peuvent-ils ajouter la Ligue des champions?

Lorsque le coup de sifflet final a sonné lors de la demi-finale de la Ligue des champions féminine de Chelsea contre le Bayern Munich le 2 mai, Emma Hayes a été submergée par son équipe d’entraîneurs. Fran Kirby, qui venait de courir le long du terrain pour marquer dans un filet vide et mettre la cravate hors de portée, tomba à genoux en criant alors que ses coéquipiers l’enveloppaient. Le poids de l’exploit pour toute l’équipe, neuf ans dans la fabrication, était suspendu dans l’air. Hayes avait attendu ce moment pendant toute sa carrière.

« Je ne vais pas m’asseoir ici et vous donner des platitudes merdiques », a-t-elle déclaré à BT Sport après le match. «J’ai travaillé toute ma vie aujourd’hui. Je suis tellement fier d’eux.

« Je vais dire ceci à chaque entraîneur assis à la maison: c’est des milliers d’heures. Des milliers de kilomètres à parcourir. Ce sont des milliers de revers, travailler avec différentes équipes et différents moments. Je suis tellement fier de moi. à ce niveau grâce à mon travail acharné et mon dévouement. «

La franchise des commentaires de Hayes est exceptionnelle dans un monde du football où cela peut sembler une compétition fade et sans controverse, mais quiconque a suivi le voyage de Hayes vers le sommet du football européen saura que sa nature incontrôlée la fait aimer à beaucoup. Ce côté de sa personnalité est ressorti plus cette saison alors que Chelsea a pris d’assaut le titre de la Super League féminine (WSL) et la Coupe continentale, avec une finale de la Ligue des champions et une possible FA Cup à l’horizon également.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La dernière équipe à avoir fait le Quadruple était Arsenal, qui a réalisé cet exploit historique – ils étaient le premier et le seul club anglais à le faire – en 2007. Hayes était entraîneur adjoint de cette équipe, qui comprenait des grands comme Karen Carney, Alex Scott, Rachel Yankey et Kelly Smith. C’était un avant-goût du succès qui lui restait.

« Si vous voulez le comparer, en fait, les réalisations d’Arsenal étaient irréelles. Penser qu’Arsenal Ladies a gagné cela contre une équipe à plein temps qui s’entraînait, avec les meilleurs joueurs », a déclaré Hayes lors d’une table ronde lundi avant la finale de la Ligue des champions. après avoir décroché leur deuxième titre WSL consécutif.

« Pensions-nous que nous allions gagner? Je ne pense pas que nous y avons trop pensé, je pense que l’esprit de l’équipe était si serré qu’il n’a pas trop insisté à ce sujet, c’est quelque chose, je vois un ressemblance dans l’équipe que j’ai maintenant, c’est sûr. «

S’il existe des similitudes entre ce que les deux parties pourraient réaliser, le fossé en matière de professionnalisme ne pourrait être plus grand. En 2007, Arsenal ne s’entraînait pas à plein temps et jouait dans une ligue non compétitive qu’il dominait. Les installations n’étaient pas ce à quoi nous nous attendions pour les meilleurs clubs – ou ce que les meilleurs clubs féminins n’obtiennent toujours pas – et le financement était inexistant.

Là où Arsenal a eu une saison de conte de fées, le succès de Chelsea ce trimestre est dû à un encadrement méticuleux et à la planification de Hayes dès 2012. Cependant, il y avait des signes même avant cela et son passage avec Arsenal qu’elle était une entraîneure talentueuse.

2 Liés

En 2001, Hayes a rejoint les Long Island Lady Riders dans la W-League des États-Unis, ce qui a fait d’elle la plus jeune entraîneuse-chef de l’histoire de la ligue. (La W-League a cessé ses activités en 2015.) En 2002, alors que Hayes avait 25 ans, elle a reçu le titre d’entraîneur national de l’année. Alors qu’elle était avec Iona College de 2003 à 2006, elle a été reconnue pour ses capacités d’entraîneur, retournant en Angleterre peu de temps après pour rejoindre l’équipe d’Arsenal. Après son passage dans le nord de Londres, Hayes est retournée aux États-Unis pour assumer les rôles d’entraîneur-chef et de directrice des opérations de football avec les Red Stars de Chicago.

Bien que cette expérience ait abouti à son licenciement, elle a quand même eu un impact, à savoir le repêchage de la star de l’équipe nationale féminine américaine Megan Rapinoe au deuxième rang du repêchage de 2009. Bien qu’avec le recul, on puisse dire que Hayes était sur une certaine voie, il était impossible de dire lorsqu’elle a basculé à Chelsea en 2002 qu’elle changerait le visage du football féminin, affectant tout sur la façon dont l’équipe était traitée au niveau de professionnalisme dans le jeu.

Une personne l’a vu venir.

« Je n’ai jamais été à une carte [tarot] lecteur jamais dans ma vie, bar une fois, et elle m’a dit que je ferais des choses incroyables à Chelsea et que j’inspirerais des générations de petites filles », dit Hayes.« Donc je suis juste en train d’accomplir ce que je devrais faire. Le reste est un travail acharné et beaucoup de gens – comme beaucoup de gens, de joueurs, de membres du personnel. «

Dans un échange désormais tristement célèbre, Hayes s’est tourné vers le président de Chelsea Bruce Buck lors de la finale de la Ligue des champions 2013 à Stamford Bridge entre Wolfsburg et Lyon et a déclaré: « Ce sera nous un jour, Bruce, ce sera nous, alors donnez-moi du temps. . «

Chelsea peut-il ajouter une couronne de la Ligue des champions féminine à sa domination nationale cette saison? Catherine Ivill – La FA / La FA via Getty Images

Depuis ses débuts à Chelsea en 2012, elle a pris le parti d’une équipe qui a terminé systématiquement autour de la sixième ou septième place de la WSL à une équipe qui a été dans les deux meilleures équipes du pays, sauf une fois au cours de cette période.

« Adrian Jacob [Chelsea women chairman] m’a dit hier, alors que Pernille Harder et Sam Kerr étaient assis en train de dîner ensemble: «Auriez-vous imaginé il y a deux ans, qu’ils seraient assis ici pour soulever le trophée aujourd’hui? Et j’ai dit «oui», parce que c’est ce que je suis. Il faut voir grand dans la vie, et c’était ma vocation », a ajouté Hayes.

«Nous sommes là parce que nous travaillons sur le dos pour être dans cette position, et les hauts et les bas qui vont avec. Nous venons d’apprendre en cours de route ce qu’il ne faut pas faire, et c’est ce qu’il faut apprendre: ce que tu ne fais pas. Ensuite, quand il s’agit de savoir ce que vous voulez, je dis toujours que ce n’est pas ce que vous voulez. C’est ce que tu ne veux pas.

« Je m’efforce toujours de m’assurer que je n’ai pas ces choses et je continue de m’orienter vers l’endroit où vous voulez aller et de faire confiance au processus. »

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Ce fut une année sans trophées en 2018-19 qui a alimenté le désir d’attirer des joueurs comme Kerr, six fois vainqueur du Soulier d’Or, et Harder, deux fois Joueur européen de l’année. Le premier, qui est arrivé à Chelsea à l’aube de la pandémie COVID-19, attribue à Hayes le mérite de l’avoir intégrée au joueur qui a été libéré sur le WSL en 2020-2021.

« J’ai eu beaucoup de gens qui doutaient de moi au début de l’année et Emma m’a fait confiance », a déclaré Kerr aux journalistes lundi. « Elle m’envoyait un texto en disant je crois en toi. Sa confiance en moi m’a vraiment aidé à me remettre en forme. Également au niveau du football, elle a déterminé ce qui est le mieux pour moi et m’a amené à une position où je serai le meilleur.

« Je pense que son impact sur moi en dehors du terrain a été meilleur que celui sur moi sur le terrain. »

Hayes ne travaillait pas seulement avec de grands noms comme Kerr et Harder. Kirby, qui a passé la majeure partie de 2019 et 2020 à se remettre d’une maladie grave, est devenu l’un des meilleurs joueurs au monde. Ann-Katrin Berger, qui a remporté le Golden Glove de la WSL et réalisé de nombreux arrêts spectaculaires au cours de la saison 2020-21, est venue de Birmingham, tandis que de jeunes joueurs comme Niamh Charles et Jess Carter ont tous trouvé leur place dans une équipe remplie de talents internationaux. . Le rythme du succès dans cette équipe est que chacun travaille pour l’autre.

– PLUS: Fran Kirby parle à ESPN de son expérience de mort imminente

« Nous approchons de notre meilleure forme », a déclaré Hayes. « Même vous pouviez voir dans le jeu hier [vs. Reading on May 9]. Je me suis réveillé ce matin en pensant aux messages de courage que j’allais donner à l’équipe.

« Je pense qu’une équipe qui est ensemble depuis longtemps a aidé. Je ne veux jamais peindre une image rose de ce qui se passe dans un vestiaire parce que vous avez des hauts et des bas. Cela me rappelle que les sacrifices qu’ils ont faits sont valoir la peine.

« Mon travail est de les garder sur la tâche. Parfois je le fais avec empathie, et d’autres fois je les pousse dur. »

Ces sacrifices en valent particulièrement la peine si Hayes et son équipe peuvent décrocher leur premier titre UWCL dimanche contre Barcelone. Les géants catalans sont les favoris de beaucoup de gens, mais Hayes apprécie la tâche d’être l’opprimé.

« Je ne suis pas ici pour l’expérience », a ajouté Hayes. « Je suis ici pour gagner. Mon message sera ce qu’il a été toute la saison, c’est-à-dire: nous avons montré que nous sommes la meilleure équipe d’Angleterre. »