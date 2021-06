Comment Harish Patel a-t-il décroché son rôle dans ‘Eternals’ ? L’acteur révèle sa première rencontre avec Salma Hayek

Harish Patel, dont on se souvient affectueusement sous le nom d’Ibu Hatela de ‘Gunda’, fait partie des ‘Eternals’ de Marvel. Le film a une distribution d’ensemble comprenant Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Gil Birmingham, Kit Harington, Salma Hayek et Angelina Jolie. Maintenant, lors d’une interaction, Harish a révélé comment il avait décroché le rôle dans le film MCU et sa réaction aux personnes qui le reconnaissaient dans le teaser de quelques secondes de » Eternals « .

Patel a dit à Pinkvilla : « Quand ils (Marvel) m’ont donné ce rôle (dans ‘Eternals’), le nom de mon personnage n’était pas Karun, c’était quelque chose d’autre dont je ne me souviens plus maintenant. Donc, trois mois après avoir donné le l’audition et qu’ils devaient commencer le tournage le 28 septembre ou le 29 août, mon manager m’a envoyé un message indiquant que je devais aller à Londres pour l’audition finale, et le courrier que j’avais reçu me demandait si je pouvais voler le lendemain . J’ai dit que ça ne se passe pas comme ça, car je devrai demander le visa d’artiste seulement après quoi je pourrai entrer dans le pays et passer l’audition. »

Après avoir reçu un visa et auditionné à Londres, Harish a révélé qu’il avait décroché le rôle et raconté l’incident de sa rencontre avec Salma pour la première fois.

Patel a partagé: « Quand je venais d’atteindre le hall et que je me dirigeais vers ma voiture, un directeur adjoint est venu vers moi et m’a demandé si je pouvais les rejoindre pour une lecture à table. Je lui ai dit que j’avais faim, alors elle a dit tout le les dispositions sont prises à l’étage. Alors j’y suis allé, j’ai pris mon assiette et juste au moment où je me servais, quelqu’un m’a tapoté dans le dos et m’a dit bonjour. J’ai trouvé cette voix très douce, alors quand je me suis retourné pour voir qui c’était – était Salma Hayek. Elle m’a dit : ‘Félicitations, tu joues le rôle de Karun’. »