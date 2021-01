Parce que même si elle a recueilli deux hochements de tête aux Grammy, une poignée de trophées Billboard Music et joué au Madison Square Garden, ce ne sont pas les objectifs qui composent sa liste de choses à faire. « Aucune distinction, récompense ou nomination ne change la relation de mes fans avec ma musique, car je pense que les jeunes qui l’écoutent sont assez intelligents pour penser par eux-mêmes », at-elle Raconté NME en 2018. « C’est pour ça que j’ai arrêté de me soucier de tout ça. J’ai arrêté d’aller aux remises de prix: je ne suis pas allé aux Grammys, je ne suis pas allé aux VMA … »

Ce à quoi elle consacre son temps, ce sont des causes, se rendant à des événements tels que la Marche des femmes, participant à des campagnes de sensibilisation à la santé mentale et à la prévention du suicide et faisant un don généreux à Planned Parenthood.

Quant au reste, elle est encore en train de le comprendre.

« J’ai dans la vingtaine, donc j’évolue constamment », Halsey noté à Marie Claire en 2018. « Lorsque j’ai publié sur mon Playboy couverture, quelqu’un a commenté: « Oh, vous avez montré vos seins Playboy mais tu te dis féministe? J’étais comme, ‘Ouais, mec. En un an, j’ai joué au prix Nobel de la paix [Concert] à Oslo, a fait don de 100000 $ à Planned Parenthood, a obtenu ma première nomination aux Grammy Awards, a montré mes seins à Playboy, et a fait environ 150 coups de tequila. J’ai fait toutes ces choses, et c’est parce que je suis multidimensionnel. »

