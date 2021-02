La Saint-Valentin est la deuxième fête la plus populaire | Samuel Corum / Agence Anadolu / Getty Images

Utiliser des rouleaux de papier hygiénique et des distances sociales pour parler d’amour.

Pour la Saint Valentin cette année, Hallmark vend une carte avec des rouleaux de papier toilette disposés en forme de cœur. «Je t’aime tellement», lit-on. «Et vous savez à quel point c’est grave.»

À toute autre époque, cette légende serait totalement absurde – la Saint-Valentin par Dada. Mais Covid-19 a complètement bouleversé notre culture au cours de l’année écoulée. Un regard sur cette carte, et quiconque a vécu une année de pandémie sait exactement ce que Hallmark essaie de dire.



Poinçonner Les valentines de Hallmark sont un peu différentes cette année.

Angela Ensminger, directrice du développement de produits créatifs de Hallmark, conçoit des cartes dans l’entreprise depuis 20 ans. Habituellement, elle se concentre sur l’émotion humaine; douleur, joie, perte, soulagement. Mais c’était la première fois qu’Ensminger et son équipe devaient articuler le continuum d’expérience d’une catastrophe de santé publique.

Après quelques mois d’absence du bureau, alors qu’il devenait clair que Covid ne partirait pas de sitôt, Hallmark s’est mis au travail en produisant une ligne de cartes spécifiquement adaptée à la vie pandémique. Certains sont drôles et légers, et d’autres tentent de parler pour un monde embourbé dans le chagrin. Comme le dit Ensminger, l’un des meilleurs attributs de Hallmark est sa gamme, et l’entreprise a mis cette polyvalence à profit face à une crise écrasante.

Il était autrefois inconcevable que les Américains fêtent la Saint-Valentin 2021 dans un lock-out. Mais le 14 est au coin de la rue alors même que le pays continue de signaler environ 100 000 nouveaux cas par jour. L’avenir reste provisoire. Cette année, Ensminger pense que la Saint-Valentin pourrait prendre un ton différent; moins axé sur l’amour romantique, et plus orienté vers une appréciation générale de chacun dans nos vies.

De toute évidence, nous sommes tous d’humeur généreuse. Hallmark fait état d’une croissance à trois chiffres de ses ventes en ligne tout au long de 2020. Nous en avons parlé, ainsi que de la nature précise de l’humour pandémique et de ce que c’est que de collaborer sur des cartes de vœux pendant que tout le monde travaille à domicile.

Quand la pandémie est-elle devenue une réalité chez Hallmark? Quand avez-vous réalisé que cela allait changer votre flux de travail et le type de cartes que vous imprimiez?

C’était en mars lorsque le quart de travail à domicile s’est produit pour nous. Ce fut une lente réalisation de « D’accord, cela peut prendre plus d’un mois. » En tant qu’équipe créative, dans un processus hautement collaboratif de création de cartes de vœux, nous avons pu évoluer très rapidement vers quelque chose que nous pouvions faire à distance. Nous sommes devenus plus à l’aise avec Microsoft Teams et des choses comme ça. Nous avons passé un bon moment à apprendre à créer, par exemple, un carnet de croquis collaboratif, où tout le monde pouvait contribuer à la fois. L’été, nous avions atteint notre rythme.

Nous savions que nous avions une énorme responsabilité d’aider nos clients à communiquer à un moment où tout sur la communication avait changé. Nous avons toujours eu l’occasion d’aider les gens à se connecter, car le contact physique était si limité. Nous savions que la marque était prête à faire cela pour les gens.

Au début du verrouillage, avez-vous ressenti le besoin de changer le type de cartes que vous fabriquiez et de traiter la pandémie dans le contenu? Ou était-ce juste comme d’habitude pendant un moment?

Nous savons que parce qu’une carte de voeux représente une relation, il a toujours été nécessaire de se connecter à travers le pays ou à travers l’adversité. Donc, la première chose que nous avons faite a été de mettre en évidence les cartes que nous avions déjà qui répondaient à ces besoins. Les cartes spécifiques à la pandémie sont apparues rapidement par la suite, car nous avons entendu des gens dire: «Mon Dieu, les anniversaires ne sont plus ce qu’ils étaient».

Nous avions l’impression que les gens voulaient lutter contre la pandémie. Nous avons donc eu une collection qui a frappé la vente au détail plus tôt cette année qui était plus manifeste. Nous avons utilisé Shoebox, l’une de nos marques d’humour, pour aider les gens à rire un peu dans cette situation vraiment malheureuse. Nous en avons eu un qui disait: «C’est ton anniversaire et tu n’as pas l’air plus vieux à six pieds.» Nous avions également des cartes plus sincères. L’une des meilleures choses à propos de l’entreprise est notre gamme. Les gens se tournent vers nous quand même ils ne savent pas quoi dire.



Poinçonner Un valentine pour un couple enfermé ensemble dans la maison.

Poinçonner La distance sociale est un thème de premier plan.

Je crois que vous avez généralement travaillé bien avant le calendrier. Par exemple, les cartes de Noël que vous fabriquez peuvent ne pas être vues dans les magasins pendant une année civile complète. Était-ce difficile de sortir si rapidement ces cartes sur le thème de Covid?

La bonne nouvelle est que nous avons une capacité très dynamique et réactive à mettre rapidement les cartes sur le marché. Ainsi, même si nous avons des délais plus longs pour certaines saisons, nous avons la capacité de travailler rapidement. Notre produit n’a pas changé, nous voulions simplement nous assurer de pouvoir répondre aux besoins des gens, au fur et à mesure que leurs besoins s’adaptaient.

A-t-il été difficile de trouver le bon ton pour une carte de voeux au milieu d’une crise de santé publique?

C’était évidemment un nouveau défi pour nous tous. Nous sommes très habitués à aider les gens à traverser des moments difficiles, mais généralement ces moments difficiles sont un à un, pas à l’échelle nationale ou mondiale. Cela dit, nous comprenons qu’il n’y a pas une seule façon dont les gens choisissent de communiquer. Alors que nous entrions dans la pandémie, nous savions qu’une solution unique ne convenait pas à tous.

Nous n’avons jamais fait la lumière sur la situation. Nous n’avons jamais été irrespectueux. Si nous devions rire, ce ne serait jamais aux dépens de ceux qui souffrent. Après tout, nous vivions la même chose. Souvent, nous mettons nos chapeaux humains ainsi que nos chapeaux créatifs et nous nous sommes dit: «Que faire nous besoin de le dire maintenant?

Dites-m’en plus sur comment vous avez trouvé la bonne voix pour l’humour en ce moment. Cela ressemble à un exercice d’équilibre délicat.

Il y a certaines icônes et expressions qui ont fait leur chemin dans la sensibilisation du public avec lesquelles les gens résonnent vraiment. Des choses comme le mot «essentiel», ou distance sociale, ou espace personnel. Tout cela est vraiment d’actualité en ce moment, c’est donc là que nous avons commencé. Ainsi, le papier toilette, ou un personnage portant un masque, vous ramène immédiatement à la journée actuelle.

Nous voulions que ce soit chaleureux, nous voulions que ce soit gentil, nous voulions que ce soit décontracté et intime. Nous avons une carte qui dit: «Vous êtes cordialement invités à envahir mon espace personnel», ce qui est amusant, compte tenu du temps que nous avons passé avec nos proches cette année. Encore une fois, la beauté est que nous traversons tous la même chose en ce qui concerne l’impact que Covid a eu sur notre vie quotidienne. Nous avons tous une expérience commune en ce moment. C’est assez unique, et c’est ce sur quoi nous nous appuyons avec notre humour.

Quelles sont les idées issues de votre collection Covid pour la Saint-Valentin? En quoi sont-elles différentes des cartes que vous avez fabriquées il y a un an?

La Saint-Valentin est la deuxième plus grande fête de remise de cartes. 145 millions de cartes sont échangées chaque année. C’est une grande opportunité, et ce n’est pas seulement une question d’amour romantique. De plus en plus, c’est devenu une fête pour célébrer tout le monde dans votre vie. Dans une année comme celle-ci, cet envoi non romantique, utilisant la Saint-Valentin pour exprimer sa gratitude, est vraiment important.

Nous avons un studio de tendances, et ils constatent que les gens sont attirés par les cartes qui disent à quelqu’un qu’ils comptent. Des personnes qui sont à vos côtés tous les jours aux personnes qui sont en première ligne. Les enseignants sont un gros problème, tout comme les travailleurs de la santé et les prestataires de services. Nous avons un exemple dans la ligne de la Saint-Valentin de cette année qui dit: «Vous êtes essentiel» sur la couverture, et à l’intérieur, il est dit «Surtout pour moi».



Poinçonner À l’intérieur de cette carte: « Surtout pour moi. »

Reconnaître les défis de la Saint-Valentin en 2021 était très important alors que nous développions notre gamme de produits. Dans les années passées, ils étaient peut-être plus amusants et légers, mais pour le moment, il y a plus de priorité sur le besoin de se soutenir les uns les autres.

Nous voulions également rendre hommage aux couples, aux familles et aux amis qui ont dû naviguer dans des relations changeantes cette année. Nous voulions donc offrir un peu de nostalgie de la façon dont les choses étaient, tout en reconnaissant comment les choses sont. Nous avons une carte qui a été spécialement conçue pour épouser la vitesse à laquelle la vie évolue et comment nous pouvons oublier de nous arrêter et de dire: «Je t’apprécie». La vie de tout le monde est devenue un peu plus petite cette année.

Alors, pensez-vous que la Saint-Valentin sera moins une question d’amour romantique cette année, et plus une appréciation générale l’un pour l’autre?

C’est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé. L’année dernière, tout le monde décorait plus tôt pour Noël et Halloween. Tout le monde cherchait une occasion de célébrer et d’alléger la charge. Nous croyons que les gens vont participer à la Saint-Valentin, ne serait-ce que parce que c’est une opportunité de trouver du bien dans le monde et de se rencontrer.

Quelque chose à propos de cette pandémie a-t-il souligné la fierté que vous portez à la conception de cartes de vœux? Le travail que vous faites chez Hallmark vous semble-t-il plus vital pendant une pandémie?

Les cartes sont l’un des moyens les plus simples pour les gens de se contacter. Les gens peuvent les tenir, les lire et les traiter. Notre équipe d’analyse interne a mené une enquête et a constaté que 60% des répondants trouvaient que les cartes étaient plus significatives que les autres formes de communication, et 76% d’entre eux ont déclaré que l’impact d’une carte vaut le temps qu’il faut pour l’envoyer. .

Nous avons entendu des personnes qui affichent leurs cartes plus que par le passé. En les regardant, on leur rappelle leur famille et leurs amis. Nous réfléchissons à la façon dont nos cartes étaient affichées parce qu’elles étaient jolies et festives avant, et comment maintenant, cette affichages est plus une métaphore pour quelqu’un dans leur vie. Nous sommes heureux d’être présents dans autant de relations cette année, encore plus qu’avant.