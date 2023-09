Comment Halifax fait face au changement climatique — et quelles autres mesures sont nécessaires

Après une année au cours de laquelle d’importantes tempêtes, incendies de forêt et inondations ont frappé la région d’Halifax, de nombreux résidents se demandent comment la ville s’adapte à un monde de conditions météorologiques extrêmes.

En tant que directrice de l’environnement et du changement climatique pour la municipalité régionale d’Halifax, Shannon Miedema a entendu parler d’une « anxiété croissante » depuis la tempête post-tropicale Fiona l’automne dernier, l’incendie de forêt d’Upper Tantallon en mai et les précipitations historiques de juillet qui ont provoqué des inondations dramatiques à Halifax et ailleurs dans la province.

« Par exemple, que se passe-t-il réellement en Nouvelle-Écosse ? Cela augmente vraiment le niveau de prise de conscience et d’acceptation du fait que le changement climatique est là maintenant et qu’il est réel », a déclaré Miedema.

Halifax a maintenant trois ans d’application de son plan sur les changements climatiques, HaliFACT, que la ville qualifie de « l’un des mouvements d’action climatique les plus ambitieux au Canada » et vise une économie nette zéro d’ici 2050. Il est financé par une taxe d’action climatique sur les factures d’impôt foncier des résidents, qui s’élève à environ 20 millions de dollars en le budget de cette année.

Des incendies à l’extérieur d’Halifax ont détruit des centaines de maisons. Il s’agit peut-être d’un avertissement sur ce qui nous attend alors que les conditions météorologiques extrêmes dues au changement climatique assèchent les forêts et rendent les incendies de forêt plus fréquents dans le Canada atlantique. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

Miedema et son équipe d’une trentaine de personnes travaillent sur les 46 actions du plan, qui comprennent l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, l’électrification de la flotte de bus, l’intégration du changement climatique dans la prise de décision municipale, la plantation d’arbres et l’évaluation des risques côtiers.

Un prochain projet sur Shore Road dans Eastern Passage vise à créer une solution à long terme à un tronçon de route côtière qui est régulièrement emporté par les eaux, comme ce fut le cas plus récemment lors de la tempête post-tropicale Lee.

Une nouvelle pente de plantes naturelles et de pavés sera créée sur le rivage, avec un brise-lames, un nouveau sentier surélevé et des arbres. La ville apportera 2 millions de dollars, dont 3 millions provenant de fonds fédéraux.

« Ce type de fonds nous donne l’opportunité d’essayer quelque chose de nouveau », a déclaré Miedema, ajoutant que les consultations communautaires commenceraient bientôt.

Un tronçon de Shore Road dans Eastern Passage sera le site d’un projet de « rives vertes » d’Halifax, utilisant des matériaux naturels pour réduire la force des vagues et les inondations de l’autre côté de la route. (Paul Palmer/CBC)

Halifax espère démarrer le projet en 2024.

Miedema a déclaré qu’elle aimerait voir la ville faire davantage de ce type de « reconstruction, en mieux » et utiliser son argent HaliFACT pour remplacer les ponts vieillissants par des ponts capables de résister à de grandes quantités d’eau tumultueuse, par exemple.

L’équipe climatique discute avec le personnel des travaux publics de ces changements, qui pourraient inclure une chaussée perméable dans les parkings souvent inondés, mais Miedema a déclaré qu’aucun projet n’avait encore progressé.

Le personnel réinvente également le Programme Cité Solairea déclaré Miedema – qui offre désormais aux propriétaires d’Halifax un financement pour l’énergie solaire – dans un plan plus vaste pour tous les bâtiments de la municipalité, y compris les maisons privées.

Le programme, dont Miedema espère qu’il sera lancé « bientôt », offrirait une gamme complète d’options à ceux qui souhaitent apporter des modifications à leur propriété, qu’il s’agisse de panneaux solaires ou de préparation au prochain ouragan, inondation ou chaleur extrême.

Bâtiments responsables de la plupart des émissions d’Halifax

Les rénovations sont essentielles car HaliFACT a découvert que 70 pour cent des émissions totales de gaz à effet de serre d’Halifax sont créées par la consommation de carburant et d’électricité des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

C’est également pourquoi il est essentiel que la province avance plus rapidement dans les projets d’énergie renouvelable, car le réseau « doit être plus vert », a déclaré Miedema.

Miedema a déclaré que son équipe venait de terminer plus d’un an de travail avec un cabinet de conseil sur les risques climatiques pour les infrastructures critiques de la ville, notamment les routes, les ponts, les télécommunications, les chemins de fer et le port. Le rapport aidera à orienter les investissements dans la protection de ces actifs et sera éventuellement soumis au conseil régional.

« C’est vraiment détaillé, c’est vraiment scientifique. Nous sommes vraiment excités », a déclaré Miedema. « Nous obtenons une cartographie détaillée des risques d’inondation pour l’ensemble de la municipalité… donc les inondations dues à la pluie et les inondations côtières. »

Des gens se tiennent sur une colline et examinent les voitures abandonnées dans les eaux de crue dans le stationnement du centre commercial Bedford Place à la suite de pluies torrentielles à Halifax le 22 juillet. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

Ce projet se marie bien avec une mise à jour sur les risques et les vulnérabilités de la part de l’équipe de gestion des urgences de la ville, qui aide à la planification des urgences, y compris les itinéraires d’évacuation, pour tous les types de catastrophes dans la municipalité, a déclaré Miedema.

Des consultations publiques sur l’évaluation se déroulent dans diverses communautés jusqu’au début novembre, et il y a également une enquête en ligne.

L’équipe sur le changement climatique a également pesé sur projet de plan régional, qui est en pleine consultation publique. Le plan définit des politiques à l’échelle de la région définissant où, quand et comment la croissance et le développement futurs devraient avoir lieu.

Le plan indique que l’intention d’Halifax est de « décourager le développement des zones humides » et d’offrir plutôt des incitatifs pour leur protection, ainsi que d’augmenter les zones tampons autour des rivières, des ruisseaux et des lacs de 20 à 30 mètres.

Eric Rapaport, professeur agrégé de planification à l’Université Dalhousie, s’est dit heureux de voir cette zone tampon élargie – mais Halifax devrait faire de même avec le littoral. Le projet de plan régional stipule qu’aucun bâtiment principal ne devrait être autorisé à moins de 3,2 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, mais Rapaport a déclaré que cette hauteur devrait être d’au moins cinq mètres.

Eric Rapaport est professeur agrégé à l’École d’urbanisme de l’Université Dalhousie. (CBC)

Halifax pourrait également adopter une « position beaucoup plus agressive » en matière de prévention des inondations en suivant le concept de ville éponge, a déclaré Rapaport. Cette méthode suggère d’utiliser des espaces verts comme des jardins ou des toits pour absorber les eaux pluviales qui se libèrent lentement, ce qui, à Halifax, pourrait inclure des boulevards comme University Avenue, ou à la fois Halifax et Dartmouth Commons.

Rapaport a déclaré que des projets tels que les parcs pluviaux sont faciles et relativement peu coûteux à réaliser et gagnent en popularité en Europe et aux États-Unis.

« Donc, nous pourrions faire beaucoup plus. »

Un ruisseau se forme dans le parc Dickie Moore de Montréal lorsque l’aire de jeux d’eau est en marche et que l’eau s’écoule dans un lit de rochers à côté. Le parc est l’un des nombreux parcs que la ville a déjà créés ou réaménagés pour absorber la quantité croissante d’eau de pluie due au changement climatique. (Kim McNairn/CBC)

Il est également important d’accélérer les projets en cours qui pourraient inciter les gens à abandonner leur voiture et avoir un impact majeur sur les émissions de carbone, a déclaré Rapaport, comme un ferry entre Bedford et Halifax, et un réseau de pistes cyclables protégées. Il a également déclaré que rendre le transport en commun gratuit à Halifax profiterait à tout le monde, car il rendrait les routes moins encombrées pour les personnes qui doivent conduire.

Ce sont en fin de compte les conseillers qui fixent les priorités de la ville, et Rapaport a déclaré qu’il était « difficile » de trouver de l’argent pour des projets climatiques ambitieux face à des pressions telles que la crise des sans-abri.

« Il faut d’abord penser à garantir à chacun un abri et de la nourriture », a déclaré Rapaport. « Ensuite, nous devrions examiner de très près ‘ce qui va nous rapporter le plus d’argent en termes de décarbonisation’. »

Dans l’ensemble, Rapaport a déclaré qu’Halifax était proactive et félicitait la ville pour ses divers projets, notamment la mise en place potentielle d’un système énergétique de quartier pour la nouvelle région de Cogswell avec la chaleur de la station d’épuration voisine.

Une enquête sur le changement climatique distribuée dans les bibliothèques d’Halifax a montré que la plupart des personnes interrogées ressentaient de la peur et le sentiment de n’avoir aucun pouvoir, a déclaré Miedema. Elle pense qu’un moyen de lutter contre ce phénomène consiste à mettre en valeur les réalisations de la ville et à encourager les gens à prendre leurs propres mesures.

« Nous n’avons pas encore manqué de temps et nous avons encore de l’espoir », a déclaré Miedema.