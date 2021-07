Comment Haïti, en proie à la violence, fait face à une plongée dans le chaos total et une possible guerre civile après l’assassinat sanglant du président

BLOODSHED, massacres et guerre civile potentielle pourraient tous revenir en Haïti alors que le pays est sur le fil du rasoir après l’assassinat du président Jovenel Moïse.

La nation caribéenne en difficulté a eu une longue et violente histoire car elle a été secouée entre des dictatures, des juntes militaires et des interventions ou des occupations étrangères depuis son indépendance en 1804.

Moïse aurait été tué par un groupe de « commandos étrangers bien entraînés » se faisant passer pour des agents américains de lutte contre la drogue qui ont pris d’assaut son enceinte présidentielle à Port-au-Prince.

Le motif de son assassinat reste flou, mais il survient après les troubles politiques en cours, les accusations selon lesquelles il tentait de devenir un dictateur et une tentative de coup d’État en février.

Son assassinat fait également suite à une série de meurtres très médiatisés, dont l’éminente militante des droits humains Antoinette Duclair et le journaliste de premier plan Diego Charles.

Des décennies de troubles ont déjà ravagé Haïti – avec la violence dans les rues, la montée de gangs puissants et brutaux, des manifestations de masse et un lent effondrement d’une force de police faible et corrompue.

Et pour compliquer encore les choses, le président temporaire est censé être le juge en chef du pays, René Sylvestre – mais il est décédé le mois dernier de Covid.

Sans personne en charge – et diverses factions rivalisant pour le pouvoir – la menace de troubles civils de masse ou même potentiellement de guerre civile plane sur Haïti.

L’épouse de Moïse, Martine, a également été blessée dans l’attaque qui a poussé Haïti au bord du gouffre alors que le monde attend avec impatience.

Le gouvernement en difficulté a annoncé que quatre des assassins avaient été tués et deux ont été arrêtés – mais cela ne fera probablement pas grand-chose pour endiguer le chaos.

Des vidéos montrent des scènes inquiétantes alors que la fumée monte de Port-au-Prince alors que les combats au canon font rage au milieu de la répression.

Le spectre d’une éventuelle intervention étrangère des États-Unis a déjà été évoqué par les observateurs, et le pays est entré en « état de siège ».

On ne peut que supposer que les choses vont probablement dégénérer étant donné le manque de sécurité, la faiblesse de la police et la montée des gangs dans les villes Professeur Robert Fatton

Cela signifie que le pays est sous la loi martiale – avec les flics et les militaires capables d’entrer dans les maisons des gens à volonté, de contrôler la circulation et de prendre « toutes les mesures générales » pour maintenir l’ordre.

Le professeur Robert Fatton, qui a écrit plusieurs livres sur l’histoire mouvementée d’Haïti, a déclaré sombrement que la situation est susceptible de « dégénérer » et le pays d’être « plongé dans le chaos ».

S’adressant à France24. Le professeur Fatton a déclaré: « Nous ne savons pas ce qui va se passer – nous ne pouvons que supposer que les choses vont probablement dégénérer étant donné le manque de sécurité, la faiblesse de la police et la montée des gangs dans les villes.

Il a poursuivi: « Cela peut plonger le pays dans le chaos et parler à certaines personnes d’Haïti, il y a le sentiment que cela pourrait également provoquer une occupation étrangère. »

Le voisin d’Haïti, la République dominicaine, a déjà mobilisé des troupes le long de sa frontière terrestre, et les frontières du pays sont scellées et tous les vols sont interrompus.

Les actes de violence choquants ne sont pas rares en Haïti – l’Unicef ​​ayant averti le mois dernier que des milliers de personnes fuyaient le pays pour échapper à la brutalité des gangs, avec 13 massacres – faisant 437 morts – signalés depuis 2018.

« C’est le pire que nous ayons vu. Les gangs ont tellement de pouvoir et ils sont tolérés », a déclaré au Guardian Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national haïtien de défense des droits humains.

L’un des plus choquants a peut-être été le massacre de Port-au-Prince en novembre 2018, où 25 civils ont été rassemblés et tués par des hommes en uniforme de police.

Des « flics » armés de machettes et d’armes d’assaut ont exécuté des personnes dans les rues – les responsables de l’époque avertissant que les bidonvilles de la ville devenaient une « zone de non-droit ».

La brutalité a suivi la sortie des casques bleus de l’ONU en 2017 – qui s’étaient vantés que la situation sur l’île s’était améliorée après le renversement du président Bertrand Aristide en 2004.

Son éviction l’a suivi d’une intervention américaine en 1994 qui a vu les forces américaines occuper Haïti après que le gouvernement a été saisi lors d’un coup d’État militaire.

On estime qu’environ 200 manifestants et 44 policiers ont été tués lors de manifestations depuis 2018 – avec des affrontements enflammés entre les deux parties.

La fureur est montée contre l’emprise accrue de Moïse sur le pouvoir, la crise économique croissante d’Haïti et les échecs du gouvernement face à la pandémie de Covid.

Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont averti que cette nouvelle vague de troubles allait entraver les efforts pour endiguer l’épidémie et ralentir le rôle essentiel des vaccins.

L’OMS a déclaré qu’elle pensait que les cas et les décès dans le pays – 19 107 et 462 – étaient largement sous-déclarés et que le virus avait augmenté ces dernières semaines.

Haïti est également aux prises avec une épidémie de choléra qui a ravagé le pays depuis un tremblement de terre dévastateur en 2010, qui a tué jusqu’à 300 000 personnes et causé 8 milliards de dollars de dégâts.

C’est dans la foulée que les gangs armés d’Haïti ont commencé à prendre le pouvoir – exploitant une nation au cœur brisé qui devait enterrer ses morts dans des fosses communes.

Le professeur Fatton a déclaré : « Je suppose que les puissances étrangères seront très inquiètes de cette situation en Haïti, en particulier aux États-Unis.

« Et comme nous le savons au cours des 20 ou 30 dernières années, l’ONU et les États-Unis – et en fait la France – ont envoyé des troupes en Haïti en raison de l’incertitude et de l’instabilité politiques.

« Si les choses tournent mal, je suppose que vous auriez probablement une autre intervention. »

Cependant, il a ajouté que les Haïtiens pourraient s’opposer à une telle opération, car beaucoup blâment les États-Unis et d’autres puissances étrangères pour leurs problèmes actuels.

Fulton Armstrong, qui était le chef de la CIA en Haïti dans les années 90, a déclaré au Guardian : « Quand vous avez ces escalades permissives de violence, où des innocents sont abattus ou tués ou kidnappés, s’il n’y a pas d’action, alors l’un de ces hommes de main… à l’embauche que les politiciens haïtiens utilisent va prendre un coup. »

Jake Johnston, spécialiste d’Haïti du groupe de réflexion Center for Economic and Policy Research, a ajouté : « C’est une situation qui se construit depuis un certain temps.

« Une grande partie de cette histoire est que lorsque vous vous trouvez dans une situation où la police n’a pas réussi à assurer la sécurité de la population, tout devient possible. »

L’histoire de la tourmente d’Haïti HAITITI a subi des cycles d’invasion, de violence et de répression depuis son indépendance en 1804. 1492 – L’Espagne colonise l’île d’Hispaniola après l’arrivée de Christophe Colomb. 1697 – L’Espagne cède la moitié de l’île à la France, qui devient finalement la fondation d’Haïti moderne 1801 – L’ancien esclave Toussaint Louverture mène une révolte réussie et abolit l’esclavage. 1804 – Haïti devient indépendant sous l’ancien esclave Jean-Jacques Dessalines – il est assassiné en 1806. 1915 – Les USA envahissent Haïti et l’occupent jusqu’en 1943 1957 – François « Papa Doc » Duvalier prend le pouvoir – se déclarant finalement « président à vie » inaugurant un régime brutal et répressif 1971 – Duvalier meurt et son fils « Baby Doc » prend le pouvoir – il est encore plus brutal que son père 1986 – La révolte populaire l’oblige à fuir – et les militaires prennent le pouvoir 1990 – L’ancien prêtre Jean-Bertrand Aristide remporte la première élection libre d’Haïti 1991 – Aristide est évincé par un coup d’État 1994 – Les États-Unis envahissent et occupent Haïti au retour d’Aristide, avec son protégé René Préval élu président 1999 – Aristide est de nouveau élu malgré une élection contestée 2004 – Aristide est alors à nouveau évincé au milieu de vagues de violence – les États-Unis et la France envoient des troupes 2010 – Un tremblement de terre catastrophique tue jusqu’à 300 000 personnes – entraînant une dévastation massive et des épidémies de choléra 2017 – L’homme d’affaires Jovenel « Banana Man » Moise est élu président 2019 – Les manifestations de masse commencent alors qu’il est perçu comme tentant de s’ériger en dictateur 2021 – Moise est tué chez lui par des « mercenaires étrangers » – déclenchant une nouvelle ère d’incertitude et de chaos

Dans un communiqué publié aujourd’hui, l’ambassade des États-Unis en Haïti a déclaré qu’elle serait fermée en raison d’une « situation sécuritaire en cours ».

Boris Johnson a déclaré que l’assassinat de M. Moïse était un « acte odieux » et a appelé au calme dans le pays.

Les rues étaient vides hier matin après que les Haïtiens se soient réveillés à la nouvelle de la mort de leur président.

Le principal aéroport du pays a été fermé à l’exception des vols humanitaires et diplomatiques, a déclaré le directeur général de l’aéroport.

Le 7 février, jour où son mandat présidentiel devait prendre fin, Moïse a affirmé qu’un coup d’État avait été déjoué pour renverser son gouvernement et le tuer.

Au total, 23 personnes ont été arrêtées, dont un officier supérieur de la police – et Moïse a affirmé qu’ils avaient tenté de le tuer.

Moïse avait régné par décret au cours des derniers mois, mais il avait à l’origine espéré apporter la stabilité à l’île – étant un homme d’affaires sans formation politique, souvent surnommé « Banana Man ».

Cependant, il s’est retrouvé impliqué dans la corruption politique alors que les manifestants l’ont exhorté à démissionner alors que la nation n’a pas organisé d’élections, le qualifiant de « dictateur ».